Futbal: Severné Írsko - Slovensko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Slovenskí futbalisti hrajú v piatok od 21.00 v Belfaste proti domácemu výberu Severného Írska svoj tretí zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu začali súboje o MS vo futbale 2026 dvomi septembrovými víťazstvami, keď najprv v Bratislave zdolali favorizované Nemecko (2:0) a o tri dni neskôr vďaka gólu z 90. minúty triumfovali aj na pôde Luxemburska. Severní Íri majú na konte tri body po dvoch výsledkoch 3:1 – kvalifikáciu takto začalo v Luxemburgu a potom rovnakým skóre prehrali v Nemecku.
Alternatíva za Lobotku je Hrošovský, Hancko stále môže prísť do Belfastu
Karty sú pred piatkovými duelmi A-skupiny Severné Írsko – Slovensko a Nemecko – Luxembursko rozdané nasledovne: ak dosiaľ stopercentní Slováci uspejú v Severnom Írsku, odskočia ostatným na čele skupiny. Ak však zvíťazia Severní Íri aj Nemci, všetky tri tímy budú mať pred druhou polovicou kvalifikácie na čele zhodne po 6 bodov.
Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
- hrá sa od 20.45
Severné Írsko – Slovensko
- Belfast (Windsor Park)
Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Glenn Nyberg – Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (všetci Švéd.)
I. polčas
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
Futbal: Zápas Slovensko - Nemecko má šokujúci výsledok, naše víťazstvo gólmi zariadili Hancko a Strelec - VIDEO, FOTO
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)