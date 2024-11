Najvplyvnejší Slovák v Európe bez podpory vlastných (komentár)

Výsledok amerických prezidentských volieb v podobe víťazstva protekcionistu Donalda Trumpa, ktorý sľubuje zvýšiť clá a zaviesť ďalšie ohranárske opatrenia, s určitosťou prinesie turbulencie do obchodných vzťahov Európskej únie s USA. Silno problematické sú aj obchodné vzťahy s Čínskou ľudovou republikou.

Premiér Robert Fico počas nedávnej cesty do tejto krajiny podpísal dohodou s prezidentom Si Ťin-pchingom o strategickom partnerstve s Čínou a kritizoval v tomto kontexte rozhodnutie Európskej komisie o uvalení ciel na čínske elektromobily.

Dôležité portfólio pre slovenského komisára

Práve hroziacu obchodnú vojnu s Čínou a pravdepodobne aj s USA dostal od staronovej predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej do portfólia 58-ročný Maroš Šefčovič. Muž, ktorého v novembri 2023 označilo Politico za šiesteho najvplyvnejšieho Európana, sa do EK dostal vždy ako nominant vlád strany Smer-SD a prvýkrát to bolu v roku 2009.

Slovenský premiér jeho nomináciu v koalícii mocensky presadil napriek tvrdému odporu lídra národniarov Andreja Danka, ktorý sa opakovane do Šefčoviča navážal, že v EK nepresadzuje naše záujmy, zradil Slovensko a zapredal jeho hodnoty atď. Danko tým dokázal, že absolútne nerozumie pravidlám fungovania EÚ a osobitne EK, keďže komisári v nej nezastupujú záujmy jednotlivých členských štátov, ale záujmy EÚ.

Ešte ostrejšie proti Šefčovičovi vystupoval predseda pravicovo-extrémistického hnutia Republika, europoslanec Milan Uhrík. Ďalšou výhradou tzv. národných síl proti opätovnej nominácii Šefčoviča do EK bolo, že je švagrom Ivana Korčoka, démonizovaného protikandidáta Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.

Śefčovič, ktorý profesionálne zvládal najťažšie agendy a osvedčil sa ako krízový manažér – okrem iného aj v pobrexitových rokovaniach a počas energetickej krízy, si vyslúžil prezývky Mr. Fix it – pán Oprav to. Má preto obrovskú dôveru u predsedníčky Komisie, kolegov, aparátu EK, ale aj u predstaviteľov členských štátov a najvýznamnejších politických frakcií v Európskom parlamente.

Napokon, zdôrazňovaním jeho kvalít obhajoval pred útokmi SNS ďalšiu nomináciu Šefčoviča aj premiér Fico. Jeho vysoká profesionalita, diplomatická a manažérska zdatnosť je vysvetlením, prečo dostal opäť veledôležitú agendu v novej aj medziinšitucionálne vzťahy a transparentnosť.

Prečo nie je Šefčovič znovu podpredsedom EK

Šefčovič za svoj silný post v EK nevďačí usilovnému lobingu predsedu slovenskej vlády ani slovenského prezidenta, a už vôbec nie lobingu strany Smer, za ktorú obetavo kandidoval v roku 2019 v prezidentských voľbách.

Veci sa majú inak – to, že sa znovu nestal aj podpredsedom EK, je dôsledok skutočnosti, že Fico a jeho strana Smer-SD, ako aj koaličný Hlas –SD, stratili členstvo v Strane európskych socialistov. A to jednak svojou politikou ospravedlňovania ruskej agresie a presadzovania „mieru“ cez zastavenie vojenskej pomoci brániacej sa Ukrajine a tiež vstupom do koalície s krajne pravicovou zostavou, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke SNS.

Navyše, Fico sa so svojou politikou do veľkej miery izoloval v EÚ a marginalizoval svoj vplyv. Symbolickým vyjadrením toho je, že Politico ho v januári 2024 zaradilo medzi 12 „zlých mužov svetovej politiky“. Šefčovič tak nebol kandidátom na člena EK, ktorého si osvojila druhá najsilnejšia frakcia v EP – Progresívna aliancia socialistov a demokratov.

Europoslanci Smeru a Hlasu sa stali politickými bezdomovcami a v novom EP demonštratívne hlasovali „v mene mieru“ proti rezolúciám na podporu Ukrajiny. Ba pamätáme si, ako niektorí Šefčoviča kritizovali za jeho podporu predsedníčky EK v polemike s Viktorom Orbánom v Európskom parlamente.

Schizofrenický postoj Smeru k Šefčovičovi

Premiér Fico v tejto situácii pustil fámu, že poslanci opozičného Progresívneho Slovenska chystajú pre Šefčoviča peklo počas vypočúvania a chcú dosiahnuť, aby neprešiel do EK. Pokúsil sa tým pred vlastnými voličmi zastrieť fakt, že pozíciu Šefčovičovi v EP najviac komplikuje svojou vnútornou a zahraničnou politikou práve vláda, ktorá ho nominovala.

Žiadne peklo počas povestného grilovania sa napokon nekonalo a Šefčovič touto procedúrou prešiel bravúrne, ako skutočný profesionál. A elegantne sa dištancoval od Ficových vyjadrení bez toho, aby ho menoval. Hovoril o dostatočnej asertívnosti voči Číne, clá na čínske elektromobily sú podľa neho vyvážené a založené na dôkazoch, podporu Ukrajiny označil za dôležitú nielen pre EK, ale aj preňho samého. Prisľúbil podporovať všetky európske politiky, ktoré chcú podporovať európsku jednotu a boj Ukrajiny za nezávislosť.

Na otázku slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann, ako bude postupovať, keď sa priority jeho mandátu dostanú do rozporu so slovenskou vládu odpovedal: „Moja osobná história potvrdí, že som vždy pracoval pre európsky záujem. Tak budem pracovať aj v budúcnosti.“

Miesto „pekla“ od opozičných slovenských liberálov sa Šefčovič dočkal podrazu od europoslancov za stranu Smer, ktorí hlasovali proti EK, do ktorej ho nominovala vláda strana, za ktorú kandidovali. Nebudem sa čudovať, ak sa Šefčovičom sľubovaná politika „ostrých lakťov“ v zahraničnej a obchodnej politike EÚ stane predmetom kritiky našich suverenistov na všetky štyri svetové strany, keď sa dotkne záujmov Číny a Ruskej federácie.

V každom prípade sa Šefčovič piatykrát stal členom EK a onedlho bude najdlhšie slúžiacim komisárom v histórii EÚ. To je unikátny výkon občana SR, ktorý si zaslúžil obdiv a úctu a nie protestné hlasovanie od vlastných.