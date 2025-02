Už onedlho to bude mať každý televízor. Rozdiel v kvalite je priepastný

Technologický pokrok preniká do všetkých oblastí nášho života. Stačí sa obzrieť okolo seba a hneď vidíme “inteligentné” zariadenia rôznych druhov: od televízorov cez chladničky až po kávovary. Možno preto nebude prekvapením, že prichádza ďalšia inovácia, ktorá bude mať podľa odborníkov v priebehu roku 2025 pravdepodobne každý nový televízor. Ide o televíznu technológiu s názvom HDMI 2.2, ktorá sa už dnes stáva horúcou témou v technologickom svete.

Neustály posun vpred

Žijeme v dobe, ktorá sa mení obrovskou rýchlosťou. Ak si dnes kúpite nejaký moderný prístroj, je veľmi pravdepodobné, že o pár týždňov už bude na trhu jeho novšia, ešte výkonnejšia verzia. To však neplatí len pre smartfóny či počítače. Vývojári sa neustále snažia vylepšovať aj technológie používané pri televízoroch, keďže dopyt po vyššom rozlíšení a lepšej kvalite obrazu neustále rastie.

Rovnako ako sú dnes bežné inteligentné televízory, postupne prichádzajú na trh aj ich rôzne rozšírenia, príslušenstvá a nové štandardy, ktoré zlepšujú používateľský zážitok. A presne takou inováciou má byť HDMI 2.2 – štandard, na ktorom pracuje organizácia, zodpovedná za vývoj technológií súvisiacich s HDMI.

HDMI 2.2 a jeho príchod

V posledných rokoch sme boli svedkami viacerých veľkých technologických udalostí, napríklad udeľovania Oscarov či každoročného podujatia CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegas – práve na podobných veľtrhoch sa výrobcovia chvália svojimi najnovšími produktmi a inováciami. Aj keď bolo nedávno spomínané, že Las Vegas je „v plameňoch“ nielen kvôli horúcemu počasiu, ale aj pre množstvo akcií a noviniek, je očividné, že pre technologické firmy je tu vždy dostatok zdrojov, financií a príležitostí prezentovať novinky.

Na tohtoročnom CES sa okrem iného predstavilo aj najnovšie vylepšenie HDMI, teda práve ono HDMI 2.2. Okrem nových káblov sa hovorilo aj o zdokonalení synchronizácie a o rozšírenej šírke pásma. Čo to však znamená pre bežného človeka a aké výhody môže HDMI 2.2 v skutočnosti priniesť?

Výrazne vyššia šírka pásma

Jednou z najväčších noviniek HDMI 2.2 je zvýšená šírka pásma, ktorá umožňuje prenášať obrovské množstvo dát medzi dvomi zariadeniami. Predstavte si to ako potrubie, ktorým preteká voda. Čím je potrubie širšie, tým viac vody cez neho dokáže pretiecť za rovnaký čas. V prípade HDMI ide samozrejme o digitálne dáta – obraz a zvuk.

Väčšina ľudí si však pravdepodobne nikdy naplno nevyužije takto rozšírenú šírku pásma, pretože televízory na trhu často nedokážu pracovať s extrémne vysokým rozlíšením alebo s takými snímkovými frekvenciami, na aké je HDMI 2.2 pripravené. Ak teda váš televízor nevie zobrazovať obraz v ultra vysokom rozlíšení alebo pri super vysokej snímkovej frekvencii, môže sa stať, že túto výhodu reálne nepostrehnete.

Pripomeňme, že doterajšie HDMI štandardy už ponúkali značnú šírku pásma. Pôvodných 46 gigabitov za sekundu (Gbps) už pre mnohých predstavuje viac, než dokážu efektívne využiť. V prípade HDMI 2.2 sa však spomína až 96 Gbps, čo je dvojnásobok pôvodnej hodnoty – akákoľvek rezerva do budúcnosti však môže byť užitočná, najmä pri rozmachu 8K televízorov a ešte modernejších displejov.

Nové a vylepšené káble

Spolu s rozšírenou šírkou pásma prichádza aj prirodzený dopyt po nových HDMI kábloch, ktoré dokážu tieto rýchlosti zvládnuť. Práve tu sa objavuje ďalšia výhoda HDMI 2.2: kompatibilita s novým, vylepšeným káblom, ktorý je navrhnutý tak, aby vedel preniesť aj tie najvyššie nároky v oblasti 8K či dokonca 10K videa, pri vysokých frekvenciách a s pokročilými funkciami.

Na druhej strane, ak váš televízor nedokáže pracovať s obsahom vo formáte, ktorý by vyžadoval takéto obrovské prenosové možnosti, nebudete môcť výhody nových káblov reálne využiť. Jednoducho povedané, ak televízor nepodporuje vysoké rozlíšenie, ostáva vám len spokojnosť, že máte “budúcnosťou” pripravené káble – no reálna potreba môže prísť až o niekoľko rokov neskôr.

Kedy sa dočkáme masového rozšírenia?

Technologické “pokroky” tohto typu sa niekedy môžu zdať zbytočné. Mnohí ľudia argumentujú, že by sme sa mohli zaoberať dôležitejšími vecami, no napriek tomu sa vývoj posúva stále dopredu a výrobcovia prichádzajú s ďalšími novinkami. Spomínané HDMI 2.2 by sa malo podľa viacerých zdrojov dostať na bežný trh zhruba v polovici tohto roka. Je však vysoko pravdepodobné, že skutočný “boom” nastane až s príchodom nových modelov televízorov v priebehu budúceho roka a do roku 2025 by sme ho mohli nájsť takmer vo všetkých nových televízoroch.

Rozdiel v zobrazovaní signálu medzi bežným televízorom a prístrojom plne kompatibilným s HDMI 2.2 bude pre náročnejších divákov určite výrazný. Najmä fanúšikovia ultramoderných technológií, hráči počítačových hier či milovníci prémiových streamovacích služieb si môžu prísť na svoje. Pre bežných používateľov bude rozdiel menší, no to, ako rýchlo sa posúva vývoj, naznačuje, že aj oni sa skôr či neskôr môžu dostať do situácie, keď im vyšší štandard príde vhod.

Zhrnuté a podčiarknuté, HDMI 2.2 predstavuje ďalší krok vpred v oblasti televíznej techniky. Jeho hlavnými benefitmi sú vyššia šírka pásma a nové, lepšie káble, ktoré dokážu prenášať ešte väčšie množstvo dát potrebných pre obraz vo veľmi vysokom rozlíšení. V konečnom dôsledku je však na každom spotrebiteľovi, aby zvážil, do akej miery využije možnosti ponúkané touto technológiou. Už o niekoľko mesiacov by sme mali sledovať prvé väčšie nasadenie HDMI 2.2 v praxi – a nechajme sa prekvapiť, ako rýchlo sa stane novým štandardom na trhu.