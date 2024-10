Dezertérom z ruskej armády udelili vo Francúzsku dočasné víza

Šiestim ruským vojakom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine, boli udelené dočasné víza, keď požiadali o politický azyl vo Francúzsku. Ako referuje web The Guardian, podľa ľudskoprávnych aktivistov je to prvý veľký prípad prijatia skupiny dezertérov do krajiny Európskej únie.

Únia prvýkrát prijala dezertérov

Podľa organizácie, ktorá pomáha vojakom pri úteku, prileteli muži do Paríža samostatnými letmi v priebehu niekoľkých posledných mesiacov po tom, čo pôvodne v rokoch 2022 a 2023 ušli z Ruska do Kazachstanu.

„Je to prvýkrát, čo krajina EÚ pustila dnu skupinu dezertérov, ktorí nemali žiadne cestovné doklady ani cudzie pasy,“ povedal Ivan Čuviliajev, hovorca skupiny Go By The Forest, ktorá pomáha ruským vojakom dezertovať.

Väčšina dezertérov, ktorí nemohli cestovať do Európy a čelili vyhliadke na dlhodobé väznenie doma, utiekla do krajín susediacich s Ruskom, ako sú Arménsko a Kazachstan, kam mohli vstúpiť bez pasu, ale zostali uväznení bez možnosti cestovať ďalej.

Moskva vynakladá veľké úsilie, aby vypátrala dezertérov z ruskej armády. Rastie počet incidentov, keď boli dezertéri skrývajúci sa v postsovietskych krajinách v dosahu Kremľa unesení alebo deportovaní späť do Ruska.

Desaťtisíce vojakov odmietlo bojovať

„Keď som pristál vo Francúzsku, bolo to prvýkrát, čo som mohol naplno dýchať. Cítil som pokoj a slobodu… To najhoršie som už mal za sebou,“ povedal v rozhovore pre The Guardian Alexander, bývalý zmluvný vojak ruskej armády, ktorý bol vyslaný na Ukrajinu a dezertoval v lete 2023.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu desaťtisíce ruských vojakov dezertovali alebo odmietli rozkaz bojovať, tvrdia ľudskoprávni aktivisti a skupiny, ktoré pomáhajú vojakom utiecť.

Západ sa však už dlho potýka s rozhodnutím, či prijať ruských vojakov, ktorí dezertovali, pričom pretrvávajú otázky, či s nimi zaobchádzať ako s hrdinami, potenciálnymi bezpečnostnými rizikami alebo vojnovými zločincami.