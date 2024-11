Europoslanci za Smer tvrdia, že Šefčovičovi hlasovaním nevyslovili nedôveru. Za problematické považovali iné nominácie na komisárov

Europoslancom za Smer-SD sa nepáčili viaceré nominácie na komisárov, preto hlasovali proti novej Európskej komisii, ktorej súčasťou je aj nominant vlády Roberta Fica (Smer) Maroš Šefčovič. Pre agentúru SITA to uviedla europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD). Ako konkretizovala, problém majú s Christophom Hansenom aj Kajou Kallasovou.

„Pán Hansen odmieta podporovať dorovnanie platieb pre východoeurópskych farmárov, bojovať za viac peňazí za agrosektor a neexistuje podľa neho problém s dovozom poľnoproduktov z Ukrajiny na naše územie. Nepáči sa nám ani nominácia pani Kallasovej na funkciu vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku pre jej veľmi zaujaté postoje,“ vysvetlila Roth Neveďalová hlasovanie europoslancov za Smer.

Podrazili vlastného nominanta

Europoslanci za slovenskú opozíciu ich kritizovali, že podrazili vlastného nominanta eurokomisára Maroša Šefčoviča. Premiér a šéf Smeru Robert Fico pritom za Šefčoviča bojoval a presadil jeho nomináciu napriek nevôli Andreja Danka (SNS). O europoslancoch za Progresívne Slovensko tvrdil, že pre Šefčoviča pripravujú v europarlamente peklo. Nakoniec ho však pri hlasovaní podržali práve progresívci a europoslanci za Smer hlasovali proti.

Proti novej Európskej komisii boli nezaradení europoslanci za Smer Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová, ako aj europoslanci za hnutie Republika Milan Mazurek a Milan Uhrík. Hlasovania sa nezúčastnil Ľuboš Blaha (Smer), ktorý bol v tom čase v Číne.

Všetci ostatní slovenskí europoslanci novú komisiu podporili. Hlasovali za ňu poslanci Progresívneho Slovenska Ľudovít Ódor, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová a Michal Wiezik, ako aj Miriam Lexmann z KDH a Branislav Ondruš z Hlasu-SD.

Predseda koaličného Hlasu Matúš Šutaj Eštok sa dokonca na tlačovej besede chválil, že nominácia Šefčoviča na post eurokomisára je aj úspechom jeho strany a zároveň ostro kritizoval europoslancov za slovenskú opozíciu.

Jednotný názor na novú Európsku komisiu

Podľa Roth Neveďalovej vládol medzi europoslancami za Smer jednotný názor na novú Európsku komisiu. „Ako poslanci vždy hlasujeme podľa svojho svedomia, ale takisto mávame pravidelné diskusie a porady o postojoch, ako to bolo aj v tomto prípade. Všetci sme mali rovnaký názor na toto hlasovanie,“ povedala.

Ako ďalej uviedla, europoslancom za Smer sa tiež nepáči, že dve významné pozície – obranu a zahraničnú politiku, získali pobaltské krajiny, ktoré majú veľmi silne jednostranne zamerané postoje. Podľa jej slov bývalo praxou vyvažovať podobné alebo prepojené portfóliá medzi krajiny z rozdielnych regiónov Európskej únie. Nesúhlasia ani s vytvorením nového portfólia pre obranu EÚ.

„Takisto sa nám nepáči, že prvýkrát nemáme komisára zodpovedného za sociálnu oblasť, ani komisára pre vzdelávanie,“ dodala europoslankyňa.

Prehĺbenie priepasti

Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS) označil za absurdné, že delegácia Smeru odmietla v hlasovaní podporiť vlastného nominanta na eurokomisára Maroša Šefčoviča len preto, že sa prihlásil k spoločným európskym prioritám.

„Vládni predstavitelia svojou prvoplánovou sebapropagáciou pre domáce publikum môžu ešte viac poškodiť reputáciu Slovenskej republiky. Prehĺbenie priepasti medzi Slovenskom a povestným Ficovým jadrom Európy poškodí diplomatické a najmä ekonomické záujmy Slovenska,” povedal.

Nevyslovili nedôveru nominácii Maroša Šefčoviča

Europoslankyňa za Smer Monika Beňová reagovala, že chápe, že niektorí politici „sprava“ a ešte „viac sprava“ sa ich za toto hlasovanie snažia napádať.

„Progresívne Slovensko a Republika si v tomto môžu podať ruky. Som v Európskom parlamente vyše 20 rokov a na rozdiel od iných chápem politiku v širšom kontexte. My sme hlasovaním nevyslovili nedôveru nominácii Maroša Šefčoviča. A ak by to fungovalo tak, ako títo zmätení „tiežpolitici“ reagujú, tak keďže každá krajina má svojho zástupcu v Európskej komisii, potom by každý návrh dostal 100-percentnú podporu,“ uviedla Beňová. Zároveň dodala, že ich hlasovanie bolo nesúhlasom voči niektorým iným nomináciám, ktoré považujú za problematické.

Diplomatické vyjadrenie Šefčoviča

Maroš Šefčovič sa k hlasovaniu europoslancov za Smer vyjadril diplomaticky. „Musíme rešpektovať, že každý poslanec má právo hlasovať podľa svojho najlepšieho zváženia. Samozrejme, videli sme, že nie všetky národné delegácie podporili svojich komisárov, ale verím, že našou prácou ich presvedčíme, že si ich dôveru zaslúžime a určite sa o to budem aj ja snažiť,“ povedal.

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu vo francúzskom Štrasburgu schválili zloženie novej Európskej komisie. Nový tím pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej tak môže začať pracovať už od 1. decembra. Za zloženie novej komisie hlasovalo 370 poslancov, 282 bolo proti a 36 sa zdržalo hlasovania. Na schválenie bola potrebná väčšina odovzdaných hlasov.