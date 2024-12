Zázračné triky na čistenie skla na rúre: Všetko, čo potrebujete, máte doma

Každá gazdinka vie, že rúra na pečenie je srdcom kuchyne, ale jej údržba často predstavuje nekončiaci boj s mastnotou a pripáleninami. Stačí niekoľko pečení a sklo na dvierkach rúry sa premení na galériu škvŕn a fľakov, ktoré jednoducho nechcú zmiznúť. Nemusíte však hneď utekať do obchodu pre drahé chemické čistiace prostriedky. Stačí sa pozrieť do kuchynskej skrinky a použiť to, čo máte po ruke. Kypriaci prášok, ocot, citrónová šťava a jedlá sóda dokážu urobiť divy bez toho, aby ste museli použiť jedinú kvapku agresívnej chémie.