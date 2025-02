Severské krajiny dokážu vykúriť svoje domácnosti na 29 °C jednoduchým a lacným trikom. Stačí k tomu bublinková fólia

V poslednom období síce ceny energií už nevystreľujú do závratných výšok tak dramaticky ako pred niekoľkými mesiacmi, no aj tak ostávajú na relatívne vysokých hodnotách. Každá možnosť, ako ušetriť náklady na vykurovanie, je preto viac než vítaná. A práve tu prichádza na rad inšpirácia z krajín, ktoré s chladom zápasia v ešte náročnejších podmienkach – severské štáty. Tamojší obyvatelia sa musia pravidelne vyrovnávať s tuhými mrazmi, no pritom dokážu efektívne šetriť energiu. Ako to robia? Jedným z prekvapivo účinných trikov, ktoré sa oplatí vyskúšať aj v našich končinách, je využitie bublinkovej fólie ako tepelnoizolačného materiálu na oknách.