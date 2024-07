Chcete si zatancovať na festivale Bratislava v pohybe? Prihláste sa

Tento rok uvedú choreografiu Yuriho Korca s názvom Pulz Prešporka, v ktorej sa popri piatich profesionálnych predstavia i piati neznámi tanečníci a tanečníčky. Ich mená vzídu z otvoreného konkurzu, do ktorého sa môžu prihlásiť do 5. augusta 2024.

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe spolu s choreografom Yurim Korcom pripravujú koncom leta výnimočnú multimediálnu site-specific tanečnú performanciu Pulz Prešporka, ktorá sa bude odohrávať 7. a 8. septembra 2024 v priečelí budovy SND a pred ňou, pri Ganymedovej fontáne.

Foto: BSK

Súčasťou tejto performancie budú aj piati tanečníčky alebo tanečníci od 18 do 35 rokov, ktorí vzídu z konkurzu. Mali by žiť v Bratislave a mať predchádzajúcu tanečnú skúsenosť. Ideálne by mali pochádzať z rôznych kultúrnych prostredí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. augusta 2024 cez jednoduchý online formulár.

Spolu desať tanečníkov počas štyroch predstavení uvedie v autentickom prostredí historickej architektúry dielo, ktorého zámerom je upozorniť na multikultúrny charakter Bratislavy ako mesta, ktoré vyrástlo na mnohonárodnostnom dialógu.

„Našou ambíciou je vytvoriť pulzujúcu farebnú performanciu, ktorá pripomenie rôznorodosť bratislavských komunít. Tie vždy boli, sú a budú dôležitou podstatou metropolitnej identity Bratislavy. Bratislavčanky a Bratislavčania spolu s performermi zároveň zažijú dynamicky sa meniacu podstatu verejného priestoru na Hviezdoslavovom námestí.“ približuje zámer diela slovenský choreograf Juraj Korec, ktorý pôsobí pod umeleckou značkou Yuri Korec & Co. Má na konte viacero úspešných celovečerných tanečných diel a je spoluautorom medzinárodne ocenených tanečných filmov.

Súčasný tanec rezonuje v mestskej kultúre aj vďaka medzinárodnému festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. „Už 28 rokov festival Bratislava v pohybe vytvára príležitosti spoznávať súčasný tanec aj mimo klasických priestorov divadiel. Festival preto iniciuje vznik site-specific projektov, ktoré dávajú umelcom príležitosť tvoriť a oživiť ulice a námestia, či iné verejné miesta Bratislavy. Pulzom Prešporka pokračujeme v napĺňaní tejto idey,“ uviedla umelecká riaditeľka festivalu a zároveň dramaturgička performancie Miroslava Kovářová.

Performancia je súčasťou sprievodného programu festivalu Bratislava v pohybe. Hlavný program 28. ročníka sa uskutoční od 5. – 28. októbra 2024 a zameria sa na prezentáciu súčasného tanečného umenia zo Španielska.

Koncept a choreografia: Yuri Korec

Koncept a dramaturgia: Miroslava Kovářová

Choreografia a performancia: Lukáš Bobalík, Viktória Malá, Anja Naňová, Silvia Sviteková, Lukáš Zahy

Tanec a performancia: + 5 performerov/*iek vybraných na základe konkurzu

Scénografia a vizuál: Ondrej Zachar

Hudobný dizajn: Matúš Bolka

Foto: Juraj Žilinčár

Kto je Yuri Korec

Performer a choreograf Juraj Korec pôsobiaci pod umeleckou značkou Yuri Korec & Co. vytvoril, prezentoval a reprízoval niekoľko úspešných celovečerných tanečných diel. V ostatných rokoch to boli okrem iných aj dueto o telesnej pamäti d-BODY-m (2017), performatívna prednáška Sólo nielen pre jedno telo a jej voľné pokračovanie Nesólo (2018), multimediálne sólo Habibi 2196-18 (2018) zaoberajúce sa témou ľudských práv. V roku 2020 uviedol na medzinárodnom festivale Bratislava v pohybe celovečerné predstavenie pre 7 performerov*riek a jedného dídžeja Sapiens Territory o násilí v nás.

Juraj je aj spoluautorom medzinárodne ocenených tanečných filmov režiséra Jozefa Vlka Deň (2004) a režiséra Petra Bebjaka Darkoom (2008) a voiceS (2010). Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a tiež pracuje ako terapeut somatickej metódy Rolfing®, je prvým Certified Advanced Rolfer® na Slovensku. Skúsenosti a poznatky z vlastnej terapeutickej a somatickej praxe využíva vo svojej choreografickej tvorbe. Viac na yurikorec.eu.

O Asociácii Bratislave v pohybe

Asociácia Bratislava v pohybe (ABP) je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je každý rok usporiadať medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe, ktorého 28. ročník sa uskutoční v októbri. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci tanečnú komunitu a približuje súčasný tanec širokej verejnosti jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu. Viac na www.abp.sk

Festival sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Pulz Prešporka ako aj festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pulz Prešporka sa koná v spolupráci so Slovenským národným divadlom a s podporou BKIS.

Strategickými partnermi festivalu sú Mesto Bratislava a Nadácia Tatra banky.

Partnerom festivalu je Bratislava Tourist Board.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Festival podporili: Acción Cultural Española (AC/E) / PICE a Veľvyslanectvo Španielska, LITA – autorská spoločnosť, Bratislavský samosprávny kraj, Goethe Institut, Francúzsky inštitút.

Mediálni partneri: Denník SME, Citylife, Rádio Devín, Rádio_FM, JCDecaux, Predpredaj.sk, Zoznam.sk, SITA, Webnoviny.sk, plan.art

