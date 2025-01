Zemiaky už nikdy nebudú pri skladovaní klíčiť. Stačí k nim pridať kúsok tohto ovocia

Skladovanie zemiakov môže byť jednoduché, ak poznáte overené tipy a triky. Nie je to len o tom, aby boli uložené na tmavom a chladnom mieste. Existuje totiž šikovný spôsob, ako predísť ich predčasnému klíčeniu, a to za pomoci obyčajného ovocia. Zistite, ako na to!

Najčastejšie chyby pri skladovaní zemiakov

Zemiaky sú základom našich jedálničkov a dajú sa pripraviť na nespočetné množstvo spôsobov. Často ich však doma skladujeme nesprávne, najmä v plastových obaloch či sieťkach z obchodu. Tento spôsob skladovania im však neprospieva. Ako ich teda uložiť tak, aby vydržali čo najdlhšie čerstvé a bez klíčkov?

Najvhodnejšie je skladovať zemiaky na suchom, tmavom, chladnom a dobre vetranom mieste. Ak ich necháte v sieťke, je to prijateľné, no ešte lepšie je nasypať ich do drevenej alebo plastovej prepravky. Rozhodne by ste ich nemali uchovávať v igelitových taškách, pokiaľ ich aspoň neroztrhnete, aby mohli dýchať. V prípade, že máte v miestnosti veľa svetla, použite papierový sáčok, ktorý ich ochráni pred svetlom. Nedostatok svetla je kľúčový, ale existuje aj iný šikovný trik.

Zázračný trik: Pridajte k zemiakom ovocie!

Prekvapivo účinným riešením je pridať k zemiakom niekoľko kúskov jabĺk alebo banánov. Toto jednoduché opatrenie zabráni ich predčasnému klíčeniu. Banány, podobne ako jablká, počas dozrievania prirodzene uvoľňujú plyn zvaný etylén. Tento plyn má veľký vplyv na proces dozrievania, ale v prípade zemiakov hrá inú úlohu – spomaľuje ich klíčenie.

Prečo práve jablká a banány?

Niektoré druhy ovocia, ako sú jablká a banány, vylučujú etylén, známy aj ako etén. Tento prírodný plyn podporuje dozrievanie ovocia a rastlín. Okrem toho však urýchľuje aj starnutie rezaných kvetov. Tento efekt však vieme využiť v náš prospech. Napríklad nezrelé paradajky sa často dávajú do jednej nádoby s jablkami alebo banánmi, ktoré im pomáhajú rýchlejšie dozrieť.

Dlhé roky sa verilo, že jablká by sa nemali skladovať spolu so zemiakmi práve kvôli etylénu. Avšak výskum publikovaný v roku 2016 v odbornom časopise Journal of Food Science and Technology ukázal opak. Podľa tejto štúdie s názvom „Etylén bráni klíčeniu zemiakových hľúz ovplyvnením metabolizmu sacharidov“ zemiaky skladované s jablkami nielenže lepšie chutia, ale aj menej klíčia.

Ak chcete, aby vaše zemiaky vydržali dlhšie čerstvé a bez klíčkov, neváhajte a pridajte k nim pár jabĺk alebo banánov. Tento jednoduchý trik vám pomôže uchovať zemiaky v skvelej kondícii.

Pre viac tipov a trikov si môžete pozrieť aj toto video z YouTube kanálu Davis TV: