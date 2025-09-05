Podľa Fica sú vzťahy Slovenska s Ukrajinou odsúdené na úspech. Zelenskyj: Ruské energie nemajú budúcnosť

Slovensko a Ukrajina majú síce rozdielne názory na niektoré témy, no ich vzťahy sú odsúdené na to, aby boli úspešné. Na piatkovej tlačovej konferencii po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode to povedal slovenský premiér Robert Fico.
„Na niektoré témy máme rozdielne názory, ale o tom je svet,“ uviedol Fico a zdôraznil, že ako slovenský premiér si želá dobré susedské a kvalitné vzťahy s Ukrajinou. „Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter. Napriek vyjadreniam, ktoré si niekedy posielame.“
V súvislosti s mierovými snahami Fico uviedol, že Ukrajine želá dobrý a spravodlivý mier. „Želám vám, aby ste čo najrýchlejšie našli riešenie, čo sa týka bezpečnostných záruk. Podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k mieru,“ poznamenal slovenský premiér a ponúkol Ukrajine skúsenosti Slovenska z procesu integrácie do Európskej únie.
„K členstvu v EÚ vedie náročný proces, ktorým treba prejsť. Ponúkol som pánovi prezidentovi všetky skúsenosti, ktoré máme k dispozícii. Kedysi sme spravili veľa chýb v prístupovom procese. Dnes sme mohli mať úplne iné postavenie v rámci EÚ.“
Fico poznamenal, že vo vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou vidí obrovský priestor na spoluprácu. Hovoril predovšetkým o energetike a doprave. Zelenskyj zasa spomenul podporu ukrajinských škôl a škôlok zo strany Slovenska.
V súvislosti s energetikou sa obaja lídri pristavili pri správach, ktoré rezonovali vo svetových médiách. Mnohé z nich vrátane agentúry AFP písali, že ruský prezident Vladimir Putin na tohtotýždňovom stretnutí v Číne vyzval Fica, aby Slovensko zastavilo dodávky energie na Ukrajinu. „Toto vôbec nebolo súčasťou rokovania s prezidentom Putinom,“ povedal Fico.
Zelenskyj vyzeral v prvej chvíli prekvapený z tejto informácie, ale po chvíli poznamenal: „Ak niekto chce ukončiť vojnu, asi nebude chcieť od susedov a partnerov Ukrajiny energetickú blokádu. Najhoršie na tom je to, ze oni (Rusi) vôbec otvárajú takúto otázku.“
Zelenskyj tiež vyzval medzinárodné spoločenstvo a Západ na zvýšenie tlaku na Moskvu. Na margo ruských energií ešte podotkol: „Ruská ropa a ruský plyn nemajú žiadnu budúcnosť. A ak Amerika bude rozhodná, toto bude faktor, že Rusko nebude bojovať. Čím lepšie budeme spolupracovať, tým lepšie to bude pre celú Európu. Chceme spoločné projekty a máme jediný princíp – nie ruské energie.“
Fico počas tlačovej konferencie inicioval podanie rúk so Zelenským a zdôraznil, že obaja politici sa dohodli, že zostanú v kontakte. „Trošku to odľahčím, keďže je všeobecne známe, že nemám mobilný telefón, ale to neznamená, že nebudeme v kontakte,“ skonštatoval predseda slovenskej vlády.