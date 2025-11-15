Tréner Severného Írska kritizuje rozhodcu, ani gól Bobčeka podľa neho nemal platiť – FOTO

Tréner severoírskej futbalovej reprezentácie Michael O’Neill uviedol, že žltú kartu, ktorú dostal na konci piatkového zápasu v Košiciach, v ktorom jeho mužstvo podľahlo Slovensku 0:1, si vyslúžil za to, že povedal rozhodcovi, aby „bol silnejší“.
Vylúčenie obrancu
„Povedal som rozhodcovi, že musí byť silnejší, a on ma za to napomenul,“ povedal O’Neill podľa webu BBC Sport. Kritizoval tiež vylúčenie obrancu Daniela Ballarda na konci nadstaveného času, ktoré označil za „žart“.
V priebehu druhého polčasu neplatili dva presné zásahy domácich – pre ofsajd, resp. ruku. Slovenské mužstvo strelilo víťazný gól v 90. minúte zásluhou striedajúceho útočníka Tomáša Bobčeka. A podľa O’Neilla nemal platiť ani tento gól, tentoraz pre faul.
„Je to špičkový rozhodca, rozhodoval finále Ligy majstrov. Mal by mať lepší prehľad a gól mal byť anulovaný. Pri rohovom kope tam bolo jasné strčenie Daniela Ballarda, dve ruky do chrbta,“ povedal O’Neill.
V stávke bolo všetko
Vyjadril tiež sklamanie, že jeho súper, tréner Slovenska Francesco Calzona, mu po zápase nepodal ruku.
„Pre Slovensko bolo v stávke všetko. Bolo to vidieť na tom, ako sa ich technická zóna správala ku koncu zápasu, čo bolo sklamaním. Sklamaním tiež bolo to, že mi ich tréner nepodal ruku. V zásade však blahoželáme Slovensku, pretože môžu ísť do Nemecka a pokúsiť sa vyhrať skupinu.“