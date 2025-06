Dovolenka 2025, ktorú vám vyberie Avatar? Aj tak môže vyzerať cestovanie budúcnosti

Ešte pred pár rokmi by to znelo ako scéna zo sci-fi filmu. Dnes vám však na obrazovke – pokojne aj mobilu – blikne ženská tvár s jemnou mimikou a hlasom, ktorý sa vás citlivo opýta: „Kam by ste chceli ísť na dovolenku?“ Nie, nejde o človeka, ale o najnovšiu technologickú revolúciu v cestovaní – AI Avatar, ktorý rozumie vašim túžbam, nálade a dovolenku vám nevyberá podľa katalógu, ale podľa vás.

Slovensko sa v tejto oblasti stalo pionierom. Cestovná kancelária DAKA predstavila ako prvá na našom trhu inteligentného cestovateľského sprievodcu s ľudskou tvárou a emóciami. Volá sa Katarína a nie je to obyčajný chatbot, ale digitálna bytosť, ktorá vám s empatiou pomôže nájsť zájazd snov. Avatar sa vás s porozumením opýta, po čom túžite, aký typ oddychu preferujete, povie vám, čo môžete očakávať, čo môžete zažiť – a potom vás s istotou prevedie vašimi predstavami až k výberu, ktorý vám nielen sadne, ale naozaj poteší srdce. A výsledok? Dovolenka šitá na mieru, bez stresu, rýchlo a bez nutnosti vyklikávať desiatky možností v katalógoch alebo na webovej stránke.

Za nápadom stojí David Gavaľa, majiteľ cestovnej kancelárie a dlhoročný fanúšik technológií, ktorý verí, že budúcnosť cestovania je osobná, no zároveň digitálna: „Chceli sme, aby výber dovolenky nebol len technická záležitosť, ale aj zážitok. Avatar Katarína je dôkazom, že aj umelá inteligencia môže byť ľudská a srdečná,“ vysvetľuje David Gavaľa. Tvár a hlas prepožičala ambasádorka projektu Katarína Gavaľová, ktorá sa netají tým, že ju teší, ako inovácia zbližuje cestovateľov a vytvára novú úroveň poradenstva. Za vývojom tohto nástroja stojí slovenské inovačné štúdio, ktoré vytvorilo riešenie kombinujúce najmodernejšiu technológiu s dôrazom na ľudskosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť. „Naším cieľom nebolo len vytvoriť klasického chatbota, akého už nájdete na väčšine stránok. Chceli sme vytvoriť empatického digitálneho poradcu, ktorý skutočne pomôže klientom urobiť správne rozhodnutie – tak, ako by to urobil skúsený zamestnanec cestovnej kancelárie,“ uvádza Veronika Bošková, spolumajiteľka agentúry MARKLAB. Táto novinka nielen zvyšuje komfort výberu dovolenky, ale zároveň nastavuje nový štandard v komunikácii medzi cestovnou kanceláriou a klientom. Sprievodca je dostupný nepretržite, bez čakania a z akéhokoľvek zariadenia.

Umelá inteligencia aj na letiskách a v metre

No umelá inteligencia už dnes neovplyvňuje len samotný výber dovolenky. Je s nami na každom kroku cestovania – na letiskách, v hoteloch, v mestách, počas ciest, aj na plážach. Na letisku Heathrow v Londýne funguje aplikácia, ktorá pomocou umelej inteligencie pomáha pasažierom orientovať sa. Stačí zadať cieľ – napríklad vašu odletovú bránu, najbližšiu kaviareň či obchod – a aplikácia vám nielen navrhne trasu, ale vás ňou aj hlasovo prevedie. Vďaka živým upozorneniam máte prehľad o otváraní brán, meškaní letov, ale aj o akciách a predajcoch v konkrétnom termináli. Pomocou aplikácie môžete jednoducho zadať cieľ – napríklad svoju odletovú bránu, najbližšiu kaviareň alebo obchod so suvenírmi. AI systém potom vyhodnotí najrýchlejšiu trasu a zobrazí ju na mape, pričom môže poskytnúť aj hlasové pokyny. Ak sa napríklad turista stratí alebo nevie, kde hľadať svoj let, stačí zadať „Kde je brána A14?“ a aplikácia okamžite ukáže smer a odhadovaný čas chôdze.

Zaparkovať s pomocou aplikácie? V Londýne bežná vec

Aj verejná doprava vo veľkomestách ako Paríž, Berlín či Londýn sa spolieha na inteligentné systémy. Aplikácie vám pomôžu vybrať ideálnu trasu metrom, navrhnú výhodné tarify a upozornia na meškania. V reálnom čase vám AI odporučí, na ktorej trase cestovať rýchlejšie a ako sa čo najefektívnejšie dostať z bodu A do bodu B. Inovatívne aplikácie fungujú ako osobní sprievodcovia v džungli veľkomestských liniek. A čo parkovanie v rušnom centre mesta? Aj tu AI ponúka riešenia. Aplikácie v Londýne a Paríži vám nielen nájdu voľné miesto, ale aj zobrazia najrýchlejšiu trasu k nemu, porovnajú ceny rôznych parkovísk a umožnia zaplatiť priamo z mobilu. Stačí zadať svoju polohu a cieľ – systém vás navedie presne tam, kde zaparkujete bez stresu a zbytočného krúženia. Navyše zistí obsadenosť parkovísk alebo zarezervuje deň vopred parkovacie miesto napríklad v blízkosti pamiatky, ktorú sa chystáte navštíviť.

Hotely, kde vám AI poradí, čo si dať na obed aj čo vidieť v okolí

V dovolenkových hoteloch dnes narazíte na ďalšie zázraky technológií. V turistických rezortoch funguje digitálny concierge – AI chatbot, ktorý je vám k dispozícii 24/7 cez hotelovú aplikáciu. Odpovie vám na otázky o otváracích hodinách reštaurácií, zarezervuje vám masáž či stôl na večeru a dokonca navrhne výlety v okolí podľa vašich záujmov. Virtuálny asistent, ktorý vám hovorí: „Chcete ísť dnes na trh alebo do historického centra?“ – to je už realita.

Pláže, medúzové aplikácie a digitálne vlajky

Umelá inteligencia sa presadzuje aj tam, kde by ste ju možno nečakali – na pláži. V krajinách ako Španielsko, Taliansko či Portugalsko existujú aplikácie, ktoré vám v reálnom čase ukážu stav vody, príliv a odliv, vlny, počet ľudí na pláži, a dokonca aj prítomnosť medúz. Aplikácie fungujú ako digitálne plážové centrá, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšiu pláž pre deti, šport, relax alebo surfing.

AI vám zbalí kufor aj prepočíta menu

Aj príprava na cestu je dnes jednoduchšia. je aplikácia na plánovanie batožiny, ktorá vám pomôže zorganizovať, čo potrebujete zbaliť na základe dĺžky cesty, destinácie, pohlavia a počasia na vašom cieľovom mieste a plánovaných aktivít. Aplikácia vám poskytne zoznam odporúčaných vecí, z ktorých si zaškrtnete tie potrebné, prípadne pridáte ďalšie. Pri cestovaní do zahraničia je dôležité mať prehľad o výmenných kurzoch. Už existujú aplikácie, ktoré ponúkajú aktuálne výmenné kurzy a dokážu prevádzať medzi viac ako 180 menami, čo je ideálne pre rýchle konverzie na cestách. Veľkou výhodou je, že raz vyhľadané kurzy sa ukladajú do pamäte a môžete si ich kedykoľvek pozrieť aj v offline režime.

A čo budúcnosť?

Umelá inteligencia sa rýchlo vyvíja a s ňou aj budúcnosť cestovania, ktorá bude pohodlnejšia, personalizovanejšia a bez stresu. V blízkej dobe nás čakajú systémy, ktoré budú ešte citlivejšie, empatickejšie a možno vás poznajú lepšie, než si myslíte. Možno vás privítajú vo vašom obľúbenom hoteli so slovami: „Vitajte späť, pán Novák. Raňajky máte pripravené podľa minuloročnej objednávky.“ Ako povedal David Gavaľa: „Technológia má zmysel vtedy, keď slúži ľuďom. Veríme, že náš AI sprievodca prinesie zákazníkom nielen pohodlie, ale aj radosť z objavovania.“ Dovolenka budúcnosti je tu. Otázkou už nie je, kam pôjdete, ale kto vám ju pomôže vybrať – a ten niekto môže mať digitálnu tvár, hlas a možno aj úsmev.