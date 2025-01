Zradný zimný ľad vás môže zraziť na zem alebo skomplikovať jazdu. Naučte sa rozoznať ľadovicu od poľadovice

Ľad počas zimy môže spôsobiť poriadne nepríjemnosti, či už na chodníkoch alebo za volantom. Avšak poznať rozdiel medzi ľadovicou a poľadovicou sa rozhodne oplatí, pretože nejde o totožné javy. Rovnako by sme nemali podceniť námrazu, ktorá má tiež svoje špecifiká.

Prečo sa vypláca sledovať zimnú predpoveď?

Keď meteorológovia avizujú nástup ľadovice, poľadovice či námrazy, je najvyšší čas zbystriť pozornosť. Všetky tieto javy sprevádzajú chladné mesiace a dokážu na cestách a chodníkoch narobiť poriadnu šarapatu. Ľudia, ktorí podcenia upozornenia, sa často ocitnú na zemi skôr, než by povedali „zimné topánky“. Vodiči zasa môžu mať komplikácie s brzdnou dráhou a riadením vozidla.

Niektorí tvrdia, že ak už raz človek padne na ľade, je jedno, či išlo o poľadovicu, ľadovicu alebo niečo iné. Pravda je však taká, že ak vieme presne, čo sa deje vo vonkajšom prostredí, dokážeme lepšie predísť pádom a kolíziám. Táto zásada platí pre každého – pešieho chodca i človeka, ktorý jazdí autom. Zima totiž ešte zďaleka nie je na konci a počasie sa môže meniť z dňa na deň.

Ktorý jav je ktorý? Sprievodca, ktorý vám ušetrí starosti

Ľadovica

Tento jav vzniká vtedy, keď teplota zemského povrchu a iných plôch zostáva pod bodom mrazu, zatiaľ čo zhora prichádza mrznúci dážď alebo mrholenie. Kvapky dažďa sa po dopade na chladné povrchy okamžite menia na súvislú, hladkú a veľmi klzkú vrstvu ľadu. Typicky sa objavuje, keď sa po mrazivom dni oteplí vo vyšších vrstvách atmosféry, ale zem zostáva stále premrznutá. Poľadovica

Poľadovica nás zvykne prekvapiť ráno, keď sa cez deň topí sneh alebo prší a na zemi zostanú mláky. Ak v noci prudko klesne teplota pod bod mrazu, voda stuhne a zmení sa na šmykľavú plochu, ktorá je spočiatku často neviditeľná. Predchádzajúci deň vyzerajú cesty obyčajne len ako mokré, ale na druhý deň ráno sa premenia na nebezpečný „ľadový koberec“. Námraza

Námraza sa spája s mrznúcimi hmlami a oblakmi. Vtedy sa drobné kvapky vody môžu prichytiť na stromy, strechy, stožiare či iné predmety, ak je ich povrch pod nulou. Mrazivé čiary, ktoré námraza vytvorí, bývajú číre alebo biele, závisí to od konkrétnej teploty. Mimochodom, námraza sa môže vytvoriť aj bez prítomnosti hmly či oblakov, a to procesom zvaným sublimácia, pri ktorom para rovno tuhne na ľad.

Ľadovica: bleskový nástup a zákerná priehľadnosť

V období, keď sa po viacerých mrazivých dňoch náhle oteplí, často začína pršať alebo mrholiť. Vzduch nad nami má už vyššiu teplotu, avšak zem a predmety na povrchu môžu byť stále zamrznuté. Kvapky dažďa tak v momente kontaktu so studenou plochou vytvoria vrstvu dokonale hladkého, niekedy až takmer neviditeľného ľadu. Niekedy môže byť táto ľadová vrstva hrubá len pár milimetrov, inokedy niekoľko centimetrov.

Zradné je napríklad mrznúce mrholenie, lebo často nevytvorí masívnu ľadovicu, ale zato človeka nachytá nepripraveného. Kto by predsa čakal takú šmykľavosť, keď „len slabo prší“? Navyše, k mrznúcemu mrholeniu môže dôjsť aj vtedy, keď je teplota vzduchu tesne pod nulou – napríklad počas hustej hmly, pri ktorej nevidno takmer nič.

Poľadovica: tichý spoločník nočných mrazov

Poľadovica si nás vie počkať – cez deň je mokro a my si myslíme, že najhoršie je už za nami. Lenže keď sa teplota v noci alebo neskoro večer prudko zníži, ľad sa na cestách a chodníkoch vytvorí postupne, často nebadane. Ráno vás potom môže prekvapiť klzký povrch, na ktorom je ťažké udržať stabilitu, či už kráčate pešo do práce, alebo sadáte do auta.

Námraza: čarovná krása, ktorá môže byť nebezpečná

Pokiaľ ide o stromy obalené ľadovou vrstvou, tie môžu vyzerať ako z rozprávky. Námraza sa vie prejaviť rôznymi farebnými odtieňmi, niekedy je krištáľovo priezračná, inokedy do biela. V oboch prípadoch však ide o zamrznuté kvapky, ktoré sa pri nízkych teplotách uchytia na predmetoch. Tieto ľadové vrstvy pribúdajú na strechách, elektrických vedeniach či iných konštrukciách. Ak je námraza obzvlášť mohutná a ťažká, môže spôsobiť pretrhnutie elektrických káblov alebo polámať konáre stromov. Chodiť či jazdiť autom v blízkosti takto narušených oblastí je potom rizikové.

Bezpečnosť na prvom mieste

Zimné počasie dokáže byť vrtkavé a premenlivé. To, čo bolo včera „iba“ mokrou vozovkou, môže byť dnes zradným ľadovým povrchom. Preto je rozumné sledovať výstrahy meteorológov a venovať pozornosť podmienkam, ktoré sa môžu zmeniť doslova z hodiny na hodinu. Kto pozná rozdiely medzi ľadovicou, poľadovicou a námrazou, má väčšiu šancu vyhnúť sa nečakaným pádom či kolíziám.

Pamätajte:

Ľadovica sa môže vytvoriť veľmi rýchlo pri mrznúcom daždi.

Poľadovica „čaká“ na vás vtedy, keď voda na zemi zamrzne cez noc.

Námraza je síce pôvabná na pohľad, ale môže byť ťažká a deštruktívna.**

Ak sa pripravení vydáte na cesty alebo sa len prejdete po zasnežených chodníkoch, minimalizujete riziko úrazov či škôd. Zima môže byť krásna, ale oplatí sa k nej pristupovať s rešpektom a zdravou opatrnosťou.