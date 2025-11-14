Futbal: Slovensko - Severné Írsko / Online (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok piateho zápasu Slovenska v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Severné Írsko - Slovensko
Ľubomír Šatka zo Slovenska (dole) padá po súboji s Jamiem Reidom zo Severného Írska počas zápasu A-skupiny kvalifikácie o postup na MS vo futbale 2026. Belfast, 10. október 2025. Foto: SITA/AP
Košice Futbal Futbal z lokality Košice

Slovenskí futbalisti hrajú v piatok od 20.45 v Košiciach proti Severnému Írsku svoj predposledný zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu majú po štyroch zápasoch na konte deväť bodov, v A-skupine sú na druhom mieste o skóre za Nemcami. Ak v piatok zdolajú Severných Írov, zaistia si minimálne účasť v baráži.

Slováci začali súboje o postup na MS vo futbale 2026 v septembri domácim triumfom nad Nemeckom (2:0) a potom zvíťazili aj na pôde Luxemburska (1:0). V piatok 10. októbra však nedokázali skórovať v Belfaste proti domácemu výberu Severného Írska, ktorému podľahli 0:2. O tri dni neskôr v Trnave porazili Luxembursko (2:0). Súboje v kvalifikačnej A-skupine uzavrú v pondelok 17. novembra v Nemecku.

Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

  • A-skupina

Slovensko – Severné Írsko (hrá sa od 20.45)

  • Košice (KFA Košická futbalová aréna)

Góly:

Žlté karty:

Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Istvan Kovacs – Ferencz Tunyogi, Radu Marián Petrescu (všetci Rum.)

Zostavy:
Slovensko: 
Severné Írsko:

I. polčas

  • zápas vám prinesieme online (minúta po minúte) od 20.45

Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)

Fotogaléria k článku:

Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
39 fotografií v galérii
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)

7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)

Fotogaléria k článku:

Futbal: Luxembursko – Slovensko / kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
Futbal: Luxembursko – Slovensko / kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
Futbal: Luxembursko – Slovensko / kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
13 fotografií v galérii
Futbal: Luxembursko – Slovensko / kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO 2:0 (1:0)

Fotogaléria k článku:

Severné Írsko - Slovensko
Severné Írsko - Slovensko
Severné Írsko - Slovensko
17 fotografií v galérii
Severné Írsko - Slovensko

13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko 2:0 (0:0)

Fotogaléria k článku:

FUTBAL: Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
FUTBAL: Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
FUTBAL: Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
7 fotografií v galérii
FUTBAL: Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)

14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

Viac k osobe: Francesco Calzona
Firmy a inštitúcie: Slovenská futbalová reprezentácia
Okruhy tém: Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk