Futbal: Slovensko - Severné Írsko / Online (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Slovenskí futbalisti hrajú v piatok od 20.45 v Košiciach proti Severnému Írsku svoj predposledný zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.
Schranz pred záverom kvalifikácie MS 2026: Najdôležitejší je ten najbližší zápas
Zverenci trénera Francesca Calzonu majú po štyroch zápasoch na konte deväť bodov, v A-skupine sú na druhom mieste o skóre za Nemcami. Ak v piatok zdolajú Severných Írov, zaistia si minimálne účasť v baráži.
Opora slovenskej reprezentácie verí, že novembrový zraz môže byť pre národný tím SR krásny
Slováci začali súboje o postup na MS vo futbale 2026 v septembri domácim triumfom nad Nemeckom (2:0) a potom zvíťazili aj na pôde Luxemburska (1:0). V piatok 10. októbra však nedokázali skórovať v Belfaste proti domácemu výberu Severného Írska, ktorému podľahli 0:2. O tri dni neskôr v Trnave porazili Luxembursko (2:0). Súboje v kvalifikačnej A-skupine uzavrú v pondelok 17. novembra v Nemecku.
Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
- A-skupina
Slovensko – Severné Írsko (hrá sa od 20.45)
- Košice (KFA Košická futbalová aréna)
Góly:
Žlté karty:
Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Istvan Kovacs – Ferencz Tunyogi, Radu Marián Petrescu (všetci Rum.)
Zostavy:
Slovensko:
Severné Írsko:
I. polčas
- zápas vám prinesieme online (minúta po minúte) od 20.45
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
Futbal: Zápas Slovensko - Nemecko má šokujúci výsledok, naše víťazstvo gólmi zariadili Hancko a Strelec - VIDEO, FOTO
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO 2:0 (1:0)
Futbal: Slovensko v kvalifikácii o postup na MS 2026 nepochodilo v Severnom Írsku - VIDEO, FOTO
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko 2:0 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, góly v druhom polčase strelili Obert a Schranz - VIDEO, FOTO
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)