Liberáli odmietajú Ficovi robiť kulisy, s premiérom chcú diskutovať o konsolidačných opatreniach verejne (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nemieni o konsolidačných opatreniach diskutovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) za zatvorenými dverami.

Na tlačovej besede to uviedol predseda SaS Branislav Gröhling v súvislosti s pozvaním premiéra pre tri opozičné strany na diskusiu o konsolidačných opatreniach.

Nebudú robiť Ficovi kulisy

Dodal, že vláda o predmetných opatreniach s nimi nediskutovala pred tým, ako ich schválila, boli už schválené na vláde a čoskoro by sa o nich malo diskutovať v parlamente.

„Odmietame Robertovi Ficovi robiť kulisy, ktoré majú nahradiť sociálny dialóg,“ vyjadril sa. Poukázal na to, konsolidačné opatrenia sa dotknú každého.

Gröhling sa na margo toho, že predsedovia Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia Michal Šimečka a Milan Majerský sa na stretnutí zúčastňujú, vyjadril, že rešpektuje ich rozhodnutie.

Alibistické a pokrytecké pozvanie

Poslankyňa Mária Kolíková označila premiérovo pozvanie za alibistické a pokrytecké. Poukázala, že balíček konsolidačných opatrení má byť schvaľovaný v zrýchlenom legislatívnom konaní. Dôraz kládla aj na to, aby sa k opatreniam konala normálna rozprava a diskusie sa neskracovali a konali v normálnych časoch.

„To je ten priestor nevyhnutný na to, aby sme sa normálne a zodpovedne bavili o verejných financiách,“ dodala.

Nedostatok impulzov pre investície

Poslanec Marián Viskupič konsolidačnému balíčku vytkol nedostatok impulzov pre investície, aj nedostatok opatrení na šetrenie. Spomenul tiež daň z finančných transakcií.

„Je to daň, ktorá dostane ekonomiku na kolená, podporí to šedú ekonomiku, podvody a obchádzanie pravidiel,“ vyjadril sa s tým, že je to cesta do pekla.

Liberáli sa zhodujú na tom, že o konsolidačných opatreniach diskutovať budú, avšak plánujú tak spraviť v pléne Národnej rady SR, kam tieto opatrenia smerujú. Prízvukovali tiež, že s premiérom sa nechcú baviť za zatvorenými dverami, diskutovať chcú verejne.