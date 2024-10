Zaujímavý svet zemolezov. Druhy, pestovateľské požiadavky a tipy na starostlivosť

Názov „zemolez“ môže evokovať rastliny spojené s chladom, no tento rod je plný prekvapení. Zemolezy totiž predstavujú rozmanitú skupinu, ktorá obsahuje nielen liany, ale aj krovinaté formy, z ktorých mnohé ozvláštňujú záhrady svojimi farebnými kvetmi a zaujímavou vôňou. Poďme sa spolu pozrieť na tieto atraktívne rastliny.

Rod zemolezov zahŕňa až 200 rôznych druhov, rozšírených najmä v miernom pásme severnej pologule. Zvyčajne ide o opadavé kry, niekedy však i stále zelené, ktoré môžu dorásť do rôznych výšok, či dokonca tvoriť liany. Listy sú protiľahlé, kvety sa objavujú najčastejšie na jar alebo začiatkom leta. Plodmi zemolezov sú bobule, ktoré môžu byť mierne jedovaté (okrem druhu kamčatského). Kvety i plody sa objavujú často vo dvojiciach, čo je pre zemolezy typické.

Vďaka kráse a variabilite patria zemolezy k obľúbeným rastlinám v záhradách, pričom boli vypestované mnohé okrasné odrody. V tomto článku si priblížime druhy zemolezov, ktoré sú známe ako vzpriamené, opadavé kry. Prehľad niektorých druhov zemolezov:

Zemolez chlpatý (Lonicera xylosteum)

Domáci druh s výskytom v nižších a podhorských oblastiach, ktorý dorastá do výšky 2-3 metrov. Vyznačuje sa široko oválnymi, chlpatými listami a bielo-žltými až jemne ružovkastými kvetmi. Červené bobule dozrievajú v auguste a hodí sa najmä do parkových výsadieb a verejných priestranstiev.

Zemolez tatársky (Lonicera tatarica)

Tento druh pochádza zo strednej Ázie a v našich záhradách je najčastejšie pestovaný. Rýchlo rastie a môže dosiahnuť výšku cez 3 metre. Má ružové, voňavé kvety a červené bobule dozrievajúce v júli. Jeho pestovanie je nenáročné, vďaka čomu nájde využitie na rôznych miestach, kde má dostatok priestoru.

Zemolez čierny (Lonicera nigra)

Vyskytuje sa najmä vo vlhkých lesoch podhorských a horských oblastí, dosahuje výšku okolo 1-2 metrov a má podlhovasté eliptické listy s modrastým rubom. Plody sú čierne až tmavomodré. Je vhodný na stanovištia s dostatkom vlhkosti.

Zemolez modrý (Lonicera coerulea)

Tento druh má jemné žltobiele kvety a plody sýtomodrej farby. Pôvodne rastie v horských oblastiach Európy s vápenatou pôdou, u nás sa však prirodzene nevyskytuje.

Zemolez horský (Lonicera alpigena)

Druh, ktorý sa prirodzene nachádza v južnej a strednej Európe. Dorastá do výšky okolo 2 metrov a má hladké eliptické listy. Kvety sú ružové až červenkasté a plody sú lesklé, jasne červené.

Zemolez Maackov (Lonicera maackii)

Pochádza z východnej Ázie a patrí medzi najväčšie zemolezy, dorastá až do 5 metrov. Má tmavozelené listy, ktoré sa na kríku držia do neskorého jesene. Kvety kvitnú neskôr, majú bielu farbu a sú voňavé. Tento druh je vhodný do teplejších oblastí.

Pestovateľské nároky

Väčšina druhov zemolezov sa prispôsobí rôznym podmienkam, rastú dobre na slnku aj v polotieni. Druhy pochádzajúce z horských oblastí potrebujú stálu vlhkosť a bohatú, humóznu pôdu. Väčšinou im vyhovujú vápenaté pôdy.

Starostlivosť o zemolezy

Keď kry začnú hustnúť, je vhodné ich radikálne zostrihať a odstraňovať staré, poškodené výhony. Po jarnom reze môžeme pridať hnojivo. V lete je potrebné zastrihávať výhonky, ktoré vybočujú z požadovaného tvaru. Zo škodcov sú najčastejšie vošky, ktorým je nutné venovať pozornosť a v prípade výskytu aplikovať postrek.

Rozmnožovanie zemolezov

Druhy ako zemolez obyčajný a tatársky je možné množiť semenami, pričom sa bobule zbierajú na konci leta, očistia a semená sa ihneď vysievajú na záhon. Mladé rastlinky môžeme získať aj z drevitých odrezkov, ktoré sa zasádzajú počas zimy. Chúlostivejšie druhy vyžadujú odrezky z bylinných letorastov, ktoré sa zakoreňujú vo vlhkom prostredí.

Zemolezy predstavujú atraktívnu a prispôsobivú skupinu rastlín, ktoré skrášlia záhradu svojím tvarom, farbou a príjemnou vôňou, a to aj s minimálnymi požiadavkami na starostlivosť.