Nezahadzujte viečka od zaváranín! V záhrade je to učinený poklad

Nezabúdame často na nenápadné, ale mimoriadne užitočné detaily, ktoré nám dokážu ušetriť peniaze a priniesť do domácnosti aj na záhradu nový nádych kreativity? Jedným z takýchto prehliadaných predmetov sú kovové viečka od zaváraninových pohárov. Zatiaľ čo sklenené poháre bežne umývame a znovu používame, viečka končia často v odpade. V skutočnosti však môžu byť cenným pomocníkom – stačí sa na ne pozrieť z iného uhla pohľadu. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako dať týmto viečkam druhú šancu a premeniť ich na praktické alebo dekoračné drobnosti.

Prečo práve viečka?

Zaváraninové poháre sú užitočné na uchovávanie džemov, kompótov, marinád či rôznych domácich dobrôt. Niekedy v nich dokonca nosíme polievky alebo šaláty do práce či na výlety. Kovové viečka však zvyčajne nevyužijeme ďalej, keďže časom môžu strácať pôvodnú tesniacu schopnosť. To však neznamená, že pre nás už nemajú žiadny prínos. Naopak, tieto pevné kovové kúsky môžu poslúžiť pri rôznych nápaditých projektoch, vďaka ktorým ušetríte a zároveň prispejete k znižovaniu odpadu.

Odolný materiál so širokým využitím

Kovové viečka zvyčajne vydržia rôzne teploty a sú odolné voči mechanickému poškodeniu. Ak ich máte doma viac, stačí trochu šikovnosti a môžete z nich vytvoriť rôzne dekorácie, užitočné pomôcky do domácnosti či praktické doplnky na záhradu. V nasledujúcich odsekoch sa pozrieme na dva zaujímavé spôsoby, ako môžete viečka znovu využiť. Nezabudnite však, že kreativite sa medze nekladú a nápadov môže byť oveľa viac.

1. Netradičné kŕmidlo pre vtáky

Prečo pomáhať vtákom?

Zima a prechodné obdobia sú náročné pre všetky voľne žijúce vtáky, ktoré ťažko hľadajú dostatok potravy. Pomôcť im môžete práve kŕmidlami, do ktorých vložíte pestrú zmes semienok a ďalších živín. Ak máte doma staršie viečka, neváhajte ich premeniť na originálne kŕmidlá. Vďaka nim poskytujete vtákom zdroj potravy a zároveň svojej záhrade alebo terase dodáte milý a užitočný doplnok.

Ako na to?

Príprava viečok

Najskôr si nachystajte niekoľko čistých a suchých viečok. Ak majú poškodenejšiu tesniacu časť, nevadí – na našu tvorbu je to ideálny materiál. Opatrne vyrežte vnútornú časť tak, aby z viečka zostal len pevný kovový obvod. Tento „kruh“ neskôr poslúži ako rám pre vtáčie krmivo. Záves na viečko

Do pripraveného kruhového okraja navlečte kúsok pevného povrázku. Na konci špagátu urobte uzol alebo pripevnite kovový háčik, vďaka ktorému kŕmidlo zavesíte na konár, altánok či balkónové zábradlie. Výživná zmes pre vtáky

V menšej miske zmiešajte: 3 a pol šálky rôznych semien (napríklad slnečnicové jadierka, proso, mak, ľan či iné obľúbené zrná pre vtáky)

¾ šálky hladkej múky (môže byť aj celozrnná)

1 balíček želatíny

½ šálky vody Dôkladne všetko premiešajte, aby vznikla hustá zmes, ktorá sa bude dať neskôr tvarovať. Plnenie kŕmidla

Zmes vložte do jednotlivých viečok zavesených na povrázku. Snažte sa ju pritlačiť pevne do obvodu viečka a povrch uhladiť prstami alebo lyžicou. Následne nechajte všetko 24 hodín stuhnúť a vyschnúť. Záverečné zavesenie

Keď je zmes dostatočne pevná, môžete kŕmidlo preniesť na vybrané miesto. Už len počkajte, kým si vtáčiky váš nový zdroj potravy všimnú. Ak by ste chceli vidieť, ako to môže vyzerať v praxi, nahliadnite na krátke video:

Týmto jednoduchým projektom zároveň spríjemníte čas sebe aj vtákom, ktoré vás môžu počas chladných mesiacov potešiť svojim spevom a prítomnosťou.

2. Praktické menovky pre záhradné rastliny

Organizácia záhonu s minimálnymi nákladmi

Ak máte záhradu alebo aspoň niekoľko kvetináčov na balkóne, určite sa vám niekedy stalo, že ste zabudli názov konkrétnej rastlinky či odrodu paradajok. Zbytočne by ste potom prišli o možnosť sledovať, ako sa tej-ktorej rastline darí v rôznych podmienkach. Viečka zo zaváracích pohárov vám môžu pomôcť túto situáciu vyriešiť jednoducho a efektívne.

Výroba menoviek krok za krokom

Príprava viečok

Rovnako ako pri prvom projekte, začnite dôkladným umytím a vysušením viečok. Skontrolujte, či na nich nie sú zvyšky potravín, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemný zápach alebo prilákať hmyz. Označenie a popis

Na vnútornú stranu viečok (alebo na ich vonkajší povrch – podľa toho, čo sa vám viac páči) napíšte názov rastliny. Ideálna je vodoodolná fixka, aby sa nápis pri polievaní nepoškodil. Pre lepšiu prehľadnosť môžete pridať malé piktogramy či poznámky o starostlivosti, napríklad koľko vody rastlina vyžaduje alebo kedy by ste ju mali prihnojiť. Prichytenie menovky

Viečko prilepte pomocou tavnej pištole k drevenej paličke, špajdli alebo dokonca k tenšej vetvičke. Dbajte na to, aby lepidlo dostatočne zaschlo, aby sa menovka neodlepila pri styku s vlhkosťou v pôde. Umiestnenie do záhonu

Zasuňte hotové menovky do zeminy vedľa rastlín. Vďaka tomu budete okamžite vedieť, aký druh sa nachádza na konkrétnom mieste a nestratíte prehľad ani v prípade, že pestujete viacero odrôd naraz.

Tento postup je taký jednoduchý, že ho môžete skúsiť aj so staršími deťmi. Navyše využijete odpad, ktorý by ste inak zrejme vyhodili, a vytvoríte z neho užitočnú pomôcku do záhrady.

Bonusové tipy a inšpirácie

Podložky pod horúce hrnce: Ak viečka nechcete rezať či inak upravovať, môžete ich jednoducho využiť ako podložky pod horúce hrnce a panvice. Stačí spojiť niekoľko rovnakých viečok k sebe a vytvoriť tak stabilný podklad, ktorý ochráni váš stôl.

Ak viečka nechcete rezať či inak upravovať, môžete ich jednoducho využiť ako podložky pod horúce hrnce a panvice. Stačí spojiť niekoľko rovnakých viečok k sebe a vytvoriť tak stabilný podklad, ktorý ochráni váš stôl. Nástenné dekorácie: Ak máte umelecké cítenie, natrite viečka farbou alebo oblepte farebným papierom a vytvorte si z nich rôzne obrazce na stene. Môžete z nich poskladať napríklad jedinečnú mozaiku, ktorá rozjasní kuchyňu alebo detskú izbu.

Ak máte umelecké cítenie, natrite viečka farbou alebo oblepte farebným papierom a vytvorte si z nich rôzne obrazce na stene. Môžete z nich poskladať napríklad jedinečnú mozaiku, ktorá rozjasní kuchyňu alebo detskú izbu. Mini-svietniky a lucerničky: Ak zvnútra nalepíte drobnú LED sviečku, získate malé lampášiky vhodné na vonkajšiu párty či romantické posedenie na terase.

Zhrnutie

Kovové viečka od zaváracích pohárov rozhodne nemusia skončiť vo smetnom koši. Stačí štipka fantázie a vzniknú z nich originálne kŕmidlá, praktické menovky do záhrady či dokonca dekorácie do bytu. Keď sa nabudúce budete chystať vyhodiť prázdnu zaváraciu nádobu, spomeňte si na tieto nápady. Možno zistíte, že práve táto nenápadná súčasť pohára je skutočný poklad, ktorý pomôže nielen vtákom a rastlinám vo vašom okolí, ale urobí aj radosť vám a vašim blízkym.