Podľa Fica sú vzťahy Slovenska s Ukrajinou odsúdené na úspech. Zelenskyj: Ruské energie nemajú budúcnosť

Fico poznamenal, že vo vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou vidí obrovský priestor na spoluprácu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Russia Ukraine War Slovakia
Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová kancelária ukrajinského prezidenta, si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a slovenský premiér Robert Fico podávajú ruky v Užhorode na Ukrajine v piatok 5. septembra 2025. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Slovensko a Ukrajina majú síce rozdielne názory na niektoré témy, no ich vzťahy sú odsúdené na to, aby boli úspešné. Na piatkovej tlačovej konferencii po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode to povedal slovenský premiér Robert Fico.

„Na niektoré témy máme rozdielne názory, ale o tom je svet,“ uviedol Fico a zdôraznil, že ako slovenský premiér si želá dobré susedské a kvalitné vzťahy s Ukrajinou. „Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter. Napriek vyjadreniam, ktoré si niekedy posielame.“

V súvislosti s mierovými snahami Fico uviedol, že Ukrajine želá dobrý a spravodlivý mier. „Želám vám, aby ste čo najrýchlejšie našli riešenie, čo sa týka bezpečnostných záruk. Podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k mieru,“ poznamenal slovenský premiér a ponúkol Ukrajine skúsenosti Slovenska z procesu integrácie do Európskej únie.

„K členstvu v EÚ vedie náročný proces, ktorým treba prejsť. Ponúkol som pánovi prezidentovi všetky skúsenosti, ktoré máme k dispozícii. Kedysi sme spravili veľa chýb v prístupovom procese. Dnes sme mohli mať úplne iné postavenie v rámci EÚ.“

Fico poznamenal, že vo vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou vidí obrovský priestor na spoluprácu. Hovoril predovšetkým o energetike a doprave. Zelenskyj zasa spomenul podporu ukrajinských škôl a škôlok zo strany Slovenska.

V súvislosti s energetikou sa obaja lídri pristavili pri správach, ktoré rezonovali vo svetových médiách. Mnohé z nich vrátane agentúry AFP písali, že ruský prezident Vladimir Putin na tohtotýždňovom stretnutí v Číne vyzval Fica, aby Slovensko zastavilo dodávky energie na Ukrajinu. „Toto vôbec nebolo súčasťou rokovania s prezidentom Putinom,“ povedal Fico.

Zelenskyj vyzeral v prvej chvíli prekvapený z tejto informácie, ale po chvíli poznamenal: „Ak niekto chce ukončiť vojnu, asi nebude chcieť od susedov a partnerov Ukrajiny energetickú blokádu. Najhoršie na tom je to, ze oni (Rusi) vôbec otvárajú takúto otázku.“

Zelenskyj tiež vyzval medzinárodné spoločenstvo a Západ na zvýšenie tlaku na Moskvu. Na margo ruských energií ešte podotkol: „Ruská ropa a ruský plyn nemajú žiadnu budúcnosť. A ak Amerika bude rozhodná, toto bude faktor, že Rusko nebude bojovať. Čím lepšie budeme spolupracovať, tým lepšie to bude pre celú Európu. Chceme spoločné projekty a máme jediný princíp – nie ruské energie.“

Fico počas tlačovej konferencie inicioval podanie rúk so Zelenským a zdôraznil, že obaja politici sa dohodli, že zostanú v kontakte. „Trošku to odľahčím, keďže je všeobecne známe, že nemám mobilný telefón, ale to neznamená, že nebudeme v kontakte,“ skonštatoval predseda slovenskej vlády.

Viac k osobe: Robert FicoVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Energetika Rusko-ukrajinský konflikt slovensko-ukrajinské vzťahy vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk