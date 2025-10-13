Futbal: Slovensko - Luxembursko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Slovenskí futbalisti hrajú v pondelok od 20.45 v Trnave proti Luxembursku svoj štvrtý zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026. V rovnakom čase je v A-skupine na programe aj duel Severné Írsko – Nemecko.
Zverenci trénera Francesca Calzonu po dvoch septembrových víťazstvách, nad Nemeckom (2:0) a v Luxembursku (1:0), v piatok v Belfaste zaváhali a domácemu výberu Severného Írska podľahli 0:2. V tabuľke A-skupiny sa tak prepadli z prvého na tretie miesto a ak si chcú zachovať reálnu šancu na postup, musia na Štadióne Antona Malatinského v pondelok zvíťaziť.
Calzona potvrdil, že Hancko bude hrať. Trénoval aj v deň pôrodu, cíti sa super
Luxembursko v súbojoch o postup na MS vo futbale 2026 zatiaľ nebodovalo a strelilo iba jeden gól, keď na úvod podľahlo Severnému Írsku 1:3. V septembri potom tesne podľahlo Slovensku (0:1) a v piatok 10. októbra utŕžilo debakel 0:4 v Nemecku.
Tréner Calzona avizoval zmeny v zostave a v základe by už mal byť aj Dávid Hancko, ktorý predošlý zápas vynechal pre pôrod svojej manželky. Stále však platí, že nie sú k dispozícii brankár Dominik Greif, obranca Denis Vavro, stredopoliar Stanislav Lobotka a ani útočník Tomáša Suslova.
Slovenskí futbalisti kvalifikáciu uzavrú o mesiac, keď najprv 14. novembra v Košiciach hostia Severných Írov a o tri dni neskôr nastúpia v Lipsku proti domácim Nemcom.
Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
- hrá sa od 20.45
Slovensko – Luxembursko
- Trnava (Štadión Antona Malatinského)
Góly:
Žlté karty:
Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Rade Obrenović – Jure Praprotnik, Grega Kordež (všetci Slov.)
Zostavy:
Slovensko:
Luxembursko:
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)
Futbal: Zápas Slovensko - Nemecko má šokujúci výsledok, naše víťazstvo gólmi zariadili Hancko a Strelec - VIDEO, FOTO
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO 2:0 (1:0)
Futbal: Slovensko v kvalifikácii o postup na MS 2026 nepochodilo v Severnom Írsku - VIDEO, FOTO
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)