Exotická dovolenka: 5 najkrajších „ukrytých“ pláží na thajskom Krabi

Zabudnite na preplnené pláže a hlučné rezorty. Krabi skrýva poklady, ktoré poznajú len miestni a pár dobrodružných duší – od tichých zátok ukrytých medzi útesmi až po mangrovové zálivy, kde vás budú sprevádzať len vtáky a šum mora. V tomto sprievodcovi vám ukážeme 5 najkrajších skrytých pláží na Krabi, ktoré ponúkajú pokoj, prírodu a autentický zážitok z Thajska.
1. Pai Plong Beach (pri Ao Nang) – skrytý raj medzi útesmi
📍 Lokalita: medzi Ao Nang a Railay – prístup cez Monkey Trail
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 1–2 hodiny
Popis:
Pai Plong Beach je pravdepodobne jedna z najromantickejších “tajných” pláží v okolí Ao Nang. Ukrytá medzi vysokými vápencovými útesmi, táto malá zátoka ponúka pokoj, aký by ste pri rušnejších plážach hľadali márne. Jemný, svetlý piesok sa mieša s tichými vlnami Andamanského mora a vytvára ideálne miesto na relaxáciu či krátky piknik pri mori.
Tipy pre návštevníkov:
➡️ Choďte skoro ráno, keď je teplota príjemná a opice na Monkey Traile ešte spia 😄 — tak máte pláž takmer pre seba.
➡️ Zoberte si vodu a drobné občerstvenie – v okolí nie je žiadne občerstvenie, takže je dobré byť pripravený.
Prečo sem ísť:
Pai Plong je skvelá pláž pre tých, ktorí hľadajú pokoj a fotogenické prostredie bez davov – výborné miesto pre romantiku alebo oddych po výlete do Railay.
2. Tubkaek Beach – luxus a pokoj s výhľadom na Hong Islands
📍 Lokalita: severne od Ao Nang (asi 25 min. jazdy)
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 1–3 hodiny
Popis:
Tubkaek je dlhá, široká pláž s jemným pieskom, ktorá pôsobí luxusne a zároveň pokojne. Mnohé rezorty majú priamy prístup sem, no aj napriek tomu si udržuje tichú atmosféru. Z pláže sa otvárajú nádherné výhľady na ostrovy Hong Islands, čo z nej robí ideálne miesto na obdivovanie západu slnka.
Tipy pre návštevníkov:
➡️ Zastavte sa pri Tubkaek Sunset Resort – odtiaľ máte jeden z najkrajších výhľadov na slnko zapadajúce nad more.
➡️ Pláž je ideálna na pokojné kúpanie, bez hlučných vodných športov.
Prečo sem ísť:
Ak túžite po kombinácii relaxu, krásnej scenérie a menej turistov, Tubkaek je skvelá voľba. Perfektná pre páry aj fotografov.
3. Ao Thalane Bay – mangrovové zátoky a kajakovanie
📍 Lokalita: asi 30 min. severovýchodne od Ao Nang
💰 Vstup: zadarmo / kajak výlety od cca 300 THB
⌚ Čas návštevy: 2–3 hodiny
Popis:
Ao Thalane nie je typická pláž – je to pokojná zátoka obklopená mangrovami a útesmi, ktorá ponúka úplne iný zážitok ako tradičné piesočné pobrežia. Je to raj pre milovníkov prírody a aktívnych cestovateľov. Voda je pokojná, plytká a ideálna na kajakovanie medzi mangrovami.
Tipy pre návštevníkov:
➡️ Požičajte si kajak a preskúmajte zátoku – dá sa preplávať až k malým piesočným lagúnam, kde si môžete oddýchnuť.
➡️ Najlepší čas je popoludní, keď ustupuje odliv a farby vody nadobúdajú nádherné odtiene.
Prečo sem ísť:
Ao Thalane je ideálny pre tých, ktorí hľadajú aktívny deň v prírode, s menej turistami a autentickým prostredím thajských mangrov.
4. Ao Siew Beach – rybárska pláž s autentickou atmosférou
📍 Lokalita: asi 10 min. východne od Ao Nang
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 1–2 hodiny
Popis:
Ao Siew je malá, pokojná pláž s jemným zlatým pieskom a menším počtom návštevníkov. Nachádza sa v rybárskej oblasti, takže pocítite skutočnú atmosféru thajského pobrežia. Namiesto stánkov a hotelov tu nájdete miestnych rybárov a autentické scenérie.
Tipy pre návštevníkov:
➡️ Vezmite si piknikový kôš a užite si dopoludnie pri mori – svetlo pri tzv. zlatej hodinke je perfektné aj na fotky.
➡️ Miesti rybári vám možno ponúknu čerstvú rybu priamo z ich lodí – vyskúšajte!
Prečo sem ísť:
Pre tých, ktorí chcú miestnu kultúru, pokojné prostredie a menej komerčné pláže, je Ao Siew perfektnou voľbou.
5. Klong Muang Beach – dlhé pobrežie pre pokojné prechádzky
📍 Lokalita: asi 15 min. západne od Ao Nang
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 2–4 hodiny
Popis:
Klong Muang je dlhá, tichá pláž, ktorú miestni milujú, no mnohí turisti ju pri návšteve Krabi prehliadajú. Piesočné pobrežie sa tiahne desiatky metrov a dá sa tu robiť romantické prechádzky alebo jogging s výhľadom na pokojné more a vzdialené ostrovy.
Tipy pre návštevníkov:
➡️ Skvelé miesto pre thajskú večeru priamo na piesku – pracujte s miestnymi stánkami alebo zastavte pri Smile Bar na večerné drinky.
➡️ Romantické prechádzky pri západe slnka sú tu nezabudnuteľné.
Prečo sem ísť:
Ak túžite po pokojnom dni pri mori, dlhých prechádzkach a miestnej atmosfére bez davov, Klong Muang je jedno z najlepších miest na Krabi.