Zemiaky vám vydržia dlhšie čerstvé, ak ich uložíte ďaleko od tejto bežnej suroviny

Predstavte si situáciu, že si na jeseň prinášate domov čerstvo zbierané vrece zemiakov. Zasnívate sa nad všetkými skvelými jedlami, ktoré z nich pripravíte, no o niekoľko dní sa sklamane dozviete, že zemiaky začínajú klíčiť alebo sa stávajú mäkkými. Ako teda správne skladovať zemiaky, aby vám vydržali čo najdlhšie čerstvé a chutné?

Zemiaky majú radi chlad, suchý vzduch a tmu. Pre ich správne uskladnenie je najvhodnejšia teplota v rozmedzí medzi 4 až 8 stupňami Celzia. Ak máte k dispozícii chladnú pivnicu, je to ideálny priestor. Ak nie, nezúfajte – môžete ich uskladniť aj v iných chladnejších miestnostiach, ako je veranda alebo špajza. Uistite sa však, že tieto miestnosti nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Je mimoriadne dôležité, aby sa zemiaky nedostali do kontaktu so svetlom. Keď sú vystavené svetelným podmienkam dlhšiu dobu, začnú zelenieť, čo je znak zvýšeného obsahu solaninu. Tento alkaloid nie je len horký, ale v prípade vyššej koncentrácie môže byť aj nebezpečný a toxický pre naše zdravie.

Okrem teploty a svetla je dôležité aj zabezpečiť správne skladovanie. Zemiaky by mali mať dostatočný prístup k vzduchu, aby sa v nich nezhromažďovala vlhkosť, ktorá by mohla podporiť hnilobu. Ideálne je používať na ich uskladnenie drevené debničky, papierové vrecká alebo špeciálne sieťky. Určite sa vyhnite používaniu plastových igelitových tašiek, v ktorých sa zachytáva vlhkosť, čo zvyšuje riziko plesnivenia.

Aj pri optimálnom skladovaní by ste mali pravidelne kontrolovať stav zemiakov. Ak narazíte na mäkké, klíčivé alebo plesnivé hlízy, je nutné ich okamžite odstrániť, aby sa poškodenie nešírilo na ostatné zemiaky. Dôležité je vedieť, že ak sa jeden zemiak začne kaziť, veľmi rýchlo to môže zasiahnuť aj ďalšie, čo by mohlo viesť k znehodnoteniu celého zásobníka.

Chyby, ktorých sa často dopúšťame pri skladovaní zemiakov



Zemiaky by mali byť uskladnené na správnom mieste, čo rozhodne nie je kuchynská linka, igelitový sáčok alebo plastová nádoba na svetlom mieste. Bežnou chybou je aj ich spoločné uskladnenie s inými druhmi ovocia alebo zeleniny, obzvlášť s cibuľou. Cibule pri skladovaní uvoľňujú plyn etylén, ktorý výrazne podporuje zrýchlené klíčenie a dozrievanie. Ak ju uložíte v blízkosti zemiakov, tieto začnú klíčiť oveľa rýchlejšie a strácajú pevnosť. Okrem toho vyššia vlhkosť spoločne s etylénom môže viesť k rýchlej tvorbe plesní, čo je pre zemiaky katastrofálne. Preto je najlepšie uchovávať zemiaky a cibuľu oddelene, ideálne v rôznych priestoroch alebo v oddelených zásuvkách.

Tipy na predĺženie trvanlivosti zemiakov



Ak chcete ešte viac predĺžiť čerstvosť zemiakov, môžete medzi ne pridať trochu suchej zeminy alebo niekoľko jabĺk. Hoci jablká tiež uvoľňujú etylén, v malých množstvách pomáhajú spomaliť proces klíčenia zemiakov. Dôležité však je, aby jablká neboli príliš zrelé, pretože prebytočný etylén z prezretých jabĺk by mohol mať opačný účinok a proces klíčenia ešte urýchliť.

Správnym skladovaním, pravidelnou kontrolou a oddelením zemiakov od iných potravín dokážete výrazne predĺžiť ich životnosť a vyhnúť sa sklamaniam, keď začnú klíčiť alebo plesnivieť. Rovnako sa vyhnite najčastejším chybám pri ich skladovaní, ktoré môžu skrátiť ich trvanlivosť.

