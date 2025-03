Dáva na vás váš psík pravidelne labku? Tu je dôvod, prečo to robí a čo sa vám snaží povedať

Ak ste si všimli, že váš chlpáč vám často položí labku na nohu či ruku, vedzte, že ide o jeden zo spôsobov, ktorým sa snaží komunikovať a získať vašu pozornosť. Tento prejav môže mať viacero významov, no v zásade vychádza z toho, že pes si ním chce niečo vymôcť alebo vám odkázať, čo potrebuje či cíti. Nižšie nájdete najčastejšie dôvody, prečo váš psík siaha po tomto geste – a ako mu môžete lepšie porozumieť.

1. „Prosím, všimni si ma!“: Túžba po pozornosti

Psy sa naučia, že keď dajú labku na koleno svojho človeka, často to vyvolá okamžitú reakciu. Ľudia totiž väčšinou zareagujú slovami ako „Nie, nesmieš“ či podobným napomenutím, no zároveň sa so psíkom dajú do interakcie – pozrú sa naň, prihovoria sa mu alebo vstanú a idú sa mu venovať. Zo psieho pohľadu tak labkovanie funguje ako nástroj, ktorým si zabezpečí istú formu povšimnutia. Časom si pes zapamätá, že ak je dostatočne vytrvalý, touto taktikou získa aspoň krátky moment vašej pozornosti, prípadne sa dočká pohladenia či krátkej hry.

Ako tomu predísť?

Základom je naučiť sa všímať signály, ktoré vysiela ešte skôr, než položí labku priamo na vás. Ak napríklad vidíte, že už dlhší čas nosí hračku v papuli, behá dookola či netrpezlivo stojí pri dverách, ide o náznak, že hľadá aktivitu alebo spoločnú hru. Vhodné je reagovať v predstihu a predísť tak „žobraniu“ o vašu pozornosť prostredníctvom labkovania.

2. Chuť na niečo pod zub alebo sladkú maškrtu

Jednou z najčastejších odmien, ktoré psy od svojich ľudí dostávajú, býva jedlo. Labkovanie si preto neraz spájajú so získaním maškrty, kúska jedla zo stola alebo inej dobroty. Majitelia, ktorí nechcú nechať svojho miláčika čakať, mu rýchlo podávajú kúsok mäsa, sušienky či iné pochúťky, a pes tak získava pocit, že práve položenie labky mu prináša vytúženú dobrotu.

Prečo to môže byť problém?

Ak psa zakaždým odmeníte za labkovanie, zvykne si používať túto techniku stále a stále. Môže z toho vzniknúť návyk, kedy bude z vášho pohľadu „žobrať“ alebo dokonca otravovať v nádeji, že ho zasa odmeníte niečím chutným. V extrémnych prípadoch to môže prejsť do nepretržitého „pýtania si“ jedla, čo môže byť nekomfortné pre vás a aj nezdravé pre psa, ak dostáva priveľa maškŕt.

3. Potreba vybehať sa a vyventilovať energiu

Najmä šteňatá sú veľké gule energie, ktoré neustále hľadajú príležitosť na pohyb či hru. V takomto prípade labkovanie často sprevádza aj celý „balík“ ďalších signálov: pes môže poskakovať, štekať, vrtieť chvostom a v papuli hrdo nosiť hračku, ktorú pred vás opakovane odkladá. Keď tieto varovné znamenia majiteľ dlhšie ignoruje, psík sa môže stať netrpezlivým a položí vám labku na koleno ako jasný odkaz: „Poďme sa hrať, prosím!“

Ako reagovať?

Pes potrebuje pravidelný pohyb na uvoľnenie energie a je zároveň dôležitý pre jeho celkové zdravie. Ak badáte, že vám labku podáva šteňa či aktívny pes, a k tomu okolo vás poletuje s hračkou, zvážte, či by mu neprospel krátky výbeh v parku, aportovanie alebo iná interaktívna hra. Tak dokážete odvrátiť jeho pocit frustrácie a poskytnúť mu zábavu, po ktorej túži.

4. Strach či úzkosť: „Boja sa tiché labky“

Existujú situácie, kedy pes labku položí na vás v momentoch, keď je vystrašený alebo sa necíti v bezpečí. Môže to byť vtedy, keď sa vonku spustí hromobitie, keď sa chystáte odísť z domu na dlhší čas alebo keď k vám zavíta návšteva, ktorá mu nie je celkom príjemná. Práve položením labky vás pes prosí o upokojenie a pocit istoty. Tieto prejavy často sprevádzajú ďalšie signály strachu: zrýchlené dýchanie, stiahnutý chvost či nepokojné krúženie okolo nôh.

Ako pomôcť psovi v strese?

Skúste naň hovoriť upokojujúcim hlasom, jemne ho pohladiť po bokoch alebo hlave a vyslať mu signál, že ste pri ňom. Pomáha aj to, keď pes cíti, že ho chápete a jeho obavy neignorujete. V prípade intenzívneho strachu z búrok alebo iných situácií sa dá zvažovať odborná konzultácia u trénera či veterinára, ktorý vám môže odporučiť špecifické postupy na odbúranie úzkosti.

5. Empatický prejav: „Som tu pre teba“

Psy sú mimoriadne vnímavé tvory, ktoré dokážu zachytiť emocionálne rozpoloženie svojich majiteľov. Ak ste smutní, nahnevaní alebo vás trápi stres z práce, váš pes to môže vycítiť a pokúsi sa vás utešiť. Niektorí ľudia opisujú, ako sa k nim pes priblíži, labku im položí na ruku či koleno a zadíva sa im do očí. Ide o spôsob, ktorým pes môže vyjadriť: „Vnímam, že sa trápiš. Som tu, ak ma potrebuješ.“

Prečo je to dôležité?

Takéto momenty často utužujú vzťah medzi psom a jeho človekom. Ukazujú, že pes dokáže rozpoznať našu náladu a ponúknuť tichú, no veľmi účinnú podporu. Pre mnoho majiteľov je to dôkaz nesmierneho puta, ktoré si so psom vybudovali. Keď vieme, že v krízových chvíľach nájdeme útechu aj v očiach nášho chlpáča, vzájomná dôvera sa ešte prehĺbi.

Ako pochopiť, čo nám pes hovorí

Všímajte si komplexné signály

Položenie labky je len jedna z mnohých foriem komunikácie. Pes pri nej môže vrtieť chvostom, skláňať hlavu, hrýzť hračku, prípadne vydávať rôzne zvuky. Analyzovaním týchto prejavov v kontexte situácie sa môžete dopracovať k presnejšiemu zisteniu, prečo to robí. Keď sa k vám napríklad hrnie s vyplazeným jazykom a hračkou v papuli, najpravdepodobnejšie žiada o hru či vybeh. Naopak, pri úzkostnom vysielaní labky môže byť nehybný, ticho kníkať alebo mu môžete pozorovať zmeny v reči tela, napríklad pritiahnuté uši či chvost sklopený medzi zadnými nohami.

Odborné pohľady na správanie psa

Podľa slov Dr. Mary Burch, Ph.D., certifikovanej odborníčky na správanie zvierat, položenie labky môže mať rozmanité príčiny. Nie je to výlučne žiadosť o jedlo či signál strachu. Môže ísť o zmes viacerých faktorov, pričom dôležitý je kontext: akú náladu pes prejavuje, čo sa deje v jeho okolí a ako vy reagujete. Samozrejme, ak ho práve učíte povel „daj labku“, vtedy je zrejmé, že ide o natrénované cvičenie a pes chápe, čo sa od neho vyžaduje.

Vyhnite sa neželanému návyku

Ak si všimnete, že pes používa labku neustále, a cítite, že tým vyžaduje vašu pozornosť či maškrty v každom momente, skúste upraviť reakciu. Nie vždy psa odmeňujte jedlom hneď, ako si to vyžiada položením labky. Niekedy stačí pozornosť presmerovať na iné aktivity – hru, krátky tréning povelov alebo pokojné pohladenie, ktoré mu jasne ukáže, že ste pri ňom, no nebudete ho za labkovanie rozmaznávať.

Prečo je porozumenie psím signálom také dôležité?

Upevnenie vzťahu : Keď dokážete čítať signály psa, získavate k nemu bližší vzťah a viac si dôverujete.

: Keď dokážete čítať signály psa, získavate k nemu bližší vzťah a viac si dôverujete. Prevencia neželaných situácií : Včasné rozpoznanie, že váš pes potrebuje hru, jedlo či prejav náklonnosti, znižuje riziko, že sa uchýli k extrémnym formám správania (napríklad nadmernému šteknutiu, ničenie predmetov atď.).

: Včasné rozpoznanie, že váš pes potrebuje hru, jedlo či prejav náklonnosti, znižuje riziko, že sa uchýli k extrémnym formám správania (napríklad nadmernému šteknutiu, ničenie predmetov atď.). Úzkosť a strach : Ak viete, že psík dáva labku z dôvodu stresu či úzkosti, môžete mu poskytnúť pomoc a podporu, ktorá v dlhodobom meradle posilní jeho vyrovnanosť.

: Ak viete, že psík dáva labku z dôvodu stresu či úzkosti, môžete mu poskytnúť pomoc a podporu, ktorá v dlhodobom meradle posilní jeho vyrovnanosť. Výsledkom je spokojný psík aj majiteľ: Keď dokážete reagovať primerane na jeho potreby, pes je vyrovnaný, poslušnejší a vy sa nemusíte trápiť tým, že ste prehliadli jeho volanie o pozornosť.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť ešte viac, môžete si napríklad pozrieť aj toto video tu, ktoré sa zaoberá komunikáciou medzi psom a človekom. Získate tak ďalší uhol pohľadu na to, ako pes vníma svet a akými rôznymi signálmi dokáže prehovárať.

Zhrnutie: Naučte sa čítať vlastného psa

Psy s nami „hovoria“ cez gesto labky veľmi častejšie, než by sme si mysleli. Môže za tým byť ľahká žiadosť o pohladenie, túžba po maškrte, rovnako aj obava z niečoho alebo empatia, ktorú nás chcú obklopiť, keď cítime smútok. Dôležité je pozorovať nielen samotné labkovanie, ale aj celkový kontext – to, ako sa pes správa, čo sa deje okolo neho, čo signalizuje reč jeho tela či mimika tváre.

Keď k vám teda najbližšie váš štvornohý kamarát pristúpi, položí labku na vaše koleno a zadíva sa na vás pohľadom: „Hej, niečo chcem!“, skúste na chvíľu zastať a vnímať, čo vám asi tak môže naznačovať. Je hladný? Chce sa hrať? Alebo sa bojí, že odchádzate preč a necháva ho samého? Postupom času sa naučíte jeho gestá rozlíšiť natoľko, že už nebudete potrebovať slovné vysvetlenie – jednoducho to „spoznáte“ a váš vzťah prerastie do hlbšej dôvery a harmónie.

Myslíte si aj vy, že kľúčom k šťastnému spolužitiu s vaším štvornohým priateľom je schopnosť porozumieť mu a citlivo reagovať na jeho prejavy? Pravdepodobne ste si to už mnohokrát overili v praxi, pretože nič neprehĺbi priateľstvo medzi človekom a psom tak, ako vzájomné porozumenie – a labkovanie je len jednou z mnohých ciest, ktorými nám dokážu odovzdať svoje posolstvo.