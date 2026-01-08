Exotická dovolenka: 5 najkrajších „ukrytých“ pláží na thajskom Krabi


Thajsko

Zabudnite na preplnené pláže a hlučné rezorty. Krabi skrýva poklady, ktoré poznajú len miestni a pár dobrodružných duší – od tichých zátok ukrytých medzi útesmi až po mangrovové zálivy, kde vás budú sprevádzať len vtáky a šum mora. V tomto sprievodcovi vám ukážeme 5 najkrajších skrytých pláží na Krabi, ktoré ponúkajú pokoj, prírodu a autentický zážitok z Thajska.

1. Pai Plong Beach (pri Ao Nang) – skrytý raj medzi útesmi

📍 Lokalita: medzi Ao Nang a Railay – prístup cez Monkey Trail
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 1–2 hodiny

Popis:
Pai Plong Beach je pravdepodobne jedna z najromantickejších “tajných” pláží v okolí Ao Nang. Ukrytá medzi vysokými vápencovými útesmi, táto malá zátoka ponúka pokoj, aký by ste pri rušnejších plážach hľadali márne. Jemný, svetlý piesok sa mieša s tichými vlnami Andamanského mora a vytvára ideálne miesto na relaxáciu či krátky piknik pri mori.

Tipy pre návštevníkov:
➡️ Choďte skoro ráno, keď je teplota príjemná a opice na Monkey Traile ešte spia 😄 — tak máte pláž takmer pre seba.
➡️ Zoberte si vodu a drobné občerstvenie – v okolí nie je žiadne občerstvenie, takže je dobré byť pripravený.

Prečo sem ísť:
Pai Plong je skvelá pláž pre tých, ktorí hľadajú pokoj a fotogenické prostredie bez davov – výborné miesto pre romantiku alebo oddych po výlete do Railay.

Horizontal panoramic view Island in Thailand


2. Tubkaek Beach – luxus a pokoj s výhľadom na Hong Islands

📍 Lokalita: severne od Ao Nang (asi 25 min. jazdy)
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 1–3 hodiny

Popis:
Tubkaek je dlhá, široká pláž s jemným pieskom, ktorá pôsobí luxusne a zároveň pokojne. Mnohé rezorty majú priamy prístup sem, no aj napriek tomu si udržuje tichú atmosféru. Z pláže sa otvárajú nádherné výhľady na ostrovy Hong Islands, čo z nej robí ideálne miesto na obdivovanie západu slnka.

Tipy pre návštevníkov:
➡️ Zastavte sa pri Tubkaek Sunset Resort – odtiaľ máte jeden z najkrajších výhľadov na slnko zapadajúce nad more.
➡️ Pláž je ideálna na pokojné kúpanie, bez hlučných vodných športov.

Prečo sem ísť:
Ak túžite po kombinácii relaxu, krásnej scenérie a menej turistov, Tubkaek je skvelá voľba. Perfektná pre páry aj fotografov.

Aerial drone view of beautiful beach with turquoise sea water and palm trees of Gulf of Thailand. Kood island, Thailand


3. Ao Thalane Bay – mangrovové zátoky a kajakovanie

📍 Lokalita: asi 30 min. severovýchodne od Ao Nang
💰 Vstup: zadarmo / kajak výlety od cca 300 THB
⌚ Čas návštevy: 2–3 hodiny

Popis:
Ao Thalane nie je typická pláž – je to pokojná zátoka obklopená mangrovami a útesmi, ktorá ponúka úplne iný zážitok ako tradičné piesočné pobrežia. Je to raj pre milovníkov prírody a aktívnych cestovateľov. Voda je pokojná, plytká a ideálna na kajakovanie medzi mangrovami.

Tipy pre návštevníkov:
➡️ Požičajte si kajak a preskúmajte zátoku – dá sa preplávať až k malým piesočným lagúnam, kde si môžete oddýchnuť.
➡️ Najlepší čas je popoludní, keď ustupuje odliv a farby vody nadobúdajú nádherné odtiene.

Prečo sem ísť:
Ao Thalane je ideálny pre tých, ktorí hľadajú aktívny deň v prírode, s menej turistami a autentickým prostredím thajských mangrov.

Long tail boat for travel island in phang nga thailand.


4. Ao Siew Beach – rybárska pláž s autentickou atmosférou

📍 Lokalita: asi 10 min. východne od Ao Nang
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 1–2 hodiny

Popis:
Ao Siew je malá, pokojná pláž s jemným zlatým pieskom a menším počtom návštevníkov. Nachádza sa v rybárskej oblasti, takže pocítite skutočnú atmosféru thajského pobrežia. Namiesto stánkov a hotelov tu nájdete miestnych rybárov a autentické scenérie.

Tipy pre návštevníkov:
➡️ Vezmite si piknikový kôš a užite si dopoludnie pri mori – svetlo pri tzv. zlatej hodinke je perfektné aj na fotky.
➡️ Miesti rybári vám možno ponúknu čerstvú rybu priamo z ich lodí – vyskúšajte!

Prečo sem ísť:
Pre tých, ktorí chcú miestnu kultúru, pokojné prostredie a menej komerčné pláže, je Ao Siew perfektnou voľbou.

Blue sea white sand with green tree.


5. Klong Muang Beach – dlhé pobrežie pre pokojné prechádzky

📍 Lokalita: asi 15 min. západne od Ao Nang
💰 Vstup: zadarmo
⌚ Čas návštevy: 2–4 hodiny

Popis:
Klong Muang je dlhá, tichá pláž, ktorú miestni milujú, no mnohí turisti ju pri návšteve Krabi prehliadajú. Piesočné pobrežie sa tiahne desiatky metrov a dá sa tu robiť romantické prechádzky alebo jogging s výhľadom na pokojné more a vzdialené ostrovy.

Tipy pre návštevníkov:
➡️ Skvelé miesto pre thajskú večeru priamo na piesku – pracujte s miestnymi stánkami alebo zastavte pri Smile Bar na večerné drinky.
➡️ Romantické prechádzky pri západe slnka sú tu nezabudnuteľné.

Prečo sem ísť:
Ak túžite po pokojnom dni pri mori, dlhých prechádzkach a miestnej atmosfére bez davov, Klong Muang je jedno z najlepších miest na Krabi.

Beautiful tropical beach in Koh Kood island

