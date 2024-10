Zlodeji na Slovensku majú nový trik. Ak nájdete pod rohožkou niečo zvláštne, možno vás sledujú

Všetci si želáme cítiť sa doma bezpečne a nikto nechce zažiť hrôzu z vykradnutia. Bohužiaľ, zlodeji sa stále zdokonaľujú vo svojich praktikách a neustále prichádzajú s novými spôsobmi, ako prekabátiť naše bezpečnostné opatrenia. Aké nové metódy teraz používajú? A ako môžete efektívne ochrániť svoju domácnosť pred nevítanými návštevníkmi?

Sušienka pod rohožkou ako nástraha

Nešikovní a neskúsení zlodeji často konajú náhodne, bez väčšieho premýšľania – jednoducho si vyberú náhodnú nehnuteľnosť, ktorá vyzerá, že by v nej mohli nájsť niečo cenné. Takýchto zlodejov sa zvyčajne polícii podarí rýchlo dolapiť. Oveľa prefíkanejší zlodeji však postupujú strategicky – hľadajú potenciálne vhodné objekty a starostlivo ich sledujú. Ich novým trikom je ukrytie sušienky pod rohožku pri vchode. Ak je dom obývaný a frekventovaný, sušienka bude čoskoro rozšliapaná. Ak však zostane nedotknutá, znamená to, že dom je prázdny a potenciálne vhodný na vykradnutie. Zlodeji si prídu sušienku skontrolovať viackrát a ak sa situácia nezmení, môžu sa rozhodnúť konať. Preto sa občas oplatí skontrolovať aj takú drobnosť, ako je vaša rohožka – môže to byť varovanie pred nebezpečenstvom.

Zabezpečenie je základom ochrany

Pri presťahovaní do nového bytu alebo domu by ste mali vždy vymeniť zámky – najlepšie za bezpečnostné, ktoré sú odolnejšie voči pokusom o vlámanie. Pokiaľ ide o okná, odporúča sa zvoliť kvalitné kovanie, špeciálne bezpečnostné kľučky a odolné sklo, ktoré zlodejom výrazne sťaží prístup. Pre nižšie poschodia môže byť rozumné pridať mreže. Ak chcete dosiahnuť maximálnu bezpečnosť, zvážte aj inštaláciu kamerového systému a alarmu. Okrem toho môže byť dobrým riešením požiadať dôveryhodnú osobu, aby dohliadla na váš dom počas vašej neprítomnosti – a oplatiť to tým istým vašim susedom. Efektívnou prevenciou môže byť aj pes, ktorý upozorní na akýkoľvek pohyb, a kvalitné vonkajšie osvetlenie s pohybovým senzorom.

Veci, ktoré nie sú viditeľné, sa nekradnú

Nepriehľadný plot vám poskytne väčšie súkromie a ochráni pred zvedavými pohľadmi. Nenechávajte cenné veci vonku na dvore a nezabudnite na noc vypratať aj auto pred domom. Žalúzie alebo rolety by mali byť na noc stiahnuté, aby zlodeji nemali možnosť nazrieť dovnútra. Dôležité je tiež zvážiť, aké fotografie zdieľate na sociálnych sieťach – ak ukážete príliš veľa, zlodeji môžu získať cenné informácie o tom, kde by sa mohli ľahko obohatiť.