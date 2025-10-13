Futbal: Slovensko - Luxembursko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok štvrtého zápasu slovenských futbalistov v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.
SITA Webnoviny
Dávid Hancko a Dávid Strelec v drese slovenskej futbalovej reprezentácie.
Dávid Hancko a Dávid Strelec v drese slovenskej futbalovej reprezentácie. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Trnava Futbal Futbal z lokality Trnava

Slovenskí futbalisti hrajú v pondelok od 20.45 v Trnave proti Luxembursku svoj štvrtý zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026. V rovnakom čase je v A-skupine na programe aj duel Severné Írsko – Nemecko.

Zverenci trénera Francesca Calzonu po dvoch septembrových víťazstvách, nad Nemeckom (2:0) a v Luxembursku (1:0), v piatok v Belfaste zaváhali a domácemu výberu Severného Írska podľahli 0:2. V tabuľke A-skupiny sa tak prepadli z prvého na tretie miesto a ak si chcú zachovať reálnu šancu na postup, musia na Štadióne Antona Malatinského v pondelok zvíťaziť.

Luxembursko v súbojoch o postup na MS vo futbale 2026 zatiaľ nebodovalo a strelilo iba jeden gól, keď na úvod podľahlo Severnému Írsku 1:3. V septembri potom tesne podľahlo Slovensku (0:1) a v piatok 10. októbra utŕžilo debakel 0:4 v Nemecku.

Tréner Calzona avizoval zmeny v zostave a v základe by už mal byť aj Dávid Hancko, ktorý predošlý zápas vynechal pre pôrod svojej manželky. Stále však platí, že nie sú k dispozícii brankár Dominik Greif, obranca Denis Vavro, stredopoliar Stanislav Lobotka a ani útočník Tomáša Suslova.

Slovenskí futbalisti kvalifikáciu uzavrú o mesiac, keď najprv 14. novembra v Košiciach hostia Severných Írov a o tri dni neskôr nastúpia v Lipsku proti domácim Nemcom.

Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

  • hrá sa od 20.45

Slovensko – Luxembursko

  • Trnava (Štadión Antona Malatinského)

Góly:

Žlté karty:

Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Rade Obrenović – Jure Praprotnik, Grega Kordež (všetci Slov.)

Zostavy:
Slovensko: 
Luxembursko:

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko 2:0 (1:0)

Fotogaléria k článku:

Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)

7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO 0:1 (0:0)

Fotogaléria k článku:

Futbal: Luxembursko – Slovensko / kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO 2:0 (1:0)

Fotogaléria k článku:

Severné Írsko - Slovensko

13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

