Zelený čaj je plný výhod, ale mnoho ľudí zabúda na tento kľúčový faktor a potom sa čudujú problémom

Zelený čaj sa stal nielen obľúbeným nápojom v západných krajinách, ale aj synonymom zdravého životného štýlu. Tento nápoj, ktorý má svoje korene v Ázii, dnes už nachádza miesto v našich domácnostiach a kaviarňach. Jeho príprava však nie je len o náhodnom zaliati čajových lístkov horúcou vodou. Existujú určité pravidlá, ktorých dodržiavanie je kľúčové na to, aby sme z tohto nápoja získali maximum benefitov. Okrem správneho postupu pri jeho príprave však stojí za zmienku aj to, že zelený čaj nie je vhodný pre každého. Pozrime sa teda na niektoré dôležité aspekty, ktoré by sme mali mať na pamäti, keď si chceme vychutnať tento obľúbený nápoj naplno.

Správna teplota vody: Dôležitý krok pri príprave

Pri príprave zeleného čaju je zásadné dodržať správnu teplotu vody. Tento krok môže rozhodovať o tom, či bude čaj chutný a plný arómy, alebo sa zmení na horký a nepitný nálev. Na rozdiel od čierneho čaju, ktorý vyžaduje zalievanie vriacou vodou, zelený čaj si zaslúži vodu, ktorá má teplotu od 60 do 80 stupňov Celzia. Ak použijete príliš horúcu vodu, čaj sa zmení na horký nálev, ktorý nie je príjemný na pitie. Na druhej strane, ak použijete vodu, ktorá je príliš chladná, čaj nebude dostatočne vylúhovaný, a výsledný nálev bude slabý, bez výraznej chuti. Preto je dôležité dodržať správny teplotný rozsah, aby sa naplno uvoľnili všetky cenné látky, ktoré zelený čaj obsahuje.

Doba lúhovania: Pozor na čas

Po tom, ako čaj zalejeme vodou správnej teploty, nastáva čas, ktorý by mal byť presne dodržaný. Lúhovanie by nemalo trvať príliš dlho, inak sa čaj stane veľmi horkým a menej príjemným. Ideálne je nechať čaj lúhovať jednu až tri minúty, v závislosti od typu čaju. Je však dôležité nenechať čaj v náleve príliš dlho, aby sa neprelúhoval, čo by malo za následok nepríjemnú horkosť. Niektoré kvalitné zelené čaje je možné zalievať aj viackrát, no pri ďalšom náleve by ste mali dobu lúhovania skrátiť na približne 30 sekúnd, pretože lístky sa už začínajú otvárať a látky sa uvoľňujú rýchlejšie. Dôležité je tiež medzi dvoma nálevmi zachovať časový odstup maximálne jednu hodinu, aby lístky nezaschli.

Aké nádoby sú najlepšie?

Pri príprave zeleného čaju sa odporúča vyhnúť používaniu kovových nádob, ktoré môžu ovplyvniť chuť čaju. Ideálne sú sklenené, porcelánové alebo keramické nádoby, ktoré nezasahujú do chutí nápoja. Kovové konvičky alebo šálky môžu pridať neželané kovové tóny do nálevu, čo určite nechcete. Ak si zvolíte bambusové poháriky, mali by ste vedieť, že bambus je porézny materiál, ktorý absorbuje chuť a vôňu predchádzajúcich nápojov. Preto sa môže stať, že váš kvalitný zelený čaj bude mať nepríjemnú príchuť, ak v rovnakom poháriku predtým bola podávaná napríklad silná káva. Bambusové poháriky tiež neudržia teplo dostatočne dlho, čo môže ovplyvniť správny priebeh lúhovania.

Zdravotné výhody zeleného čaju: Na čo všetko je dobrý?

Zelený čaj je známy svojimi priaznivými účinkami na zdravie. Obsahuje množstvo cenných látok, ako sú polyfenoly, ktoré majú silné antioxidačné účinky a pomáhajú spomaľovať proces starnutia buniek. Aminokyseliny obsiahnuté v zelenom čaji majú pozitívny vplyv na našu koncentráciu a pamäť. Okrem toho, zelený čaj pomáha znižovať hladinu LDL cholesterolu, čo je prospešné pre naše srdce. Tento nápoj tiež podporuje spaľovanie tukov, čo ho robí obľúbeným medzi tými, ktorí sa snažia udržať si zdravú váhu. Ďalej pomáha regulovať hladinu cukru v krvi, čo ocenia najmä diabetici. Zelený čaj je tiež vynikajúcim pomocníkom v prevencii zubného kazu, znižuje nadúvanie a podporuje zdravie pokožky.

Napriek všetkým týmto priaznivým účinkom však nie je zelený čaj vhodný pre každého. Malé deti by sa mu mali vyhnúť, pretože obsahuje kofeín, ktorý nie je pre ich organizmus vhodný. Taktiež tehotné a dojčiace ženy by mali tento nápoj konzumovať len v miernom množstve, aby neovplyvnili vývoj svojho dieťaťa. Ľudia s citlivým trávením by sa mali vyhnúť zelenému čaju v nadmernom množstve, pretože obsahuje třísloviny, ktoré môžu podráždiť žalúdok a črevá.

Kofeín v zelenom čaji: Povzbudenie, ktoré môže ovplyvniť spánok

Zelený čaj obsahuje kofeín, ale jeho množstvo je nižšie než v čiernom čaji alebo káve. Na rozdiel od rýchlej a krátkodobej stimulácie, ktorú poskytuje káva, kofeín zo zeleného čaju pôsobí pomalšie, ale dlhšie. Tento pomalý nástup povzbudzujúceho účinku je spôsobený tým, že zelený čaj obsahuje aj ďalšie látky, ktoré spomaľujú vstrebávanie kofeínu. Preto je lepšie piť zelený čaj ráno alebo doobeda, aby sa predišlo problémom so spánkom. Ak sa rozhodnete vypiť zelený čaj neskôr počas dňa, môžete si vybrať druhý nálev, ktorý obsahuje menej kofeínu.

Navyše, ak pijete viac ako 4 až 5 šálok zeleného čaju denne, môže to viesť k problémom so spánkom a zníženiu vstrebávania niektorých živín, najmä železa. Preto je dôležité si dať pozor na množstvo čaju, ktorý pijeme, aby sme si neublížili a zároveň využili všetky jeho prínosy.

Kvalita čaju: Ako si vybrať ten najlepší?

Na trhu existuje množstvo rôznych druhov zeleného čaju. Medzi najbežnejšie patrí japonská sencha, bancha, hojicha a kukicha, a čínsky gunpowder. Tieto čaje sú cenovo dostupné a často sa nachádzajú v obchodoch s čajmi. Avšak, ak máte radi kvalitné a špeciálne druhy, môžete vyskúšať čaj Longjing (Dračiu studňu), ktorý má oříškovú chuť, alebo Bi Luo Chun (Smaragdové špirály jara), ktorý má jemnú kvetinovú arómu.

Medzi najcennejšie druhy čaju patrí japonský Gyokuro, čínsky Anji Bai Cha (biely čaj), alebo čaje Chun Me a Huang Shan Mao Feng, ktoré sú známe svojou výnimočnou chuťou a kvalitnými lístkami. Kvalitný zelený čaj je skutočným zážitkom pre chuťové poháriky a jeho príprava sa stáva obradom, ktorý si vychutná každý čajový nadšenec.

Zelený čaj je teda nielen osviežujúcim nápojom, ale aj skutočným prínosom pre naše zdravie. Stačí dodržiavať správne postupy pri jeho príprave a vedieť, aké druhy si vybrať, aby sme jeho účinky využili naplno.