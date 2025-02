Takmer zabudnutý ovocný poklad sa vracia. Zasaďte ho už teraz a ešte tento rok si vychutnáte sladkú úrodu

Ak radi experimentujete so starými odrodami ovocných stromov, prípadne hľadáte niečo netradičné do svojej záhrady, mišpuľa by mala byť určite medzi vašimi favoritmi. Napriek tomu, že tento strom zostal v našom regióne dlhé roky takmer nepovšimnutý, v poslednej dobe sa k nemu záhradkári opäť vracajú. Ponúka totiž nielen výborné plody plné vitamínov a minerálov, ale môže sa stať aj zaujímavým okrasným prvkom, ktorý spestrí vašu zeleň.

Krátky pohľad do histórie

O pôvode mišpule sa hovorí, že pochádza z Arménska, hoci jej skorší výskyt je dokladovaný aj v iných častiach Ázie a neskôr Stredomoria. Jej cesta do Európy sa najviac spája s Rimanmi, ktorí ju sem podľa historických záznamov priniesli v 9. storočí. Do našich krajín sa však mišpuľa rozšírila až o štyri storočia neskôr.

Niekomu môže pripadať zvláštne, prečo sa do strednej Európy dostávala tak dlho, no podľa historikov bola jedným z dôvodov jej teplomilnosť. Vtedajšia klíma na Slovensku nebola pre mišpuľu vždy ideálna, a tak sa jej rozšírenie v chladnejších oblastiach spomalilo.

Zaujímavosť: Viac informácií o pestovaní mišpule a ďalších užitočných rastlinách môžete nájsť vo videu

Odolný strom so zaujímavým príbehom

Aj keď sa môže zdať, že stredná Európa nie je pre teplomilné dreviny práve najlákavejšia, mišpuľa dokáže prežiť aj v našich podmienkach. Záznamy hovoria, že za vlády Karola IV. bola pomerne obľúbená, a dá sa predpokladať, že podobne si našla miesto aj na niektorých slovenských dvoroch.

Svoju teplomilnosť rozhodne nezaprie – vyhovujú jej dlhé teplé letá a dostatok slnečných lúčov. Napriek tomu však nejde o žiadnu krehkú rastlinku, ktorá by nedokázala zniesť mestské prostredie s prachom a smogom. Podľa pestovateľov znesie i priemerné zimy našich zemepisných šírok, takže sa hodí aj do vidieckych záhrad a menších mestských dvorov.

Nároky podobné marhuliam

Podľa skúsených pestovateľov, sa dá mišpuľa v mnohom prirovnať k marhuli. Ak teda už viete, ako pestovať marhule, s mišpuľou si pravdepodobne poradíte veľmi podobne.

Stanovisko: Vyberte si pre ňu slnečné a teplé miesto v záhrade, aby mala dostatok svetla.

Vyberte si pre ňu slnečné a teplé miesto v záhrade, aby mala dostatok svetla. Pôda: Najlepšie je ľahšia, priepustná pôda. Ak máte k dispozícii ílovitú zem, odporúča sa upraviť ju pridaním piesku a kompostu, aby korene získali potrebný prísun vzduchu.

Najlepšie je ľahšia, priepustná pôda. Ak máte k dispozícii ílovitú zem, odporúča sa upraviť ju pridaním piesku a kompostu, aby korene získali potrebný prísun vzduchu. Výsadba: Stromček alebo krík zasaďte na jar alebo na jeseň. Dôležité je, aby sadenička mala dostatok času dobre zakoreniť pred príchodom mrazov (pri jesennej výsadbe) alebo pred horúcimi letnými dňami (pri jarnej výsadbe).

Tipy na hnojenie a základnú starostlivosť

Mišpuľa je pomerne nenáročná, no aby sa jej darilo čo najlepšie, oplatí sa jej dopriať trošku starostlivosti:

Hnojenie: Počas výsadby prisypte do jamy kvalitný kompost, aby mala rastlina dostatok živín pre svoj štart v novej pôde. Hnoj alebo dobre preležený maštaľný hnoj môžete pridávať skoro na jar, aby bola rastlina po dlhej zime dostatočne vyživená a mohla rýchlejšie rašiť. Zálievka: Mišpuľa znesie aj menšie sucho, takže sa nemusíte trápiť každodenným polievaním. V čase dlhodobého nedostatku zrážok jej však pomôže občasná zálievka, ktorá podporí tvorbu kvetov a plodov. Rez a tvarovanie: Rastie pomaly, preto ju nemusíte každú sezónu radikálne zrezávať. Postačí, keď na jar (pred pučaním) odstránite suché či poškodené vetvičky. Ak je koruna hustá, môžete ju presvetliť, aby sa k jej stredu dostalo viac slnka.

Prečo sa vrátiť k mišpuli?

Výživové benefity: Plody mišpule, ktoré vyzerajú ako menšie jablká, sú doslova nabité vitamínmi a minerálmi. Obsahujú vitamín C, B2 a tiež dôležité minerálne látky ako horčík, draslík alebo sodík.

Plody mišpule, ktoré vyzerajú ako menšie jablká, sú doslova nabité vitamínmi a minerálmi. Obsahujú vitamín C, B2 a tiež dôležité minerálne látky ako horčík, draslík alebo sodík. Zaujímavá chuť: Ovocie je sladkasté, mierne kyslasté a najlepšie chutí, keď ho necháte prejsť prvým mrazom. Vtedy zmäkne a získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Ovocie je sladkasté, mierne kyslasté a najlepšie chutí, keď ho necháte prejsť prvým mrazom. Vtedy zmäkne a získa ešte intenzívnejšiu arómu. Odolnosť: Aj keď mišpuľa preferuje teplé prostredie, je odolnejšia voči niektorým chorobám a škodcom v porovnaní s inými ovocnými druhmi.

Kedy sa tešiť na úrodu

Mišpuľa zvykne dozrievať v októbri, niekedy až v prvej polovici novembra v závislosti od miestnych podmienok a počasia. Zrelé plody spoznáte podľa mäkšej dužiny. Pre niekoho môže byť zaujímavé, že mišpuľu možno nechať na strome aj do príchodu prvých mrazov, ktoré jej plody takpovediac „dozrejú“. Práve jemné premrznutie im prospieva, zmäknú a sú príjemne sladké.

Rôznorodé využitie plodov

V kuchyni

Varenie a pečenie s mišpuľou môže byť príjemným spestrením klasickej sezónnej ponuky:

Kompóty a džemy: Vďaka šťavnatej dužine sa mišpuľa hodí na prípravu kompótov alebo marmelád. Niekedy sa kombinuje s jablkami či hruškami, aby sa zvýraznila sladká chuť a zároveň zjemnila jej prirodzená kyslosť.

Vďaka šťavnatej dužine sa mišpuľa hodí na prípravu kompótov alebo marmelád. Niekedy sa kombinuje s jablkami či hruškami, aby sa zvýraznila sladká chuť a zároveň zjemnila jej prirodzená kyslosť. Sirupy a likéry: Pre tých, ktorí radi experimentujú, môže byť mišpuľový sirup alebo domáci likér zaujímavou špecialitou na rodinné oslavy.

Pre tých, ktorí radi experimentujú, môže byť mišpuľový sirup alebo domáci likér zaujímavou špecialitou na rodinné oslavy. Želé: Pre nízky obsah pektínov je dobré zmiešať mišpuľu s iným druhom ovocia bohatým na pektíny (napr. jablkami), aby želé lepšie stuhlo.

V ľudovom liečiteľstve

Hoci dnes už nie je bežné, aby sa človek spoliehal na ovocie ako univerzálny liek, v minulosti sa mišpuľa využívala aj na:

Podporu trávenia, pretože plody obsahujú vlákninu.

Ľahké prečistenie organizmu vďaka obsahu vitamínov a minerálov.

Samozrejme, tieto prínosy sú skôr doplnkom zdravej stravy a nemožno ich považovať za náhradu odbornej liečby.

Prečo ju vidieť častejšie?

Napriek tomu, že v dnešných supermarketoch bežne nenájdete čerstvé plody mišpule (okrem prípadov, keď natrafíte na dovoz exotických druhov), záujem o pestovanie tejto rastliny v našich končinách pozvoľna stúpa. Môže to byť spôsobené jednak túžbou pestovateľov znovuobjavovať staré a skoro zabudnuté druhy ovocia, jednak aj snahou o zachovanie pestrosti v našich ovocných sadoch.

Podľa skúseností viacerých záhradkárov je mišpuľa vitálna, nevyžaduje extrémnu starostlivosť a dokáže prosperovať aj v mestskom prostredí, kde je viac prachu či smogu. Ak teda chcete svojej záhrade dodať punc originality a zároveň obohatiť rodinný jedálniček o niečo nevšedné, mišpuľa môže byť skvelou voľbou.

Zhrnutie na záver

Pôvod: Arménsko, do Európy ju priniesli Rimania.

Arménsko, do Európy ju priniesli Rimania. Podmienky pestovania: Slnečné stanovište, priepustná pôda, primeraná zálievka.

Slnečné stanovište, priepustná pôda, primeraná zálievka. Starostlivosť: Raz ročne prihnojiť, odstraňovať suché vetvy na jar. Rastie pomaly, preto rez nie je náročný.

Raz ročne prihnojiť, odstraňovať suché vetvy na jar. Rastie pomaly, preto rez nie je náročný. Plody: Dozrievajú koncom jesene (v októbri či novembri), ideálne sú, keď ich necháte prejsť prvým mrazom.

Dozrievajú koncom jesene (v októbri či novembri), ideálne sú, keď ich necháte prejsť prvým mrazom. Využitie: Kompóty, džemy, likéry, želé či sirupy. Sú bohaté na vitamín C, B2 a minerály (horčík, draslík, sodík).

Mišpuľa je zaujímavý a pomerne nenáročný ovocný strom, ktorého pestovanie vás dokáže odmeniť lahodnými a výživnými plodmi. Ak teda zvažujete rozšíriť svoju záhradu o niečo nevšedné, práve teraz je vhodný čas na jej výsadbu. A ak ju zvládnete v záhrade udomácniť, už koncom tohto roka si možno doprajete prvé malé, no o to vzácnejšie plody tohto takmer zabudnutého, no znova objavovaného stromu.