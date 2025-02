Do guláša nikdy nepridávajte túto nešťastnú prísadu. Slováci ju však stále používajú bez rozmyslu

Guláš je jedným z najobľúbenejších jedál tradičnej slovenskej kuchyne. Keď sa nadýchnete jeho vône, okamžite sa vám zbiehajú sliny a myseľ sa vám vráti do detstva, keď ste si ho vychutnávali na rodinných oslavách či chalupárskych stretnutiach. Intenzívna chuť, výrazná vôňa a dokonalá súhra všetkých ingrediencií – to všetko robí z guláša neodolateľnú pochúťku. No práve preto, že je u nás taký populárny, sa pri jeho príprave často robia chyby, ktoré môžu finálny výsledok úplne pokaziť.