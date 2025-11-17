Futbal: Nemecko - Slovensko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok posledného zápasu Slovenska v A-skupine kvalifikácie o postup na MS vo futbale 2026.
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Stanislav Lobotka a Angello Stiller počas zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík.
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Slovenskí futbalisti hrajú v pondelok v Lipsku proti domácemu Nemecku svoj posledný zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzona si piatkovým triumfom nad Severným Írskom zabezpečili minimálne účasť v baráži. Priamy postup na MS vo futbale 2026 im zabezpečí iba triumf v Nemecku, keďže po piatich zápasoch mali oba tímy rovnaký počet bodov (12), ale horšie skóre.

Slováci začali kvalifikáciu v septembri domácim triumfom nad Nemeckom (2:0) a potom zvíťazili aj na pôde Luxemburska (1:0). V piatok 10. októbra však nedokázali skórovať v Belfaste proti domácemu výberu Severného Írska, ktorému podľahli 0:2, potom o tri dni neskôr v Trnave porazili Luxembursko (2:0) a v piatok 14. novembra doma porazili Severné Írsko (1:0).

Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

  • A-skupina

Nemecko – Slovensko (hrá sa od 20.45)

  • Lipsko

Góly:

Žlté karty:

Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: François Letexier – Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (všetci Franc.)

Zostavy:
Nemecko: 
Slovensko:

Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)

14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko 1:0 (0:0)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

