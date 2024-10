Certifikované jazdené vozidlá Porsche Approved: Výnimočnosť overená časom

Sen o vlastnom Porsche sa dá splniť aj cestou certifikovaného jazdeného vozidla. Program Porsche Approved prináša majiteľom všetky výhody prémiového servisu a istotu najvyššej kvality.

Značka Porsche je odjakživa spätá s výnimočnosťou, či už ide o dizajn, jazdné vlastnosti alebo špičkovú kvalitu. Tieto hodnoty sa prenášajú aj do programu Porsche Approved, ktorý predstavuje najvyšší štandard pre certifikované jazdené vozidlá. „Pri rozhovoroch s našimi zákazníkmi Porsche sa stretávame s tým, že každé auto je príbeh. Príbeh splneného sna, ku ktorému ten človek kráča,“ hovorí Gabriela Černáková, marketingová manažérka značky Porsche na Slovensku. S programom Porsche Approved sú nadšenci tejto značky bližšie k splneniu svojho sna. „Keď ľudia na sebe tvrdo pracujú, tak si tie sny začnú plniť. Je to dlhá cesta, má veľa zákrut, ale stojí to za to,“ doplnila Gabriela Černáková.

Foto: Porsche

Pri kúpe jazdeného Porsche si môžu byť klienti istí, že dostanú to, po čom naozaj túžia. Je to ako pri výbere správneho koňa na konské pólo, kde je dôležitý rodokmeň, genetika a história. Aj pri kúpe jazdeného Porsche je kľúčová jeho minulosť a starostlivosť. Kvalitný výber a dobrý ‚rodokmeň‘ sú zárukou dosiahnutia najlepšieho výkonu, čo potvrdzuje paralelu filozofia značky Porsche.

Foto: Porsche

Program Porsche Approved prináša majiteľom jazdeného vozidla minimálne 12-mesačnú záruku s možnosťou jej predĺženia až do 15 rokov veku vozidla alebo do najazdenia 200 000 kilometrov. Vďaka celosvetovej platnosti záruky a využívaniu výhradne originálnych náhradných dielov Porsche získavajú majitelia istotu najvyššej kvality servisu kdekoľvek na svete. V duchu tejto filozofie ponúka program Porsche Approved aj možnosť výkupu existujúceho vozidla. Pre záujemcov je k dispozícii prehľadný online katalóg Porsche Finder s aktuálnou ponukou certifikovaných vozidiel, ktoré spĺňajú prísne štandardy značky.

Foto: Porsche

Kúpa certifikovaného jazdeného vozidla Porsche Approved znamená vstup do sveta výnimočnosti, kde sa snúbi história s modernou technikou a kde každá jazda prináša radosť z dokonalého výkonu. Je to cesta, ako si splniť sen o vlastnom Porsche s istotou zachovania všetkých kvalít, ktoré robia značku Porsche legendou už desaťročia.

Foto: Porsche

Viac informácií o programe Porsche Approved a aktuálnu ponuku certifikovaných jazdených vozidiel nájdete na webstránke Porsche Centra alebo priamo v Porsche Centre Bratislava.

