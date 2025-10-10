Nemáte radi davy? Navštívte 9 opustených miest, kde niet ani živej duše. Jedno je aj pri Slovensku!

Navštívte fascinujúce miesta, ktoré kedysi pulzovali životom, no dnes tam nestretnete ani živú dušu.
Natália Kolná
Redaktorka webovej redakcie
6 min. čítania
Redakčne overené informácie
Taliansko, Basilicata
Pohľad na rozpadnuté mesto Craco na vrchole kopca v Basilicate. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Na pláži hlava na hlave, v historickom centre sa musíte uhýbať turistom, v zmrzlinárni nekonečné rady – klasická letná dovolenka nie je pre každého. Obľúbené dovolenkové destinácie vedia človeka poriadne vyčerpať. Čo tak budúci rok vyskúšať niečo úplne iné?

Navštívte fascinujúce miesta, ktoré kedysi pulzovali životom, no dnes tam nestretnete ani živú dušu. Vybrali sme pre vás desať opustených miest z rôznych kútov sveta (a niekoľko priamo v Európe), ktoré dýchajú tajomstvom, melanchóliou a jedinečnou atmosférou.

Niektoré zmizli z mapy kvôli vojne, iné pre prírodné katastrofy alebo ekonomický kolaps. No všetky majú jedno spoločné: keď tam vkročíte, budete mať pocit, že ste sa ocitli v inom svete.

Kayaköy, Turecko – Mesto duchov pod slnkom

Kúsok od preplnených pláží tureckého Fethiye sa nachádza úplne iný svet. Krásne biele kamenné ruiny mestečka Kayaköy sa tiahnu po svahu medzi figovníkmi a divokými kvetmi. Kedysi tu žilo cez 6 000 ľudí, prevažne gréckeho pôvodu, až kým ich v roku 1923 nevysťahovali v rámci grécko-tureckej výmeny obyvateľstva. Odišli narýchlo a ako dôkaz, že sa tu kedysi žilo, sú len domy plné nábytku, kuchyne plné riadu a školy ešte s knihami a zošitmi v laviciach. Dnes je Kayaköy živým múzeom bez návštevníkov. 

Varosha, Cyprus – Zakázaný raj

Pred rokom 1974 bolo toto mesto na Cypre centrum luxusu. V jeho moderných hoteloch bývali aj hviezdy 70. rokov. Varosha, súčasť mesta Famagusta, bola ikonickým dovolenkovým hotspotom aj pre Elizabeth Taylor či Brigette Bardot. No po tureckej invázii z nej obyvatelia ušli v priebehu hodín a už sa nikdy nevrátili.

Dnes tu stoja desiatky výškových hotelov, v ktorých rastú stromy z podláh. Pláže zarastajú trávou, výklady sú rozbité, no pútače z 70. rokov stále ponúkajú „večerné koktaily“. Miesto sa čiastočne otvorilo v roku 2020, no atmosféra v ňom je stále veľmi mystická a strašidelná.

Varosha, Cyprus
Varosha na Cypre bola v minulosti centrom luxusu, kde dovolenku trávili také hviezdy ako Elizabeth Taylor či Brigette Bardot. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

