Hubári sa im vyhýbajú, a to aj napriek tomu, že sú chutnejšie ako dubáky a lesy sú ich plné. Majú smiešne meno

Pri potulkách lesmi často hľadáme najmä známe druhy húb, ako sú dubáky, suchohríby či kozáky, pretože nás láka ich typická vôňa a chuť. Mnohí hubári tak prehliadajú menej populárne druhy, hoci mnohé z nich ponúkajú netradičný kulinársky zážitok. Jedným z takýchto „podceňovaných“ druhov je práve masliak strakatý, známy aj pod názvami zajačik, masliak či husací pupok. Napriek zvláštnym ľudovým menám má táto huba skutočne čo ponúknuť – či už ide o jej chuť, alebo o radosť, ktorú prináša pri zbere vo vlhkých ihličnatých lesoch.

Základné znaky a vzhľad masliaka strakatého

Masliak strakatý, latinsky označovaný ako Suillus variegatus, je na prvý pohľad menej nápadný, no pri bližšom skúmaní zaujme viacerými charakteristickými znakmi.

Veľkosť a tvar klobúka: Klobúk sa obvykle pohybuje v priemere od 3 až do 10 centimetrov.

Mladé plodnice majú spočiatku polguľovitý tvar so zľahka podvinutými okrajmi.

Ako huba starne, klobúk sa otvára a vytvára ostrejší profil. Farba a povrch klobúka: Typická farba je špinavožltá, často s prechodom do okrových, oranžových či hnedastých tónov.

Povrch môže mať jemný olivový nádych a na mladších plodniciach pôsobí sametovo.

Staršie jedince môžu mať klobúk pokrytý malými šupinkami.

Za vlhkého počasia je klobúk mierne lepkavý, kým v suchu býva skôr matný a nie je ho možné jednoducho olúpať. Póry na spodnej strane klobúka: Namiesto lupienkov tu nájdeme drobné póry, ktoré menia farbu od okrovej cez hnedú až po jemne olivovú.

Pri stlačení alebo dotyku môžu póry zmodrať, čo je jeden z určujúcich znakov tejto huby. Hlúbik (noha) huby: Spočiatku býva hrubší a mierne sudovitý, postupom času sa vytiahne do valcovitého tvaru.

Farba hlúbika je podobná farbe klobúka, prípadne o niečo svetlejšia.

Kde a kedy môžeme masliak strakatý nájsť?

Základom úspešného hubárčenia je vedieť, v akom prostredí a období konkrétne druhy rastú. Masliak strakatý je huba, ktorá žije v mykoríze – teda v symbióze s koreňmi stromov.

Lokalita a pôda: Uprednostňuje ihličnaté lesy , najčastejšie porasty borovíc, v ktorých sa vyskytuje na mierne kyslej a vlhkejšej pôde. Niekedy sa objavuje jednotlivo, no častejšie vytvára skupinky – ak teda nájdete jedného zástupcu, je dobré rozhliadnuť sa okolo, pretože sa tam môže nachádzať viac týchto chutných plodníc.

Čas zberu: Hoci sezóna masliakov začína už koncom leta, ich hojný výskyt môžete zaznamenať hlavne na prelome leta a jesene . V priaznivom počasí sa zber môže predĺžiť až do neskorých jesenných mesiacov , pričom všetko závisí od aktuálneho množstva zrážok, teploty a vlhkosti.



Dužina, vôňa a chuť: Prečo sa oplatí strakoša ochutnať?

Dužina tejto huby je mäkká a po rozkrojení niekedy uvoľňuje jemnú vôňu, ktorá pripomína živicu, no môže mať aj ovocné tóny. Chuť masliaka strakatého býva prirovnávaná k jeho „príbuzným“ masliakom – je mierne sladkastá, jemná a neagresívna. Veľkou výhodou je, že podľa niektorých výskumov obsahuje menej ťažkých kovov než viaceré iné hľuzovité huby, takže je v rámci možností považovaný za bezpečnú voľbu do našej kuchyne.

Ako spracovať masliak strakatý v kuchyni?

Možností, ako masliaka strakatého využiť pri varení, je hneď niekoľko. Táto huba sa výborne hodí do:

Polievok a omáčok V kombinácii s ďalšími druhmi húb dokáže masliak strakatý dokonale doplniť a zjemniť ich chuť.

Môžete ho pridať do krémových polievok alebo do tradičných hubových omáčok, kde jeho mierne sladkavý nádych zaujímavo vynikne. Smaženia a dusenia Je možné ho obaliť a smažiť podobne ako rezne či vyprážané kuriatka.

Pri dusení uvoľňuje sviežu arómu a rýchlo zmäkne, čo je praktické pri príprave rýchlych jedál. Plniek a knedlí Mäkká dužina sa dá použiť aj do hubových náplní (napríklad do slaných koláčov alebo cestovín).

Nakladanie do octa Veľmi zaujímavou formou konzervácie je jeho nakladanie . Môžete ho naložiť buď samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi húb – výborne si tak uchováte kúsok jesene na neskoršie mesiace.

. Môžete ho naložiť buď samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi húb – výborne si tak uchováte kúsok jesene na neskoršie mesiace. Ocot a koreniny podčiarknu prirodzenú chuť masliaka, pričom táto nakladaná pochúťka sa neskôr hodí ku rôznym prílohám či šalátom.

Tip pre hubárov: Prečo sa k masliakom oplatí vracať?

Napriek tomu, že masliak strakatý nemusí byť na prvý pohľad taký lákavý či známy ako iné huby, dokáže plne nahradiť i predčiť obľúbené dubáky v mnohých receptoch. Jeho dužina sa ľahko spracováva a po uvarení alebo udusení poskytuje príjemný kulinársky zážitok.

V lesoch, kde sa mu darí, často rastie v skupinách, takže ak ho raz nájdete, je pravdepodobné, že nebudete odchádzať naprázdno. Táto huba predstavuje skvelú príležitosť na rozšírenie obzorov v hubárskom kalendári. Okrem toho, že je veľmi chutná, môže byť aj akýmsi signálom pre hubára, že sa v okolí môžu vyskytovať aj ďalšie druhy.

Zhrnutie na záver

Masliak strakatý nie je len huba so smiešnym menom, ale veľmi zaujímavý druh, ktorý by mal mať miesto v kuchyni každého zanieteného hubára. Jeho bohatá chuť, široké možnosti využitia a relatívna bezpečnosť vďaka nižšiemu obsahu ťažkých kovov z neho robia lákavú voľbu, ak hľadáte niečo nové a netradičné do svojich jedál. Ak sa teda nabudúce vydáte na hubársku prechádzku, nezabudnite si všímať aj huby, ktorým ste doteraz nevenovali pozornosť. Možno medzi nimi objavíte práve masliaka strakatého a zažijete s ním príjemné prekvapenie na tanieri.