Chýbajúca agresivita, veľa ľahkých strát. Škriniar, Obert a Dúbravka zhodnotili prehru Slovenska v Belfaste

Slovenská futbalová reprezentácia utrpela v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta prvú prehru, keď v piatok večer v severoírskom Belfaste prehrala s domácim mužstvom 0:2. Slovenský tím nadviazal na slabý septembrový výkon z Luxemburska, kde zvíťazil 1:0. Tentoraz však podobná slovenská hra na body nestačila.
Hráči po stretnutí priznali, že zápas nebol z ich strany vydarený, pričom najväčšie problémy videli v nedostatočnej agresivite a množstve chýb. Kapitán tímu Milan Škriniar poukázal najmä na nedostatok agresivity a prehrávanie súbojov.
Vlastný gól a nešťastné momenty
„Chýbala nám agresivita, veľmi veľa súbojov sme prehrávali, nezískavali sme druhé lopty, odrazené. Mali sme veľa ľahkých strát a súper sa dostával na koňa. Myslím si, že kvalitu máme, v druhom polčase sme to do istej miery aj ukázali. Škoda, lebo takýto zápas sme od Severných Írov očakávali,“ povedal Škriniar.
K inkasovaným gólom dodal: „Je to smola, keď si dáme vlastný gól, ale to tiež patrí k futbalu. Dostali sme nešťastné góly. To, čo sme získali doma s Nemeckom, sme teraz stratili. Musíme ísť ďalej, jediná šanca je vyhrať doma nad Luxemburskom.“
Na ľavej strane obrany nastúpil Adam Obert, ktorý nahradil absentujúceho Dávida Hancka. „Vedeli sme, že súper bude agresívny a bude chcieť na nás vybehnúť. Severní Íri si vytvárali šance, bohužiaľ, z našej strany tam boli od začiatku nejaké chyby. S loptou sme nejaké veci kazili, nebolo to ideálne. Treba si to dobre zanalyzovať a pripraviť sa na ďalší zápas,“ zhodnotil Obert.
„Vybral som si slabší moment,“ priznal brankár
Brankár Martin Dúbravka, ktorý si v predchádzajúcich dvoch kvalifikačných zápasoch udržal čisté konto, tentoraz inkasoval dvakrát. „Aby sme mohli pomýšľať na lepší výsledok, musíme sa vyvarovať chýb, aké sme urobili. Tento zápas nebol z našej strany dobrý, ale máme pred sebou ďalší a žiada si to správnu reakciu,“ povedal Dúbravka.
Gólman anglického FC Burnley „lietal“ v druhom góle Severného Írska. „Chcel som chalanom pomôcť, šiel som do situácie, do ktorej som možno nemal ísť. Možno som si vybral slabší moment, keď sme to práve nepotrebovali,“ vyhlásil skúsený 36-ročný rodák zo Žiliny.
Slovenský tím tak musí zabrať v nasledujúcich zápasoch, aby si udržal šance na postup na svetový šampionát. Slovenskí futbalisti v tabuľke kvalifikačnej A-skupiny klesli z 1. na 3. priečku, na ich konte je šesť bodov rovnako ako u Nemcov a tímu Severného Írska.