Futbal: Nemecko - Slovensko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Slovenskí futbalisti hrajú v pondelok v Lipsku proti domácemu Nemecku svoj posledný zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzona si piatkovým triumfom nad Severným Írskom zabezpečili minimálne účasť v baráži. Priamy postup na MS vo futbale 2026 im zabezpečí iba triumf v Nemecku, keďže po piatich zápasoch mali oba tímy rovnaký počet bodov (12), ale horšie skóre.
Slováci začali kvalifikáciu v septembri domácim triumfom nad Nemeckom (2:0) a potom zvíťazili aj na pôde Luxemburska (1:0). V piatok 10. októbra však nedokázali skórovať v Belfaste proti domácemu výberu Severného Írska, ktorému podľahli 0:2, potom o tri dni neskôr v Trnave porazili Luxembursko (2:0) a v piatok 14. novembra doma porazili Severné Írsko (1:0).
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO 2:0 (1:0)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko 2:0 (0:0)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko 1:0 (0:0)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)