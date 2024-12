Žena že už tretiu zimu v byte nezapla kúrenie. Ako to zvláda? Tu je návod, ako sa zohrieva

Britka tvrdí, že už tretí rok po sebe nevyužíva kúrenie vo svojom byte. Možno sa to zdá nemožné, ale ona sa s tým dokázala vysporiadať. Ako to vlastne zvláda, keď teploty v zime klesajú a je chladno? Tento spôsob bývania prináša výzvy, no pre niektorých môže byť zaujímavým experimentom. Tu je návod, ako sa dá prežiť zima aj bez zapnutého kúrenia.

Je skutočne možné prežiť zimu bez kúrenia?

V jednom britskom médiu sa objavil príbeh ženy, ktorá sa rozhodla vo svojom byte vypnúť kúrenie po celú zimnú sezónu. Tento krok by mohol byť pre mnohých nepredstaviteľný, no zistíme, že to nemusí byť také nezvládnuteľné, ak máme správne podmienky. Výrazným faktorom je aj britské podnebie, ktoré je výrazne miernejšie než v strednej Európe. V zime síce môže byť chladno, no zriedka klesnú teploty pod nulu, čo znamená, že nie sú žiadne vážne riziká spojené s mrazom. Tento fakt výrazne znižuje riziko zamrznutia potrubí, ktoré by mohli prasknúť, alebo poškodeniu obkladu v kúpeľni.

V Londýne sa v zimnom období pohybuje priemerná teplota okolo 7 °C, čo je výrazne vyššie než v strednej Európe, kde sa priemerné zimné teploty v mestách ako Praha pohybujú okolo 2 °C. Tento rozdiel umožňuje niektorým ľuďom, ako je napríklad Catherine, nevyužívať kúrenie, pričom byt nepoškodí ani výraznejší chlad. Samozrejme, výhodu majú domácnosti v bytových domoch, ktoré sú z viacerých strán chránené inými bytmi, čím sa teplo medzi nimi rozdeľuje a zachováva.

Ale aj napriek týmto výhodám sa rozhodne nedá povedať, že ide o ideálne riešenie. Zdravotné a hygienické dôvody sú rozhodne na strane tých, ktorí kúrenie odporúčajú, pretože dlhodobý pobyt v chladnom prostredí môže negatívne ovplyvniť organizmus a pohodlie.

Aká je Catherineina skúsenosť?

Hlavnou hrdinkou tohto príbehu je Catherine Renton, mladá žena, ktorá sa rozhodla počas zimy nevyužívať kúrenie. Jej rozhodnutie nebolo motivované len túžbou ušetriť peniaze, ale aj faktom, že si nemohla dovoliť vysoké náklady spojené s vykurovaním. Jej príbeh je prekvapujúco pozitívny, pretože prežila celú zimu bez toho, aby si zapla elektrické radiátory. Podľa jej slov to bolo možné aj vďaka tomu, že jej byt sa nachádza v druhom poschodí. Tento fakt znamená, že má teplý byt nielen pod sebou, ale aj nad sebou. Tento vzduchový vankúš pomáha udržiavať teplotu vyššiu než v bytoch na prízemí, ktoré sú náchylnejšie na chlad.

Aj keď zimné teploty neboli extrémne nízke, Catherine zistila, že vo svojom byte dokázala prežiť, aj keď bola teplota len okolo 16 °C. Tento stupeň tepla môže byť prijateľný v spálni, kde chladný vzduch pomáha lepšiemu spánku, ale pre bežné denné aktivity je rozhodne príliš nízky. Organizmom to kladie zbytočne veľkú záťaž, čo môže mať za následok zdravotné problémy.

Ako sa zahriať, ale aj ako teplo udržať a zimu nepustiť dovnútra?

Ako sa dá prežiť zima v chladnom byte?

Catherine sa rozhodla, že sa s tým popasuje svojím spôsobom. Veľmi sa jej osvedčilo, že si vo svojom byte vylepšila izoláciu, najmä okná a okolie okien, ktoré sa stali jej prvou obranou proti zime. Okrem toho sa oblieka do viacerých vrstiev oblečenia, aby sa udržala v teple. Aj keď si na chladnejšie prostredie postupne zvykla, nevyhne sa horkým nápojom, elektrickým dečkám a spoločnosti svojho psa. Jej pes je nielen zdrojom tepla, ale aj dôvodom, prečo sa pravidelne prechádza, čo jej pomáha udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii.

V zime si Catherine osvojila aj ďalšie šikovné triky. Jedným z nich bolo používanie ťažkých závesov, ktoré účinne blokovali prienik chladu cez okná. Okrem toho našla spôsob, ako využiť elektrickú dečku efektívne. Pred spaním si ju položila na posteľ, aby ju zahriala, a až keď bola dostatočne teplá, uložila sa do nej. Potom dečku vypla a prikryla sa viacerými vrstvami ťažkých prikrývok.

A čo tento rok?

Catherine sa rozhodla pokračovať aj v tomto roku bez kúrenia, aj keď nie je isté, či vydrží celú zimu. Niektorí tvrdia, že tento rok bude zima tvrdá, takže uvidíme, či sa jej podarí túto výzvu opäť zvládnuť. Napriek všetkému, čo podstúpila, nezabúda na to, že ide o extrémny spôsob, ktorý nie je pre každého. Tento príbeh však môže byť inšpiráciou pre tých, ktorí sa rozhodnú experimentovať a nájsť vlastné riešenia na znižovanie nákladov v zimných mesiacoch.