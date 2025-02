Pridajte jedinú vec do práčky a vyplaví rokmi nahromadenú špinu. Vaše prádlo bude zase ako nové

Práčka patrí medzi kľúčové súčasti modernej domácnosti, pretože nám každý deň šetrí veľa času aj námahy. Vďaka nej už nemusíme pracne prať oblečenie ručne, čo by bolo pri dnešnom životnom tempe veľmi neefektívne. Napriek tomu veľa ľudí zabúda, že aj táto nenahraditeľná pomocníčka si zaslúži pravidelnú starostlivosť a údržbu. Ak ju zanedbáme, môže sa nám to vypomstiť nielen pri praní samotnom, ale aj na kvalite a životnosti práčky.

Prečo práčku pravidelne čistiť?

Mnoho majiteľov práčok verí, že zariadenie sa dokáže samo zbaviť všetkej špiny počas bežných pracích cyklov. Pravda je však iná: ak práčku nečistíte, usádzajú sa v nej zvyšky pracích prostriedkov, aviváže, vodný kameň a rôzne iné nečistoty. Tie sa postupne môžu dostať späť do bielizne. Preto sa niekedy stáva, že aj po vypraní má oblečenie zvláštnu vôňu alebo na ňom zostávajú fľaky. Týmto problémom sa dá ľahko predísť pravidelným čistením práčky.

Dôležité miesta, na ktoré nesmiete zabúdať

Tesnenie na dvierkach

Tesnenie je vyrobené z gumy a ľahko sa v ňom zadržiavajú zvyšky vody, pracích prostriedkov či drobné nečistoty. Ak sa oň nestaráte, môže sa v ňom rozvinúť pleseň alebo nepríjemný zápach. Tesnenie preto pravidelne kontrolujte a čistite napríklad vlhkou handričkou a teplou mydlovou vodou. Zásobníky na pracie prostriedky a aviváž

V priehradkách, kde sa dávkuje prášok a aviváž, často ostávajú zvyšky týchto prostriedkov, ktoré môžu časom stvrdnúť a vytvoriť usadeniny. Odporúča sa ich vyberať, oplachovať pod tečúcou vodou a očistiť starou zubnou kefkou alebo iným drobným nástrojom, aby ste sa dostali aj do ťažko prístupných kútov. Práve tieto zvyšky môžu brániť správnemu dávkovaniu pracích prostriedkov a zhoršovať tak kvalitu prania. Filter práčky

Filter zvyčajne zachytáva väčšie nečistoty ako vlákna, chlpy, gombíky či mince, ktoré môžu pri praní vypadnúť z oblečenia. Ak sa filter dlhodobo nečistí, nahromadené nečistoty zhoršia cirkuláciu vody a výsledkom môže byť nedostatočne vyprané prádlo či dokonca poškodenie čerpadla. Dvierka a vnútorná časť bubna

Špina a usadeniny sa môžu zachytiť aj na samostatných dvierkach zvnútra, najmä v rôznych záhyboch a žliabkoch. Tie prichádzajú priamo do styku s bielizňou, preto je dôležité ich udržiavať v čistote, aby sa nevracali nečistoty späť do bielizne počas prania.

Jednoduchý trik na dokonalé vyčistenie

Popri bežnom manuálnom umývaní a prečisťovaní jednotlivých dielov existuje aj rýchla a účinná metóda, ktorá sa postará o hĺbkové vyčistenie vnútra práčky. Postačí vám na to iba balenie tabliet do umývačky riadu. Postup je nasledovný:

Skontrolujte, či je bubon prázdny – v práčke nesmie byť žiadne oblečenie ani iné predmety. Vhoďte do bubna jednu až dve tablety do umývačky riadu. Množstvo tabliet môžete upraviť podľa veľkosti a zanesenia práčky, ale spravidla stačia dve. Nastavte prací program s teplotou aspoň 60 °C a dĺžkou cyklu minimálne 60 minút. Vyššia teplota zabezpečí lepšie rozpustenie a účinnejšie pôsobenie tabliet. Spustite program a nechajte práčku prejsť celým cyklom. Počas prania sa tablety postupne rozpúšťajú, odstraňujú usadeniny, vodný kameň i nečistoty, ktoré sa v práčke časom nazbierali. Po skončení programu otvorte dvierka, vyvetrajte vnútro práčky a prebehnite očami bubon, či nezostali žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku.

Výsledok, ktorý oceníte

Vďaka tomuto jednoduchému triku sa zbavíte nežiaducich usadenín a spolu s nimi aj zápachu, ktorý sa niekedy objaví, keď práčku dlhšiu dobu nečistíme. Zariadenie bude opäť pracovať na plný výkon, bielizeň vyjde z prania voňavejšia a v lepšom stave. Navyše, pravidelnou údržbou predĺžite životnosť práčky a vyhnete sa možným poruchám, ktorých oprava býva mnohokrát finančne nákladná.

Ako často práčku čistiť?

Frekvencia čistenia závisí od toho, ako intenzívne práčku používate. Pri bežnej domácnosti, kde sa perie niekoľkokrát týždenne, je vhodné vykonať hĺbkové čistenie tabliet raz mesačne. Základné ručné čistenie gumového tesnenia či zásobníkov by sa malo robiť aspoň raz za dva týždne. Ak periete vo veľkom, máte v domácnosti zvieratá alebo malé deti, vyplatí sa čistiť častejšie, pretože práve srsť, vlákna a rôzne nečistoty môžu zanášať práčku rýchlejšie.Starajte sa o práčku a ona sa postará o vás – pravidelná údržba je ten najlepší spôsob, ako predísť mnohým problémom a zároveň si vždy užívať dokonale čistú bielizeň. Investícia času do dôkladného čistenia sa vám vráti nielen v podobe sviežo vypraného oblečenia, ale aj v dlhšej životnosti celého spotrebiča. Bez ohľadu na to, akú značku alebo model práčky máte, s touto jednoduchou starostlivosťou bude vaše pranie vždy na vysokej úrovni.