Pellegrinimu by dali hlas častejšie ženy a starší. Kto sú voliči Korčoka?

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorý by získal 40,4 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste by skončil občiansky kandidát Ivan Korčok s 38,6 percenta hlasov.

Tretím najúspešnejším kandidátom s 10,3 percentami by bol Štefan Harabin. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie JOJ Analýzy Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 11. do 18. marca na vzorke 1 000 respondentov.

Matovič a Forró tesne pri sebe

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že na štvrtom mieste by sa umiestnil Igor Matovič (hnutie Slovensko), ktorý by získal 2,9 percenta hlasov voličov a tesne za ním by skončil Krisztián Forró (Maďarská Aliancia) s podporou 2,7 percenta.

Ján Kubiš by v prvom kole získal 1,9 percenta hlasov, pričom jedno percento voličských hlasov by neprekročili kandidáti Marian Kotleba (0,8 %), Patrik Dubovský (0,7 %), Róbert Švec (0,5 %) a Milan Náhlik (0,4 %).

V posledný deň prieskumu sa vzdal kandidatúry v prospech Harabina Andrej Danko (SNS). V prieskume sa s ním teda počítalo a získal by 0,9 percenta hlasov.

Druhé kolo by vyhral Pellegrini

Prieskum tiež ukázal, že ak by sa do druhého kola prezidentských volieb dostali Pellegrini a Korčok, zvíťazil by opäť Pellegrini s podporou 52,9 percenta hlasov voličov. Korčoka by volilo 47,1 percenta účastníkov prieskumu. V takomto prípade by 5,5 percenta opýtaných nešlo voliť a 4,7 percenta deklarovalo, že sa nevie rozhodnúť.

Pellegriniho by volili častejšie ženy, starší respondenti nad 50 rokov, respondenti s najnižším vzdelaním a ľudia s trvalým pobytom v Trnavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Prieskum ukázal, že Pellegrini by si získal aj voličov maďarskej národnosti.

Korčoka by volili častejšie muži, mladší respondenti do 49 rokov, vzdelanejší voliči, pričom preferencia Korčoka stúpa priamo úmerne so zvyšujúcim sa vzdelaním. Korčoka by volili najmä ľudia z Bratislavského, Žilinského a Košického kraja.