Vodný kameň odstraňujem bez octu: Stačí dať na noc do kanvice toto

Jednou z najjednoduchších metód je kyselina citrónová, ktorá je známa svojimi odvápňovacími účinkami. Nalejte do kanvice vodu a pridajte 2-5 polievkových lyžíc kyseliny citrónovej. Vodu priveďte do varu a nechajte roztok pôsobiť aspoň dve hodiny. Potom kanvicu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite. Váš spotrebič bude záriť čistotou a voda bude chutiť sviežo.

Prekvapivo, Coca-Cola nie je len obľúbeným nápojom, ale aj efektívnym odvápňovačom. Obsahuje kyselinu fosforečnú, ktorá dokáže rozpustiť usadeniny a vodný kameň. Nalejte do kanvice približne 330 ml Coca-Coly, doplňte vodou a priveďte do varu. Roztok nechajte niekoľko minút pôsobiť, následne vylejte a kanvicu dôkladne vypláchnite.

Prášok do pečiva

Ak nemáte doma kyselinu citrónovú alebo Coca-Colu, pomôže vám obyčajný prášok do pečiva. Nasypte jedno balenie prášku do pečiva do kanvice, ktorú naplníte vodou a nechajte pôsobiť cez noc. Ráno roztok jednoducho vylejte a kanvicu vypláchnite čistou vodou. Tento jednoduchý trik dokáže odstrániť aj hrubší nános vodného kameňa.