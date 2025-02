Už nikdy v živote nebudem prať na 40 °C. Skúsený opravár pračiek mi prezradil, čo výrobcovia práčok taja

V našich končinách sa už roky traduje, že najlepšia teplota na pranie bielizne je 40 °C. Mnohí z nás si tento zvyk osvojili natoľko, že takmer ani neuvažujeme o zmene. Odborníci, medzi nimi aj inštalatéri, však upozorňujú, že pranie pri 40 °C má množstvo nevýhod a vôbec nemusí byť pre oblečenie alebo našu peňaženku tým najlepším riešením. V skutočnosti možno zistíte, že aj pri nižších teplotách dosiahnete rovnakú, ak nie lepšiu čistotu, a ešte ušetríte energiu.

Prečo už nebudem prať na 40 °C?

Hoci sme si pranie na 40 °C zvykli spájať so „zlatou strednou cestou“, skrýva sa za týmto návykom viacero problémov. Oblečenie, najmä to z jemných či prírodných materiálov, sa môže pôsobením teplejšej vody a pracích prostriedkov zraziť. Tým sa skracuje jeho životnosť – a netýka sa to len lacných kúskov, ale aj kvalitných, drahších modelov. Okrem toho teplota 40 °C prispieva k rýchlejšiemu vyblednutiu farieb, čo pravdepodobne nechce nikto, kto si rád udržiava šatník pestrý a v top stave.

Ďalším faktorom je zvýšená spotreba energie. Ak vám záleží na nižších účtoch za elektrinu, prípadne chcete šetriť životné prostredie, potom by ste mali zvážiť, či je 40 °C naozaj nevyhnutnosťou. Podľa viacerých prieskumov a skúseností inštalatérov sa nižšie teploty v kombinácii s kvalitným pracím prostriedkom ukazujú ako dostatočne účinné na odstránenie bežných nečistôt.

Ako na pranie pri nižších teplotách?

Ak sa rozhodnete znížiť teplotu prania na 30 °C, je vhodné dodržiavať niekoľko odporúčaní, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. V prvom rade sa oplatí venovať pozornosť škvrnám ešte pred samotným praním. Ak máte napríklad na tričku zaschnutú škvrnu od kávy alebo červeného vína, pred vložením do práčky ju ošetrite špeciálnym odstraňovačom škvŕn alebo aspoň namočte do mydlovej vody. Tento krok uľahčí praciemu prostriedku „prácu“ pri nižšej teplote.

Niektoré práčky navyše ponúkajú dlhšie cykly aj pre nižšie teploty, čo dokáže plnohodnotne nahradiť silu teplejšej vody. Ak sa rozhodnete využiť práve takýto program, pripravte sa na to, že pranie môže trvať o niečo dlhšie, no výsledok bude porovnateľný s klasickými 40 °C a pritom šetrnejší k oblečeniu.

Nebojte sa zájsť ešte nižšie

Väčšina moderných práčok dnes disponuje programami pre pranie pri 20 °C. Mnohí stále neveria, že by tak nízka teplota dokázala dosiahnuť uspokojivú čistotu odevov, no mnohé testy a reálne skúsenosti spotrebiteľov ukazujú, že práve kvalitný prací prášok alebo gél a účinný cyklus môžu pri 20 °C urobiť hotové zázraky. Pritom vaše oblečenie ostane dlhšie farebne svieže a menej sa opotrebuje.

Ďalšou výhodou prania pri 20 °C je nižšia spotreba energie, čo oceníte najmä pri pravidelnom praní. Keď si spočítate, koľko bielizne za rok vyperiete, rozdiel v nákladoch a vplyve na životné prostredie môže byť výrazný. Navyše, šetrnosť k prírodným zdrojom sa stáva stále dôležitejšou témou – a to nielen pre zarytých ekologických nadšencov.

Pre koho je pranie na 40 °C stále vhodné?

Napriek všetkým nevýhodám sa, samozrejme, nájdu situácie, kedy je teplota 40 °C praktická. Ak potrebujete dezinfikovať oblečenie, napríklad pri malých deťoch alebo pri odevoch, ktoré prichádzajú do kontaktu s baktériami a nečistotami (bielizeň po chorobe či športové oblečenie nasiaknuté potom), môže byť vyššia teplota bezpečnejšou voľbou. V takýchto prípadoch však zvážte, či nestačí použiť špeciálne dezinfekčné prísady na pranie, ktoré zvládajú svoje úlohy aj pri 30 °C.

Zhrnutie na záver

Pranie na 40 °C je dlhodobý zvyk, ktorý sa v našich domácnostiach udomácnil predovšetkým vďaka presvedčeniu, že táto teplota „univerzálne“ vyhovuje všetkým typom bielizne. V skutočnosti však môže spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie odevov, vyblednutie farieb a vyššie účty za elektrinu. Moderné práčky a kvalitné pracie prostriedky dnes už dokážu spoľahlivo vyprať väčšinu bielizne aj pri 30 °C alebo dokonca pri 20 °C, čo ocenia nielen vaše oblečenie, ale aj peňaženka.

Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok pri nižších teplotách, pred praním sa postarajte o výrazné škvrny a vyberte predĺžený cyklus, ktorý vykompenzuje chýbajúce stupne Celzia. Vďaka týmto zmenám získate dôkladne vypratú bielizeň, predĺžite jej životnosť a pomôžete prírode tým, že znížite spotrebu energie. Niekedy stačí len malý posun v prístupoch k bežným domácim prácam a dokážeme šetriť nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. Nie je to stojí za zváženie?