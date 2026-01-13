EÚ pohrozila uvalením ďalších sankcií na iránskych predstaviteľov za surové potláčanie protestov

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vyhlásila, že Brusel „urýchlene“ navrhne uvalenie nových sankcií voči Iránu po dramatickom náraste počtu obetí v dôsledku brutálneho potláčania masových protestov.
„Rastúci počet obetí v Iráne je desivý. Jednoznačne odsudzujem nadmerné používanie sily a pokračujúce obmedzovanie slobody,“ uviedla na platforme X šéfka EK. „Voči osobám zodpovedným za represálie budú urýchlene navrhnuté ďalšie sankcie,“ dodala.
Podpora Iráncom
Európska únia (EÚ) vyjadrila podporu Iráncom zúčastňujúcim sa na celoštátnych protestoch, ktoré predstavujú jednu z najväčších výziev pre miestnu teokraciu od islamskej revolúcie v roku 1979.
Komisár OSN pre ľudské práva je zhrozený z násilia voči iránskym demonštrantom, ktoré má už údajne stovky obetí
EÚ už sankcionovala niekoľko stoviek iránskych predstaviteľov za tvrdé zákroky proti predchádzajúcim protestným hnutiam, ako aj za podporu, ktorú Teherán poskytuje Rusku v jeho dobyvačnom ťažení na Ukrajine.
Gardy na čiernej listine
V súvislosti s najnovšími protestmi sa opäť objavili výzvy, aby EÚ označila iránske Revolučné gardy za „teroristickú“ organizáciu, no Brusel doteraz tvrdil, že na tento krok nemá právne dôvody.
Trump uvalil vysoké clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom
Von der Leyenová vo svojom online príspevku zopakovala, že Európska únia už zaradila Revolučné gardy na čiernu listinu osôb, ktorým Únia v súvislosti s porušovaním ľudských práv zmrazila aktíva a zakázala vstup na svoje územie.