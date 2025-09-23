Tréneri Emery a Postecoglou vedú Aston Villu a Nottingham Forest do pohárovej Európy

Tréner Unai Emery z anglického klubu Aston Villa dúfa, že návrat do Európskej ligy pomôže oživiť sezónu tímu, ktorý zatiaľ v Premier League nezískal ani jedno víťazstvo. „Náš štart do sezóny nebol dobrý,“ priznal Emery po remíze 1:1 na pôde Sunderlandu, hostia tento duel dohrávali len desiati.
„Niektorí hráči sa ešte adaptujú, ale máme jasnú predstavu a potrebujeme čas,“ doplnil. Aston Villa sa v minulej sezóne dostala do štvrťfinále Ligy majstrov, no tentoraz sa predstaví „len“ v Európskej lige, po prvý raz od sezóny 2008/2009. V prvom zápase privíta doma taliansku Bolognu, ktorá po 49 rokoch ovládla Taliansky pohár.
Európa po 30 rokoch
Nottingham Forest pod vedením nového trénera Angeho Postecoglou, ktorý vlani doviedol Tottenham k triumfu v Európskej lige, začína svoju prvú európsku misiu po 30 rokoch. „Mám rád, keď moje tímy hrajú vzrušujúci futbal a strieľajú góly,“ povedal Austrálčan po nástupe do funkcie.
Hráči Forest cestujú v stredu do Španielska na zápas s Betisom Sevilla, ktorý vedie Manuel Pellegrini a v tíme má aj Antonyho – niekdajšieho krídelníka Manchestru United.
Škóti si chcú napraviť chuť
V Európskej lige sa predstavia aj škótske tímy Celtic a Rangers, ktoré neprešli v Lige majstrov cez play-off. Celtic cestuje do Srbska na zápas proti Crvenej zvezde Belehrad, kým Rangers čelia tlaku fanúšikov po slabom štarte sezóny a protestoch proti trénerovi Russellovi Martinovi. „Jazdci“ doma nastúpia proti belgickému Genku.
Úvodné kolo ligovej časti EL prinesie aj ďalšie zaujímavé merania síl. Portugalský FC Porto nastúpi proti rakúskemu Salzburgu, holandský Feyenoord Rottedam sa predstaví na pôde portugalskej Bragy, taliansky AS Rím vyzve francúzsky OGC Nice a turecký Fenerbahce Istanbul, ktorý prepustil trénera Josého Mourinha, cestuje na pôdu chorvátskeho Dinama Záhreb.
Nechýbajú ani Slováci
V hre budú aj viacerí Slováci. Reprezentačný kapitán Milan Škriniar pôsobí v spomenutom Fenerbahce a mladík Leo Sauer vo Feyenoorde.
Francúzsky Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom čaká súboj proti holandskému FC Utrecht a česká Viktoria Plzeň slovenského gólmana Mariána Tvrdoňa nastúpi v Budapešti proti Ferencvárosu.