Vyskúšajte tieto triky na pripálený riad, ktoré zaručene pomôžu

Tiež teraz v jednom kuse niečo dobré pečiete alebo vyprážate?

Už sa vám to určite stalo veľakrát. Napriek všetkej snahe sa občas nejakej tej zapečenej vrstve na dne panvice alebo pekáča jednoducho nevyhnete. Najmä ak ste si obľúbili riad z liatiny, hliníka alebo medi. Ale nezúfajte. Máme pre vás skvelé tipy, s ktorými tieto kúsky ľahko vyčistíte a budú zase ako nové.

Sóda a soľ

Skúsené kuchárky vedia, že nie je nad kvalitnú panvicu. A v tej liatinovej sa smaží obzvlášť dobre. Ale čo má potom človek robiť s pripečenými zvyškami strúhanky? Dostanete ich dole celkom ľahko. Nasypte na panvicu 100 g jedlej sódy, prilejte 250 ml vody, premiešajte a päť minút povarte.

Ani z liatinového pekáča alebo hrnca nemusíte drhnúť zvyšky jedál násilím. Keď nezaberie jedlá sóda, nasypte na dno kryštáliky nahrubo mletej jedlej soli alebo bóraxu (kúpite v drogériách). Potom namočte vo vode hubku a riad vydrhnite.

Liatinu zakonzervujte

Liatina má tendenciu hrdzavieť, a preto je potrebné po každej čistiacej kúre liatinový povrch opláchnuť pod tečúcou studenou vodou a ihneď osušiť. A pretože určite chcete, aby bol váš riad dlho v dobrej kondícii, zakaždým ho ešte zvnútra vytrite niekoľkými kvapkami rastlinného oleja.

Stop prípravkom na mydlovej báze

A viete, prečo sa práve na liatinový povrch všetko jedlo začne príšerne lepiť a pripekať? Pretože ste ho zrejme umyli prípravkom, ktorého základom je mydlo – väčšinou sa jedná o prírodné ekologické čističe. A práve mydlová voda liatinovému riadu škodí. Väčšinou totiž nenávratne poruší vrstva tuku, ktorá je nevyhnutná pre dobré fungovanie pórovitého liatinového povrchu.

Pripečené plechy

Niekedy ich stačí nechať v rúre len o chvíľku dlhšie a zapekané zemiaky alebo cestoviny sa začnú pripaľovať. Keď hneď zareagujete, pokrm väčšinou ešte zachránite. Čo si však počať s nánosom na dne pekáča? Opäť pomôže osvedčená soľ. Zašpinené dno zvlhčite vodou a celé ho posypte soľou. Nechajte ju pôsobiť aspoň pätnásť minút a hrniec potom normálne umyte. Špina a mastnota pôjdu krásne dolu a soľ navyše pohltí nepríjemný zápach pripáleniny.

Zaváhali ste pri pečení trochu viac a teraz vám nejde pripálené jedlo z hrnca vydlabať? Aby vám pripálený hrniec zbytočne nepripomínal kuchárske fiasko, radšej ho čo najrýchlejšie umyte. Najskôr ho naplňte vodou a pridajte do nej pár kvapiek saponátu na riad a lyžicu soli. Potom vodu uveďte do varu a platničku vypnite. Asi po 15 minútach špinavú tekutinu vylejte a uvoľnené pripáleniny odstráňte plastovou škrabkou alebo stierkou na cesto.

Ocot a prášok do pečiva to istia

Jeden z najúčinnejších a najšetrnejších čističov si môžete pripraviť sami: do zašpineného hrnca nalejte horúcu vodu a pridajte do nej prášok do pečiva (4 lyžice na 1 liter vody). Zmes uveďte do varu, potom zmiernite teplotu a povarte aspoň desať minút. Buďte však opatrní, voda s práškom nadobúda a môže pretiecť. Bezpečnejší a menej agresívny je roztok z vody a bieleho (vínneho) octu v pomere 1: 1. Nalejte ho do hrnca a desať minút povarte.

Na meď s citrónom a worcestrom

Perlou zvlášť rustikálnej kuchyne je medený riad, a preto väčšinou zostáva všetkým na očiach, je teda potrebné ho udržiavať v reprezentatívnom stave. S tým vám pomôžu tieto špeciálne prípravky.

Na hubku naneste worcester a medený riad utrite tak dôkladne, aby omáčka zanechala na povrchu hnedý film. Ten nechajte pôsobiť asi päť minút a potom riad flanelovou handričkou vyleštite.

Môžete tiež pripraviť čistiacu pastu z citrónovej šťavy a prášku do pečiva. Zmiešajte ju v takom pomere, aby sa pasta dobre rozotierala a zároveň na medenom povrchu pekne držala. Nanášajte ju čistou handričkou a nechajte pôsobiť aspoň sedem minút. Potom riad opláchnite teplou vodou.

Pokiaľ na medenom riade niekedy objavíte nevzhľadné škvrny, posypte polku olúpaného citróna soľou (na rozkrojenú časť) a fľaky krúživými pohybmi vyčistite. Potom už len povrch preleštite flanelovou handričkou.

Hrdzu vydrhnete zemiakom

Niektorý riad, väčšinou ten, ktorý je vyrobený z plechu, začne časom hrdzavieť. S tým vám pomôže obyčajný surový zemiak. Rozkrojte ho na polovicu, rozkrojenú časť namočte do pracieho prášku a hrdzu vydrhnite.