Ficova koalícia podľa progresívcov bodla Šefčoviča do chrbta, europoslanci za Smer nepodporili vlastného nominanta

Ficova koalícia bodla Maroša Šefčoviča do chrbta a poškodila slovenské záujmy. Tvrdí to hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na to, že piati nezaradení europoslanci za stranu Smer-SD v Európskom parlamente hlasovali proti novej Európskej komisii, ktorej súčasťou je aj ich nominant Šefčovič.

„Progresívne Slovensko oceňuje, že prioritami novozvolenej Európskej komisie sú konkurencieschopnosť, demokracia a bezpečnosť. Europoslanci a europoslankyne za PS sa však obávajú, že ambície Komisie bude podkopávať vláda Roberta Fica s jej takzvanou politikou na všetky svetové strany,“ uviedol podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS).

Ekonomické záujmy Slovenska sú na západe, nie v Číne či Rusku

Hojsík označil za absurdné, že delegácia Smeru odmietla v hlasovaní podporiť vlastného nominanta na eurokomisára Maroša Šefčoviča len preto, že sa prihlásil k spoločným európskym prioritám.

„Vládni predstavitelia svojou prvoplánovou sebapropagáciou pre domáce publikum môžu ešte viac poškodiť reputáciu Slovenskej republiky. Prehĺbenie priepasti medzi Slovenskom a povestným Ficovým jadrom Európy poškodí diplomatické a najmä ekonomické záujmy Slovenska,” podotkol Hojsík s tým, že nová Komisia sa bude na ekonomiku intenzívne zameriavať.

Práve ekonomické záujmy Slovenska by podľa europoslanca Ľudovíta Ódora (PS) mali byť jedným z dôvodov, prečo by vládna koalícia mala prehodnotiť svoje neustále výpady voči našim najbližším partnerom v európskom priestore.

„Naši najbližší európski ekonomickí partneri sú na západ od Slovenska. Príklady z iných krajín ukazujú potenciálne riziká orientácie na čínsku ekonomiku. A investície z Ruskej federácie zrejme nemôže čakať ani Ľuboš Blaha,” podčiarkol.

Ficova vláda klamala o podpore Šefčoviča

Europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) zdôraznila, že koalícia Roberta Fica klamala o procese výberu novej komisie.

„Celé týždne klamali, že niekto z opozície chystá Šefčovičovi peklo, až mu napokon sami bodli dýku do chrbta. A oslabením jeho pozície poškodili slovenské záujmy,” uviedla Karvašová, ktorá sa zúčastnila na híringu slovenského eurokomisára. Zásadným spojivom Slovenska a Európskej únie musí byť podľa progresívnych europoslancov hodnotové a demokratické zakotvenie v západnom civilizačnom okruhu.

„Podporujem priority novej Komisie, no zároveň s veľkým znepokojením sledujem niektoré kroky, ktoré by mohli oslabiť ochranu prírody. Ak si chceme zachovať dôveryhodnosť v otázkach riešenia klimatickej krízy a biodiverzity, nemôžeme cúvať práve v oblasti, kde máme byť lídrom. Podpora Komisie nie je bianco šek. Budeme dôsledne monitorovať jej kroky a zasadzovať sa za to, aby príroda nebola obetovaná v mene krátkodobých záujmov a populistických hesiel,” upozornil člen výboru pre životné prostredie Michal Wiezik.