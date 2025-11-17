Tréner Calzona pred zápasom Nemecko - Slovensko: Chceme prekvapiť a vyhrať

Slovenská futbalová reprezentácia stojí pred najdôležitejším zápasom kvalifikácie MS 2026. V pondelok sa v Lipsku stretne s Nemeckom v súboji o prvé miesto v skupine, no tréner Francesco Calzona odmieta pozerať na september, keď Slováci nad rovnakým súperom doma triumfovali 2:0.
„Čo bolo, bolo. V Lipsku to bude odlišný zápas, ide v ňom o veľa. Podstatné je, že sa bude hrať futbal, pretože oba tímy ho chcú hrať, domáci i my. Vieme, akú históriu má nemecký futbal, realitou je, že v porovnaní s nomináciou v septembri vymenili až desať hráčov. Svedčí to o ich sile,“ povedal podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Nie sme na úrovni Nemcov, ale…
Calzona upozornil, že slovenskému tímu vyhovuje súper, ktorý hrá aktívne. „Vyhovuje nám, ak hráme proti súperovi, ktorý chce a vie hrať futbal. To nám sedí, takže svojím spôsobom je to naša výhoda.“
Slovensko vydrelo cenné víťazstvo. Hrdina Bobček ukázal čuch na góly a zabezpečil minimálne baráž – VIDEO, FOTO
Septembrový výsledok považuje za možný len v prípade maximálneho výkonu. „Pokiaľ uhráme taký výsledok, ako vtedy, znamená to, že naši šli na 110 percent a súperovi niečo nevyšlo. S pokorou musíme uznať, že nie sme na ich úrovni, ale chceme prekvapiť. A vyhrať tu.“
Výsledok dôležitejší ako výkon
Tréner priznal, že pred zápasom veľa nespáva, hoci nie zo stresu. „Jeden z tých dôležitých, také boli aj na Eure. Spať budem málo, nie pre nervozitu. Ale skrátka celý týždeň spím málo.“
Tréner Severného Írska kritizuje rozhodcu, ani gól Bobčeka podľa neho nemal platiť – FOTO
Na záver zdôraznil, že v rozhodujúcich fázach kvalifikácie nerozhoduje krása hry, ale výsledok. „Vo finále kvalifikácie je dôležitejší výsledok ako výkon. V piatok bolo v našom prípade proti Severnému Írsku podstatné srdce, ktoré sme do zápasu vložili.“
Slovensko sa v prípade víťazstva v Lipsku môže tešiť z priameho postupu na svetový šampionát. V opačnom prípade mu zostane barážová cesta.
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
Futbal: Zápas Slovensko - Nemecko má šokujúci výsledok, naše víťazstvo gólmi zariadili Hancko a Strelec - VIDEO, FOTO
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO 2:0 (1:0)
Futbal: Slovensko v kvalifikácii o postup na MS 2026 nepochodilo v Severnom Írsku - VIDEO, FOTO
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko 2:0 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, góly v druhom polčase strelili Obert a Schranz - VIDEO, FOTO
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko 1:0 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Severné Írsko, v 91. minúte rozhodol Bobček a dva naše góly neplatili - VIDEO, FOTO
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)