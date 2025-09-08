Škriniar: Kazili sme veľa lôpt, súdržnosť nám však priniesla tri body - VIDEO, FOTO

V podaní slovenských futbalistov to bol výkon, z ktorého „boleli oči“, ale nakoniec si mohli všetci hráči i fanúšikovia zhlboka odfúknuť. Slovenská futbalová reprezentácia zaznamenala druhé víťazstvo v kvalifikácii na MS 2026, keď v nedeľu na pôde Luxemburska zvíťazila 1:0.
Hoci výkon tímu nebol ideálny a herne sa Slováci nevyrovnali predchádzajúcemu zápasu proti Nemecku, súdržnosť a bojovnosť nakoniec priniesli cenné tri body.
Hrdinom bol Rigo
Hrdinom stretnutia bol stredopoliar Tomáš Rigo, ktorý v 90. minúte „doklepol“ do siete brankárom vyrazenú strelu Ľubomíra Tuptu. Predtým Slováci za celé stretnutia ani raz nevystrelili do priestoru troch žrdí.
„Videl som, že sa to Ľubovi Tuptovi poodrážalo, dal si ešte dotyk na strelu. Cítil som, alebo veril, že by brankárovi mohla narobiť strela problémy, pokiaľ trafí bránku. Našťastie sa to potvrdilo. Padlo mi to na nohu, situáciu som dohral. Doklepol som to do bránky. Nakoniec to bol víťazný moment zápasu, z čoho som šťastný. Najdôležitejšie sú tri body,“ povedal Rigo podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu.
Výkon nebol podľa Škriniara optimálny
Kapitán Milan Škriniar priznal, že výkon nebol optimálny, no vyzdvihol súdržnosť a charakter tímu: „Súperov brankár presne rozohrával a vždy našiel spoluhráča, dá sa povedať presne na nohu alebo hruď. S tým sme mali veľké problémy. V prvom polčase sme si nevedeli nájsť timing, aby sme sa dostali do súbojov, čo bola chyba. Kazili sme veľa lôpt. Na ťažkom teréne sme sa snažili hrať náš futbal, ale Luxemburčania dobre bránili a zatvárali to. V druhom polčase sme zmenili výstavbu útoku, držali sme viac loptu, vytvorili sme si pološance. Ukázala sa súdržnosť mužstva, prinieslo nám to tri body. Charakter mužstva sa ukáže, keď sa nedarí.“
Po dvoch zápasoch má Slovensko na konte šesť bodov a vedie tabuľku skupiny. „Rozbeh bol stopercentný. To, že po prvom dvojzápase budeme viesť tabuľku skupiny, sotva kto predpokladal. Treba však na to nadviazať. Každý jeden duel bude náročný,“ dodal zadák tureckého Fenerbahce Istanbul.
Záložník Matúš Bero vyzdvihol bojovnosť mužstva. „Bolo to vydreté, nesmierne náročné. Možno nám nevychádzali veci, ako sme si naplánovali a vtedy sa ukáže charakter mužstva. Dreli sme až do konca a nakoniec padol vytúžený gól. Dnes to bolo o troch bodoch, tie máme a musíme sa pozerať dopredu. Môžem dať iba dolu klobúk pred každým chalanom z nášho mužstva, takto sa bojuje za Slovensko,“ skonštatoval stredopoliar nemeckého VfL Bochum, ktorý v sobotu oslávil 30. narodeniny.