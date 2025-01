Záhradnícke inšpirácie. Využite január na premýšľanie a plánovanie

Január je ideálnym obdobím na to, aby ste sa zastavili, popremýšľali a naplánovali si všetko, čo by ste radi v záhrade alebo na parapete uskutočnili v nadchádzajúcom roku. Napriek tomu práve teraz môžete preštudovať ponuku semien letničiek či trvaliek a dôkladne premyslieť novú výsadbu. Zároveň si pripravte zoznam rastlín, ktoré by ste radi presadili, rozmnožili alebo ošetrili. Ak si nájdete čas na dobrý plán a vybavíte sa informáciami, v jarnej sezóne budete mať všetko nachystané a nebudete musieť naraz riešiť tisíc drobností.

V tomto článku sa spolu pozrieme nielen na to, ako podporiť vtáky v zimnom období, keď sa skrývajú v okrasných kríkoch, ale aj na to, ktoré dreviny je vhodné strihať v bezmrazových dňoch. Povieme si tiež, ako sa postarať o čarokrásne zimné kvitnúce rastliny v záhrade a pridám pár tipov pre izbové rastliny, ktoré môžu priniesť zeleň a radosť do vášho domova počas chladných mesiacov. Nevadí, že sa záhrada momentálne neleskne sýtozelenou farbou, môžete si ju preniesť dnu – do obývačky, kuchyne či na chodbu. Sama som sa za posledný rok zamilovala do viacerých nenáročných „pokojoviek“, ktoré sa mi odvďačujú svojím rastom, aj keď sú vonku mínusové teploty.

Ako správne prikrmovať vtáky

Vtákom sa v zime hodí každá pomocná ruka, a ak máte na záhrade kŕmitko, odmenia sa vám častou návštevou a veselým štebotaním. Sama ich prikrmujem prostredníctvom niekoľkých kŕmitok a s najväčším úspechom sa stretávajú lojové gule. Tie kupujem rovno bez plastových sieťok. Prečo je lepšie vynechať sieťku? Existuje riziko, že sa môže vtáčikovi zachytiť nôžka. Vtáčik sa zrejme nakoniec vyslobodí, ale môže sa zraniť a uhynúť inde. Ak môžeme minimalizovať nebezpečenstvo, mali by sme to určite urobiť.

Pri prikrmovaní je dobré vedieť, čo im v miske či kŕmitku ponúknuť, aby ste im skutočne pomohli:

Slnečnicové semienka

Zmes semien a obilnín

Strukoviny

Orechy

Jablká

Sušené červíky

Naopak, nikdy by ste nemali dávať:

Pečivo (chlieb či rožky)

Skazené, napríklad žlté alebo plesnivé krmivo

Jedlá s obsahom soli a rôzne kuchynské zvyšky

Chlebom by ste nemali kŕmiť ani kačky či labute pri vode, pretože pečivo im síce zaplní žalúdok, ale neposkytne potrebné živiny. Rovnako je pre ne nebezpečná aj soľ. Prijateľnou alternatívou sú napríklad čerstvé či očistené zvyšky mrkvy alebo kúsky šalátu – tie sú pre vodné vtáctvo omnoho vhodnejšie.

Starostlivosť o ruže v neistom počasí

Nikto presne nevie, ako sa zima vyvinie – môže byť mierna, no môže prísť aj prudké ochladenie. Preto je najlepšie ruže dôsledne chrániť, kým sa počasie neustáli. Ak ste v novembri zahrnuli okolie ružových kríkov kompostom alebo zeminou, urobili ste významný krok pre ich ochranu. Pre pokoj duše však môžete ruže prikryť ešte čečinou (vetvičkami ihličnanov). Takto si zabezpečíte, že aj pri nečakaných mrazoch budú rastliny lepšie izolované proti chladu.

Strih okrasných kríkov a výber nožníc

V zimných mesiacoch, ak vonku nepanujú silné mrazy, je možné začať s úpravou niektorých okrasných drevín. Záhradné nožnice sú pri takejto činnosti snáď najpoužívanejším náradím. Ja osobne uprednostňujem náradie, ktoré sa dá rozobrať, vyčistiť a podľa potreby nabrúsiť. Takto si nožnice v jarnom období vždy pripravím takmer do pôvodnej kondície – stačí ich rozmontovať, dôkladne vyčistiť a nabrúsiť. Ak máte nožnice, ktoré sa rozobrať nedajú, kúpte si aspoň obyčajný brúsny kameň a čepele nabrúste. Aj takáto drobná údržba sa vám odmení hladkým strihom bez poškodenia rastlín.

Ktoré kríky môžete skracovať v zime?

Počas bezmrazových dní je možné tvarovať živý plot alebo skracovať niektoré okrasné kry. Dávajte si však pozor na tie, ktoré tvoria kvetné puky počas leta a rozkvitajú na minuloročnom dreve, pretože by ste si tak zrezali budúce kvety. Konkrétne sa to týka napríklad:

orgovány

zlatý dážď

vistérie

lykovec

okrasné čerešne

Tieto druhy strihajte, až keď dokvitnú – aby ste si užili ich kvitnutie.

Trochu iná situácia je pri kroch ako tavoľník, trojpuk, vajgélia či kalina. Tie rozkvitajú na nových výhonkoch, preto môžete mierne skrátiť konce ich vetvičiek (ak túžite po konkrétnom tvare). Nezabudnite, že staršie kry sa omladzujú predovšetkým vyrezávaním starých vetiev až pri zemi, a to umožní novým výhonkom bujne narásť. Živý plot vtáčieho zobu (vtáči zob) sa dá v podstate strihať podľa vkusu a potreby, keďže tieto dreviny sa prerezávania nezľaknú.

Čo kvitne v januári?

Môže sa zdať, že v záhrade sa nič nedeje, ale existujú zimné kráľovné, ktoré prinášajú aspoň kúsok farieb do inak spiacej vegetácie.

Čemerica

Čemerica patrí medzi typické zimné krásky, ktoré rozkvitajú od decembra až do marca. Ponúkajú kvety v jemných odtieňoch bielej, ružovej, purpurovej či dokonca zelenej. Sú pomerne nenáročné na pestovanie, a preto ich môžete vyskúšať nasadiť nielen do voľnej záhrady, ale aj do nádob. Sú takmer symbolom zimných okrasných záhonov, pretože jemne oživia fádnu šedo-hnedú kulisu.

Kalina bodnanská ‚Dawn‘

Ak chcete v zime zaujať susedov či návštevníkov, kalina bodnanská ‘Dawn’ je opadavý ker, ktorý rozkvitá elegantnými ružovkastými kvetmi priamo na holých vetvičkách. Takýto pohľad v zimnej záhrade naozaj zahreje pri srdci. Hodí sa ako solitér na voľné stanovište, ale môžete ju využiť aj do živého plota či trvalkových záhonov. Ja osobne som si ju vysadila do trvalkového záhonu a musím povedať, že aj v pochmúrnych zimných dňoch dokáže potešiť.

Izbové rastliny v zime nemusia trpieť

Všimli ste si, že mnohé izbové rastliny sa v zime trápia? Je menej denného svetla, vzduch v byte je suchší vďaka kúreniu a teplota sa môže meniť, keď v noci nekúrime alebo vetráme. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých krokov, ako to rastlinám uľahčiť.

Viac svetla: Umiestnite ich čo najbližšie k oknu, kde majú dostatok prirodzeného slnečného žiarenia. Pozor však na okenné parapety, cez ktoré často vetráte – v zimnom období môžu rastliny trpieť chladom. Zalievanie: Zimné obdobie si vyžaduje menej vody. Odporúčam používať odstátu (alebo dažďovú) vodu izbovej teploty. Pred polievaním vždy skontrolujte, či je povrch pôdy naozaj suchý. Kaktusy a sukulenty (ako napríklad tučnolist) polievajte veľmi zriedkavo. Zvlhčovanie vzduchu: Pravidelným rosením listov pomôžete rastlinám prekonať suchší vzduch. Takto minimalizujete aj riziko, že ich napadnú rôzni škodcovia. Nepresádzať a nehnojiť: V zime majú rastliny väčšinou obdobie vegetačného pokoja, preto nie je vhodné ich presádzať alebo pravidelne hnojiť. Kontrola škodcov: Často sa objavujú malé čierne mušky. Ich larvy môžu poškodzovať korene. Jednoduchou záchranou sú žlté lepové doštičky, na ktoré sa mušky nalepia.

Tip na nenáročnú izbovú rastlinu

Ak hľadáte spoľahlivú a zároveň zaujímavú izbovú rastlinu, stavte na parožnatku (Platycerium). Táto epifytická rastlina má listy v tvare parožia, vyniká svojim neobvyklým vzhľadom a pestuje sa zvyčajne v závesnej nádobe. Hoci u nás v záhradníctve ju pestujeme vo vyhrievanom skleníku, prežije aj v byte pri bežnej izbovej teplote, ak jej doprajete trochu vyššiu vlhkosť a primerané zalievanie. Nepotrebuje veľa priameho svetla a pri miernej starostlivosti sa vám odvďačí krásnym rastom.

Prajem vám plný kvetov a pohody!

Dúfam, že si z tohto januárového „okienka“ odnesiete inšpiráciu, ktorá vám spríjemní zimné obdobie a nabije vás elánom do jarných záhradníckych prác. V novom roku vám želám, aby vám záhony rozkvitli do plnej krásy, vtáky pri kŕmitkach radostne štebotali a aby vám pri udržiavaní či pretváraní zelene nikdy nechýbala dobrá nálada. Nech vám to v záhrade bzučí drevodielkami, ktoré patria medzi fascinujúce opeľovače, a nech vám vaša oáza pokoja prináša stále viac radosti a chuti objavovať nové možnosti pestovania a aranžovania rastlín.

Užite si zimu plnú ticha i melódie vtáčieho spevu, pestujte aj v interiéri, a verte, že dobrý základ v januári sa vám v nasledujúcom období vráti v podobe pestrej, zdravej a príjemnej zelene.