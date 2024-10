Dovolenka v Turecku počas zimy: Aké sú ceny obľúbených destinácií?

Turecko ponúka množstvo úžasných destinácií pre zimný únik pred chladom. Od historických pamiatok po prírodné krásy – každé z týchto miest má svoje jedinečné čaro a lákadlo pre cestovateľov hľadajúcich slnečné dni. Nová štúdia odhalila ceny destinácii v Turecku, kde sa môžete túto zimu opaľovať.

Ak hľadáte slnečné lúče a teplé počasie počas chladných zimných mesiacov, Turecko ponúka množstvo fascinujúcich miest, kde si môžete užiť zimný únik. Nová štúdia Istanbul Tickets and Tours, odhalila najdrahšie destinácie v krajine, ktoré sú ideálne pre tých, ktorí túžia po slnečnom relaxe. Pozrite sa na top miesta, ktoré by ste mohli navštíviť počas zimy v slnkom zaliatok Turecku.

1. Adapazarı: Klenot medzi mestami

Adapazarı sa umiestnilo ako najdrahšia turecká destinácia pre zimnú dovolenku. Mesto ponúka bohatú kultúrnu zmes ovplyvnenú tureckými, gréckymi a regionálnymi tradíciami, čo je zrejmé z jeho festivalov, kuchyne a miestnych zvykov. Adapazarı je dobre prepojené cestnou a železničnou dopravou, čo umožňuje jednoduchý prístup do veľkých miest ako Istanbul a Bursa. S priemernou cenou hotela 261,16 EUR za noc pre dvoch dospelých a spiatočnou letenkou okolo 278,28 EUR je ideálnym miestom na objavovanie.

Mesto je známe svojimi živými festivalmi, ako je Festival jabĺk, ktorý oslavuje miestne poľnohospodárstvo. Kulinárski nadšenci si môžu vychutnať miestne špeciality ako Adapazarı beyaz kestane kabağı (biela tekvica) či Adapazarı ıslama köfte (špeciálne pripravované mäsové guľky). Milovníci prírody ocenia blízkosť jazera Sapanca, ktoré ponúka krásne scenérie a možnosti vodných športov. Mesto je tiež strategicky umiestnené medzi Istanbulom a Ankarou, čo z neho robí ideálny východiskový bod na objavovanie západného Turecka.

2. Afyonkarahisar: Historické poklady

Na druhom mieste sa nachádza Afyonkarahisar, mesto s bohatou históriou a množstvom historických pamiatok. Priemerná cena spiatočnej letenky dosahuje 502,44 EUR, čo odráža jeho popularitu medzi turistami. Objavte mešity, kostoly a staroveké ruiny, ktoré rozprávajú príbehy o rozmanitej kultúrnej a náboženskej histórii tohto regiónu.

Afyonkarahisar, často nazývané jednoducho Afyon, je mesto bohaté na históriu a termálne pramene. Jeho dominantou je impozantná pevnosť Afyon Kalesi, ktorá sa týči nad mestom. Návštevníci by nemali vynechať Veľkú mešitu (Ulu Cami) z 13. storočia či múzeum víťazstva (Zafer Müzesi), ktoré pripomína dôležité bitky tureckej vojny za nezávislosť. Mesto je preslávené svojou kuchyňou, najmä sucukom (korenená klobása) a kaymak (druh smotany). Termálne kúpele v okolí mesta, ako Gazlıgöl či Ömer, ponúkajú relaxačné a liečivé procedúry. Afyonkarahisar je tiež známe produkciou ópia na medicínske účely, čo mu dalo prezývku „Afyon“ (ópium).

3. Malatya: Prírodné krásy

Malatya sa umiestnila na treťom mieste s konečným skóre 43,35. Toto mesto je obklopené nádhernými krajinami s horami a riekami, čo z neho robí ideálnu destináciu pre milovníkov prírody. S priemernou cenou hotela 225,93 EUR za noc a nízkymi nákladmi na miestnu dopravu (len 0,31 EUR za jednosmerný lístok) je Malatya skvelým miestom na relaxáciu a objavovanie.

Malatya, známa ako „mesto marhúľ“, je pokladnicou histórie a prírody. Návštevníci by nemali vynechať Arslantepe, archeologické nálezisko staré 5000 rokov, ktoré je na zozname UNESCO. Battalgazi Ulu Mosque zo 13. storočia je majstrovským dielom seldžuckej architektúry. Prírodovedci ocenia Günpınar Waterfall s 243 kaskádami, ideálne miesto pre fotografov. Mesto je preslávené svojimi marhúľami – ochutnajte sušené marhule alebo marhúľový nektár. Beşkonaklar Ethnography Museum ponúka pohľad do tradičného života v regióne. Pre nočný život navštívte reštauráciu Altinyunus s živou hudbou alebo si vychutnajte tradičné pivo v Eastern Beer Bar.

4. Istanbul: Mesto histórie

Na štvrtom mieste je Istanbul, mesto, ktoré spája kontinenty Európu a Áziu a je známe svojou bohatou históriou. Priemerná cena trojchodového jedla pre dve osoby je 40,23 EUR a cappuccino stojí len 3,00 EUR. Istanbul ponúka množstvo kultúrnych zážitkov a historických pamiatok, ktoré určite očaria každého návštevníka.

Istanbul, mesto na dvoch kontinentoch, je pokladnicou histórie a kultúry. Hagia Sofia a Modrá mešita sú ikonické pamiatky, ktoré nesmú chýbať na žiadnom itinerári. Topkapi Palace ponúka pohľad do života osmanských sultánov. Pre jedinečný zážitok sa plavte po Bospore a obdivujte mesto z vody. Grand Bazaar je raj pre milovníkov nakupovania s viac ako 4000 obchodmi. Gurmáni by mali ochutnať kebab v reštaurácii Hamdi alebo rybie sendviče pri Galata Bridge. Pre panoramatický výhľad navštívte Galata Tower. Istanbul je známy aj svojimi hammammi – vyskúšajte tradičný turecký kúpeľ v Çemberlitaş Hamamı. Večer si vychutnajte západ slnka v čajovni Pierre Loti s výhľadom na more.

5. Kırıkkale: Tradičné chute

Kırıkkale sa umiestnilo na piatom mieste s priemernou cenou hotela 261,16 EUR za noc. Mesto ponúka tradičné turecké jedlá ako kebaby a pide za prijateľné ceny. Pivo si tu môžete vychutnať len za 1,34 EUR.

Kırıkkale, hoci menej známe turistické mesto, ponúka autentický pohľad na anatolský život. Mesto je známe svojou tradičnou kuchyňou – vyskúšajte miestne kebaby a pide (turecká pizza). Navštívte tradičný trh Çarşı, kde môžete ochutnať a kúpiť miestne produkty. Pre milovníkov prírody je v blízkosti priehrada Kapulukaya, ideálna na pikniky a rybolov. Mesto má bohatú históriu výroby zbraní – navštívte múzeum MKE, kde sa dozviete viac o tomto priemysle. V lete sa koná festival Ahilik, ktorý oslavuje tradičné remeslá a bratstvá. Pre relax navštívte mestský park s kaviarňami a detskými ihriskami.

6. Eskişehir: Remeselná tradícia

Na šiestom mieste sa nachádza Eskişehir, mesto známe svojou dlhoročnou tradíciou výroby keramiky a skla. S priemernými nákladmi na spiatočnú letenku vo výške 502,44 EUR je Eskişehir skvelým miestom na objavovanie miestnych remesiel a umeleckých diel.

Eskişehir, známe ako „študentské mesto“, je moderné a živé miesto s bohatou históriou. Navštívte Odunpazarı, historickú štvrť s farebnými osmanskými domami a múzeami. Plavba po rieke Porsuk na tradičných gondolách je obľúbenou aktivitou. Mesto je známe výrobou meerschaumových fajok – navštívte múzeum Meerschaum. Pre milovníkov umenia je tu park Sazova s replikami svetových pamiatok. Eskişehir je tiež známe svojimi termálnymi prameňmi – relaxujte v kúpeľoch Sıcak Sular. Ochutnajte miestnu špecialitu çibörek (druh plnenej placky) v reštaurácii Hayal Kahvesi. Večer sa prejdite po Espark, modernom nákupnom centre s množstvom reštaurácií a kaviarní.

7. Gaziantep: Chute Turecka

Gaziantep, známe svojimi vysokokvalitnými pistáciami a tradičnými remeslami, sa umiestnilo na siedmom mieste s priemernými nákladmi na spiatočnú letenku vo výške 583,24 EUR. Nezabudnite ochutnať miestnu baklavu!

Gaziantep, známy ako kulinárska metropola Turecka, je raj pre gurmánov. Mesto je preslávené svojou baklavou – navštívte Imam Cagdas pre najlepšiu baklavu v meste. Zeugma Mosaic Museum ukrýva jedny z najkrajších antických mozaík na svete. Prejdite sa historickým bazárom Bakırcılar Çarşısı, kde môžete kúpiť tradičné medené výrobky. Navštívte hrad Gaziantep pre panoramatický výhľad na mesto. Ochutnajte miestnu špecialitu beyran (polievka z jahňaciny) v reštaurácii Metanet Lokantası. Pre milovníkov prírody je tu Dülük Baba Tabiat Parkı, ideálne miesto na piknik. Večer sa prejdite po Gaziantep Zoo, jednej z najväčších zoologických záhrad v Turecku.

8. Ankara: Politické centrum

Hlavné mesto Ankara sa umiestnilo na ôsmom mieste s konečným skóre 50,65. S bohatým kultúrnym životom ponúka množstvo múzeí a inštitúcií vrátane Štátnej opery a baletu. Trojchodové jedlo pre dve osoby stojí priemerne 26,82 EUR.

Ankara, hlavné mesto Turecka, je moderné mesto s bohatou históriou. Anıtkabir, mauzóleum zakladateľa moderného Turecka Mustafu Kemala Atatürka, je povinnou zastávkou. Múzeum anatolských civilizácií ponúka fascinujúci pohľad do histórie regiónu. Navštívte citadelu Ankara pre panoramatický výhľad na mesto a ochutnajte tradičné jedlá v reštauráciách v okolí. Kocatepe Mosque, najväčšia mešita v meste, je architektonickým skvostom. Pre milovníkov umenia je tu Centrum súčasného umenia Cermodern. Ochutnajte döner kebab v jeho rodnom meste – skúste reštauráciu Hacı Arif Bey. Večer sa prejdite po štvrti Kızılay, centru nočného života s množstvom barov a klubov.

9. Konya: Prírodné scenérie

Na deviatom mieste je Konya, obklopená krásnymi krajinami vrátane soľného jazera Tuz Gölü. Priemerné náklady na spiatočnú letenku sú 406,79 EUR a cena hotela dosahuje 185,96 EUR za noc.

Konya, duchovné srdce Turecka, je domovom slávneho súfijského básnika Rúmího. Navštívte Mevlana Museum, kde je Rúmího hrobka, a zažite predstavenie tancujúcich dervišov. Alaeddin Mosque, jedna z najstarších mešít v Turecku, ponúka pohľad do seldžuckej architektúry. Ochutnajte etli ekmek, miestnu špecialitu podobnú pizze, v reštaurácii Konya Meram Bağları. Pre milovníkov prírody je v blízkosti soľné jazero Tuz Gölü, druhé najväčšie jazero v Turecku. Navštívte archeologické nálezisko Çatalhöyük, jedno z najstarších miest na svete. Večer sa prejdite po Kültürpark, obľúbenom mieste miestnych obyvateľov.

10. Sivas: Historické dedičstvo

Sivas uzatvára rebríček ako desiata najdrahšia destinácia s bohatou históriou siaha až do staroveku. Mesto bolo dôležitým centrom počas rímskeho, byzantského a seldžuckého obdobia. Trojchodové jedlo pre dve osoby si tu môžete vychutnať za nízku cenu 13,40 EUR a pivo za iba 1,87 EUR.

Mesto Sivas ponúka fascinujúci pohľad do anatolskej kultúry. Navštívte Divriği Ulu Mosque, pamiatku UNESCO známu svojou unikátnou architektúrou. Gök Medrese, seldžucká madrasa zo 13. storočia, je architektonickým skvostom. Ochutnajte miestnu špecialitu Sivas kebab v reštaurácii Sivas Köftecisi. Pre milovníkov prírody sú v okolí termálne pramene Sıcak Çermik. Navštívte múzeum Atatürk ve Kongre, ktoré pripomína dôležitú konferenciu z tureckej vojny za nezávislosť. Prejdite sa po historickej štvrti Subaşı a obdivujte tradičné osmanské domy. Večer relaxujte v čajovni v parku Aksu, obľúbenom mieste miestnych obyvateľov.

Miesto Destinácia Konečné skóre (zo 100 bodov) 1 Adapazarı 35.13 2 Afyonkarahisar 38.88 3 Malatya 43.35 4 Istanbul 46.98 5 Kırıkkale 48.45 6 Eskişehir 50.12 7 Gaziantep 50.57 8 Ankara 50.65 9 Konya 53.37 10 Sivas 53.51