Aká hotovosť by vám nemala chýbať doma? Finanční experti odhaľujú jasné čísla

V dnešnej dobe síce väčšina ľudí bežne platí kartou, mobilom či smart hodinkami, no niekedy sa vyskytnú situácie, kedy je hotovosť jednoducho nenahraditeľná. Môže sa stať, že dôjde k dočasnému výpadku bankomatov alebo platobných terminálov. Možno vám ukradnú peňaženku aj s dokladmi a mobilom, a vtedy sa zrazu môže stať, že prídete o prístup k väčšine finančných prostriedkov. Práve v takýchto chvíľach oceníte, keď si doma držíte aspoň základnú rezervu.

Nie je pritom potrebné hneď skladovať pod matracom či v skrini obrovské sumy. Stačí mať „pár eur“ poruke, aby ste vedeli zaplatiť drobné výdavky, kým sa vám podarí obnoviť bankové karty alebo zabezpečiť nový občiansky preukaz. Ak si však kladiete otázku, koľko presne peňazí by ste mali mať doma v hotovosti, čítajte ďalej – odpovede od finančných expertov sú pomerne jednoznačné.

Koľko hotovosti by ste mali mať doma?

Finanční odborníci sa zhodujú, že výhodné je mať doma takú sumu peňazí, ktorá dokáže pokryť nevyhnutné krátkodobé výdavky. Na druhej strane by ste nemali držať príliš veľa hotovosti, pretože:

Riziko krádeže: Peniaze máte v podstate „na očiach“ a hrozí, že o ne prídete. Zbytočná viazanosť financií: Ak držíte priveľa hotovosti, pripravujete sa o možnosť ich rozumne zhodnotiť na bankovom účte či investovať.

Odborníci preto najčastejšie uvádzajú rozmedzie od 3 000 do 5 000 eur ako úplne postačujúcu rezervu v hotovosti pre bežnú domácnosť – samozrejme, suma sa líši podľa vášho životného štýlu a výšky príjmu. Pre niekoho môže byť reálnejšie držať sa nižšej čiastky, iný bez problémov zvládne mať doma aj 10 000 eur.

Väčšina expertov zároveň upozorňuje, že pokiaľ má niekto v úmysle skladovať doma vyše 50 000 eur, už to nemusí byť z pohľadu bezpečnosti a racionálneho nakladania s peniazmi najlepšia voľba. Ak disponujete takouto sumou, je praktickejšie umiestniť ju do banky, prípadne do rôznych foriem investícií.

Zvážte aj menší trezor

Aj keď mnohí ľudia stále dôverujú klasickým „skrýšam“ (napríklad vo vankúšoch, za obrazmi či v špeciálne vyhĺbených miestach v nábytku), nie je zlým nápadom zvážiť kúpu malého domáceho trezoru. Ten poskytne peniazom a cennostiam oveľa lepšiu ochranu.

V trezore môžete okrem hotovosti uschovať aj iné dôležité veci – napríklad cestovné pasy, rodné listy, dokumenty k nehnuteľnostiam, šperky či valuty. Navyše, finančné rezervy by mali byť dobre zabezpečené a ideálne chránené aj pred vlhkosťou. Vhodné je použiť nepriepustné, uzatvárateľné obaly, aby ste predišli prípadnému znehodnoteniu bankoviek, či už vodou, alebo inými vplyvmi.

Koľko peňazí mať na účte pre prípad núdze?

Hoci je hotovosť doma neraz potrebná (najmä v krízových alebo výnimočných situáciách), z dlhodobého hľadiska by ste sa mali sústrediť predovšetkým na vytvorenie dostatočnej železnej rezervy na bankovom účte. Už dávnejšie sa ustálilo pravidlo, že ideálne je mať k dispozícii prostriedky vo výške 3 až 6 mesačných príjmov. Ak napríklad zarobíte mesačne 1 200 eur, mali by ste mať v zálohe aspoň 3 600 až 7 200 eur.

Podobne sa uvádza aj prístup, podľa ktorého by vaša finančná rezerva mala zodpovedať dvoj- až štvornásobku mesačných nákladov na domácnosť. Ak teda váš bežný rodinný rozpočet tvorí 1 000 eur mesačne, mali by ste mať bokom minimálne 2 000 až 4 000 eur. Tieto peniaze vám pomôžu pokryť nielen menšie havárie alebo menšie nečakané opravy v domácnosti, ale aj výpadok príjmu v prípade, že by ste prišli o prácu či boli nútení dlhšie maródovať.

Zmyslom takejto rezervy je zabrániť tomu, aby ste sa v prípade krízy ocitli úplne bez peňazí. Čím viac takto odložených zdrojov máte, tým dlhšie vydržíte fungovať bez nutnosti brať si nevýhodné pôžičky alebo robiť unáhlené rozhodnutia (napríklad predaj cenného majetku).

Čas na riešenie nečakaných problémov

Mať po ruke primeranú hotovosť na každodenné výdavky je užitočné, aby ste dokázali preklenúť krátkodobé problémy – napríklad výpadok platobných terminálov, krádež dokladov či dočasné obmedzenie prístupu k bankovému účtu. Avšak dlhodobú bezpečnosť vám zabezpečí len stabilná rezerva na vašom bankovom či sporiacom účte.

Pokiaľ by ste teda z akéhokoľvek dôvodu prišli o svoj pravidelný príjem, rezervné prostriedky vám pomôžu pokryť účty a splátky na niekoľko mesiacov. Získate tým čas na to, aby ste si našli novú prácu, vyriešili závažné rodinné alebo zdravotné problémy a nemuseli ste sa unáhlene zadlžiť či dokonca stratiť strechu nad hlavou.

Zhrnutie

Pamätajte, že bez ohľadu na to, ako veľmi si veríte, čo sa týka plánovania a ovládania vašich financií, nepredvídané okolnosti môžu zasiahnuť kedykoľvek. Práve preto sa oplatí byť pripravený a mať k dispozícii dostatok hotovosti aj dlhodobejšiu rezervu v banke. Spojte zdravý rozum s odporúčaniami odborníkov a pokojne spite s vedomím, že vás nečakané výdavky len tak ľahko nezaskočia.