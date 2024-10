Väčšina Slovákov to nerobí. Tento kus oblečenia by sa mal prať každý týždeň

Ako často čistíte svoje bundy, kabáty či iné vrchné odevy? Zvyčajne ich periete len príležitostne, alebo si dávate záležať na pravidelnej údržbe? Väčšina ľudí tieto kúsky oblečenia zanedbáva, čo odborníci na mikrobiológiu považujú za veľkú chybu.

Prečo by sme mali prať vrchné odevy, ak nevyzerajú špinavé?

Často máme pocit, že ak je oblečenie bez fľakov a vizuálne čisté, nie je potrebné ho prať. Avšak zdanie môže klamať – aj keď niečo vyzerá „v poriadku,“ mikroskop by nám ukázal celkom iný obraz.

Mnohé vrchné vrstvy oblečenia, ako sú bundy, kabáty, trenčkoty alebo zateplené flanelové košele, sú v chladnejšom období vystavené rôznym baktériám a vírusom. Zimné obdobie, keď ľudia častejšie kašlú a kýchajú, spolu s pobytom v preplnených priestoroch prispieva k tomu, že sa na oblečení môžu hromadiť mikróby a iné škodliviny.

Niektoré baktérie dokážu na oblečení prežiť aj celé mesiace

Zatiaľ čo baktéria salmonely na oblečení nevydrží dlho a zvyčajne do niekoľkých hodín zanikne, iné druhy mikróbov môžu pretrvať podstatne dlhšie – dokonca niekoľko mesiacov. K tým najodolnejším patrí napríklad baktéria zlatého stafylokoka alebo tuberkulózy. Výskumníci z Arizonskej univerzity upozorňujú, že pravidelná starostlivosť o vrchné odevy by mala byť samozrejmosťou.

Takéto kúsky oblečenia totiž dokážu zachytiť množstvo baktérií a vírusov, ktoré si na seba prinesieme z verejných miest či dopravných prostriedkov. Aby sa riziko šírenia baktérií minimalizovalo, odborníci odporúčajú pravidelné pranie alebo čistenie týchto odevov.

Ako často by ste mali vrchné oblečenie prať?

Vrchné odevy môžete dezinfikovať doma alebo ich poslať do čistiarne, kde sa bežne vykonáva suché čistenie. Odborníci radia prať alebo dezinfikovať tieto kúsky oblečenia minimálne raz do týždňa. Zamestnanci v zdravotníckych zariadeniach by mali tento interval ešte skrátiť.

Je pravda, že vysoké teploty by baktérie spoľahlivo zničili, avšak nie všetky materiály to znesú. Existujú však aj dezinfekčné prípravky, ktoré dokážu baktérie eliminovať bez nutnosti vysokej teploty. V každom prípade sa však vyhnite iba vytriasaniu oblečenia, pretože by to mohlo kontaminovať okolie.

Máte pocit, že ide o zbytočné opatrenia? V skutočnosti si pravidelne dezinfikujeme rôzne predmety v domácnosti, napríklad hubky na riad. Vrchné oblečenie je rovnako vystavené rôznym baktériám, len ide o iné typy mikroorganizmov, s ktorými sa stretávame vo vonkajšom prostredí.