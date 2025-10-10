Futbal: Severné Írsko - Slovensko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok tretieho zápasu slovenských futbalistov v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.
Dávid Strelec
Slovenský reprezentant Dávid Strelec sa teší zo svojho gólu na 2:0 v zápase proti Nemecku v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Slovenskí futbalisti hrajú v piatok od 21.00 v Belfaste proti domácemu výberu Severného Írska svoj tretí zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu začali súboje o MS vo futbale 2026 dvomi septembrovými víťazstvami, keď najprv v Bratislave zdolali favorizované Nemecko (2:0) a o tri dni neskôr vďaka gólu z 90. minúty triumfovali aj na pôde Luxemburska. Severní Íri majú na konte tri body po dvoch výsledkoch 3:1 – kvalifikáciu takto začalo v Luxemburgu a potom rovnakým skóre prehrali v Nemecku.

Karty sú pred piatkovými duelmi A-skupiny Severné Írsko – Slovensko a Nemecko – Luxembursko rozdané nasledovne: ak dosiaľ stopercentní Slováci uspejú v Severnom Írsku, odskočia ostatným na čele skupiny. Ak však zvíťazia Severní Íri aj Nemci, všetky tri tímy budú mať pred druhou polovicou kvalifikácie na čele zhodne po 6 bodov.

Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

  • hrá sa od 20.45

Severné Írsko – Slovensko

  • Belfast (Windsor Park)

Góly:

Žlté karty:

Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Glenn Nyberg – Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (všetci Švéd.)

Zostavy:
Severné Írsko:
Slovensko:

I. polčas

  • zápas vám od 20.45 prinesieme online (minúta po minúte)

Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)

10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

