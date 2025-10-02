Slovenskí futbalisti pokračujú v boji o MS 2026. Koho nominoval kouč Calzona na októbrové zápasy? Príde Hancko? - VIDEO

Slovenská futbalová reprezentácia už v nedeľu začne so spoločnou prípravou na ďalšie dve stretnutia v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta a tréner Francesco Calzona na súboje v Severnom Írsku a doma proti Luxembursku nominoval dovedna 28 hráčov. Taliansky kouč do národného tímu povolal aj brankára Dominika Greifa.
Šesť zmien v nominácii Nagelsmanna. Cieľ Nemcov sa nemení, je ním priamy postup na MS
Veľkou ranou môže byť absencia Dávida Hancka zo španielskeho Atlética Madrid. „Poslal mi správu, že má tehotnú manželku. Povedal mi, že chce byť teraz pri nej, keďže majú termín pôrodu. Volal som mu späť a on mi potvrdil slová, ktoré mi napísal. Povedal tiež, že nevie, či by prišiel na zraz neskôr. Povedal mi o tejto situácii už po Luxembursku. Ja som povedal, že rodina je na prvom mieste, ale chceme nájsť nejaký spôsob, aby sa zúčastnil tohto zrazu. Chceme to urobiť tak, aby prišiel aspoň na zápasy,“ prezradil Calzona.
Do nominácie sa zatiaľ nevrátili zranení Tomáš Suslov a Denis Vavro. V tíme nechýba mimoriadne skúsený krajný obranca Peter Pekarík, ktorý už nie bez klubu. Na spolupráci sa dohodol s nemeckou Herthou Berlín a je súčasťou štvrtoligovej rezervy tejto organizácie.
V porovnaní so septembrom sa do tímu nedostali obranca Tomáš Nemčík ani stredopoliar Tadeáš Hájovský, v tíme sú však bratia Leo a Mário Sauerovci, Ľubomír Šatka aj Samuel Kozlovský. A spomenutý Greif sa do výberu dostal na úkor Dominika Takáča.
Gólový Hancko si užíval víťazný duel proti Nemecku. Chválil aj oduševnené výkony spoluhráčov - VIDEO, FOTO
„Dominik Greif chytá v Lyone výborne. Som spokojný s jeho minutážou aj výkonnosťou. Prichádza po troch výborných dueloch, ale v úvode sezóny nechytal,“ uviedol kouč Calzona.
V prvých dvoch súbojoch kvalifikácie nehrali Lukáš Haraslín ani Ivan Schranz, dostali však pozvánku a mali by v októbri hrať. „Haraslín nehral viac ako mesiac, dnes by mal nastúpiť aspoň na časť európskeho súboja. Je nominovaný, lebo je to pre nás dôležitý hráč. Ak bude kondične pripravený, tak bude môcť hrať. Ak nie, tak skončí na tribúne,“ pokračoval hlavný kormidelník.
V septembri boli Slováci stopercentní. Doma zdolali výber Nemecka 2:0 a v Luxembursku zvíťazili 1:0, usadili sa tak na čele hodnotenia A-skupiny.
Tam by radi zostali aj po ďalších dvoch súbojoch. V piatok 10. októbra ich v Belfaste čaká duel proti domácemu Severnému Írsku a o tri dni neskôr v Trnave privítajú tím Luxemburska.
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
„Vieme veľmi dobre, že výber Severného Írska je nepríjemný súper, najmä doma. Majú kvalitný obranný blok, cez ktorý sa ťažko presadzuje. Britské výbery sú výborné po fyzickej stránke, takže nás čaká veľmi ťažký zápas. Je to veľmi mladý tím, ale hráči hrajú v kluboch Premier League či The Championship,“ dodal.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2026 (zdroj: SFZ):
Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Dominik Greif
Obrancovia: Peter Pekarík, Norbert Gyömbér, Matúš Kmeť, Milan Škriniar, Adam Obert, Ivan Mesík, Dávid Hancko, Ľubomír Šatka, Samuel Kozlovský
Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Patrik Hrošovský, Ondrej Duda, László Bénes, Matúš Bero, Tomáš Rigo, Mário Sauer
Útočníci: Ivan Schranz, Dávid Ďuriš, Lukáš Haraslín, Ľubomír Tupta, David Strelec, Róbert Boženík, Tomáš Bobček, Samuel Mráz, Leo Sauer