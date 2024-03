Ficov Smer mierne klesol a súčasná koalícia by nevznikla, nevyskladala by ju však ani opozícia

Keby sa parlamentné voľby konali v druhej polovici marca, súčasná vládna koalícia zložená zo strán Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a Slovenská národná strana (SNS) by nevznikla.

Na zloženie koalície by však nedostala mandát ani súčasná opozícia. Voľby do Národnej rady SR by vyhrala strana Smer-SD s podporou 21,6 percenta voličov nasledovaná hnutím Progresívne Slovensko, ktoré by si vo voľbách vybralo 20,2 percenta priaznivcov.

Nedostali by sa ani matovičovci

Strana Hlas-SD by sa umiestnila na treťom mieste so ziskom 16,3 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý bol realizovaný od 16. do 19. marca na vzorke 1 009 respondentov.

Do parlamentu by sa prebojovala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 6,7 percenta opýtaných, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 6,2 percentom voličov i hnutie Republika, ktoré získalo rovných päť percent.

Koalícia hnutie Slovensko, strana Za ľudí a Kresťanská únia by sa so ziskom 5,8 percenta priaznivcov nedostala do parlamentu, keďže koalícia potrebuje získať minimálne sedem percent voličov. Pod hranicou piatich percent skončila Maďarská aliancia, SNS, Demokrati či Sme rodina.

Smer by mal 40 kresiel

Podľa výsledkov prieskumu by Smer-SD získala v parlamente 40 poslaneckých kresiel, progresívcom by pripadlo 37 a Hlas-SD by mal 30 mandátov.

Liberálom by patrilo 12 poslaneckých mandátov, kresťanským demokratom 11 a deväť zákonodarcov by mala Republika. Keby hnutie Slovensko kandidovalo samostatne a prešlo by cez voľby do parlamentu so ziskom 5,8 percenta voličov, získalo by 11 kresiel.