Väčšina Slovákov používa nádchovník nesprávne a prichádza tak o jeho účinky. Nerobíte tú chybu aj vy?

Nádchovník nie je len obyčajná izbová rastlina, ale doslova hit posledných rokov.
Ak ste nad jeho pestovaním doteraz váhali, už nemusíte – nádchovník by rozhodne nemal chýbať vo vašej domácnosti.
Starostlivosť oň je jednoduchá a jeho priaznivých účinkov na zdravie je viac než dosť.
Na prvý pohľad by ste si ho mohli pomýliť s hluchavkou, no stačí sa k nemu priblížiť a ucítite jemnú mentolovú, mierne korenistú vôňu.
Skúste si lístok rozotrieť medzi prstami a privoňať – okamžite ucítite, ako sa vám prečistia dýchacie cesty.
Ako pestovať nádchovník , aby sa mu darilo
Nádchovník je veľmi nenáročný. Rastie takmer sám a najlepšie sa mu darí na parapete, kde má dostatok svetla.
Nepotrebuje časté polievanie – pôdu nechávajte vždy najprv úplne preschnúť. Zdravý nádchovník spoznáte podľa pevných, dužinatých stoniek a sýtozelenej farby listov.
Na čo všetko sa dá nádchovník využiť
Táto bylinka má široké využitie a každý si nájde spôsob, ako ju zapojiť do svojej domácej „lekárničky“. Nádchovník môžete využiť napríklad pri prechladnutí.
Utrhnite si čerstvý lístok, rozdrvte ho medzi prstami a potrite si prsty pod nosom – uľaví sa vám od upchatého nosa.
Niektorí ľudia si dokonca kúsok lístka vložia priamo do nosnej dierky a nechajú pár minút pôsobiť.
Obľúbený je aj nádchovníkový čaj, ktorý pripravíte veľmi jednoducho – jeden čerstvý lístok zalejte vriacou vodou, nechajte chvíľu lúhovať, potom nechajte vychladnúť a vypite.
Ak ho pijete teplý, podporíte spustenie nádchy, čo pomáha telu rýchlejšie sa vyčistiť. Chuť čaju je jemná a príjemná, takže sa ho určite nemusíte báť ochutnať.
Nádchovník má dlhú trvácnosť a dezinfekčné účinky
Listy tejto rastliny vydržia dlho svieže a len ťažko sa sušia. Môžete si ich pokojne vložiť napríklad do peňaženky – keď budete mať pocit upchatého nosa, vytiahnite lístok, trochu ho rozdrvte a privoňajte si.
Aj po niekoľkých dňoch zostane čerstvý a voňavý.
Okrem toho má nádchovník aj výborné dezinfekčné účinky. Dá sa použiť na drobné ranky, poštípania hmyzom či popáleniny.
Pomáha aj ženám po holení nôh, keď je pokožka podráždená alebo sa objavia malé pupienky – stačí potrieť šťavou z čerstvého lístka.
Nádchovník ako prirodzený odpudzovač komárov
Počas letných večerov oceníte nádchovník aj ako účinnú ochranu proti komárom.
Umiestnite ho do spálne alebo detskej izby – jeho vôňa komáre odpudzuje, takže môžete spať s otvoreným oknom bez obáv, že vás budú rušiť.