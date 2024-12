V pasci podvodníkov. Kedy kvalitné produkty prestávajú byť zárukou a na čo si treba dávať pozor

Stalo sa vám, že ste sa nechali oklamať pri nákupe výrobkov, ktoré mali zaručiť kvalitu? Kúpili ste okná, strechu alebo nábytok od predajcu, ktorý tvrdil, že ide o renomovanú značku, ktorá ručí za kvalitu svojich produktov? Až keď sa objavil prvý problém, zistili ste, že uvedený výrobca nemá so zakúpeným produktom nič spoločné? Takéto prípady sú bohužiaľ stále bežné. Aké kroky podnikajú výrobcovia, aby sa chránili pred falzifikátmi? A ako sa obyčajný zákazník môže uistiť, že produkt, ktorý kupuje, je naozaj originál? Prejdeme si niekoľko konkrétnych príkladov, ktoré vám pomôžu rozoznať, čo je skutočne kvalitné.

Ako rozpoznať pôvod okien?

Kúpili ste si nové okná, aby ste ušetrili na nákladoch za vykurovanie, ale po prvej zime ste si uvedomili, že okná vôbec neizolujú správne, pretože netesnia? V tomto prípade existuje pomerne jednoduchý spôsob, ako si overiť pôvod okien ešte predtým, než sa rozhodnete pre ich kúpu.

„Ponúkame službu, ktorá umožňuje každému jednoducho overiť pravosť okien. Stačí na našich webových stránkach zadať číslo ponuky, zmluvy alebo faktúry a okamžite zistíte, či ide skutočne o originálne okná,“ vysvetľuje zástupca jednej z popredných firiem v oblasti okien a tienenia.

„Bohužiaľ, občas sa stretávame s tým, že niektorí konkurenti zneužívajú naše meno a ponúkajú svoje produkty ako naše. Preto je dôležité si vždy overiť pôvod výrobku,“ dodáva.

Záruka pomôže pri strešných krytinách

Podobné problémy sa môžu vyskytnúť aj pri nákupe strešnej krytiny. Okrem ceny a vzhľadu je potrebné venovať pozornosť aj zárukám, ktoré vám predajca poskytne, pretože tieto môžu naznačovať, či je krytina skutočne originál.

„V minulosti sme sa stretli s tým, že niektorí predajcovia a remeselníci nakúpili lacné krytiny zo zahraničia, ktoré následne zabalili do fólií s naším logom. Kupujúci si na prvý pohľad nič nevšimli. Keď sa na nás neskôr obrátili so žiadosťami o reklamácie, zistili sme, že to neboli naše výrobky,“ vysvetľuje zástupca jedného z popredných výrobcov plechových strešných krytín.

„Poskytujeme možnosť zaregistrovať krytinu a získať tak záruku až na 60 rokov. Tento krok zákazníkom zabezpečí, že skutočne dostanú to, čo zaplatili,“ dodáva.

Falšovanie nie je výnimkou ani v iných oblastiach

Falšovanie produktov sa nevyhýba ani iným oblastiam, ako sú dvere, okná či nábytok. Napríklad firma vyrábajúca dizajnové kovania používa na identifikáciu svojich produktov minimalistické logo, ktoré sa razí priamo pri výrobe. Toto logo je umiestnené na rozetách nad rukoväťami alebo na spodnej strane roziet, kde je veľmi ťažké ho falšovať.

„Sú prípady, keď naše výrobky boli vydávané za produkty iných výrobcov. Preto sme sa rozhodli pre jasnú identifikáciu našich výrobkov, aby sme sa chránili pred falšovaním,“ hovorí zástupca tejto firmy.

U nábytkových dvierok tiež pomáha jednoduchá identifikácia. „Často sa stávalo, že naše dvierka boli vydávané za iné. Aby sme tomu predišli, každý výrobok má na zadnej strane špeciálnu holografickú pečať, ktorá je veľmi ťažko napodobiteľná,“ vysvetľuje zástupca inej veľkej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na výrobu nábytkových dvierok a kuchynských zostáv.

Výrobné číslo ako dôkaz autenticity

Niektorí výrobcovia si dávajú ešte väčší pozor a na svoje produkty dávajú výrobné čísla, ktoré slúžia na ich identifikáciu v prípade potreby náhradných dielov alebo reklamácií. Takýmto spôsobom sa riadi aj iná spoločnosť, ktorá vyrába kúpeľňové skrinky.

„Každá kúpeľňová skriňa, ktorú vyrobíme, má svoje jedinečné výrobné číslo, ktoré slúži na jej identifikáciu v prípade potreby opravy alebo reklamácie,“ vysvetľuje zástupca tejto firmy. Podobný systém používa aj iná firma, ktorá vyrába ventilačné jednotky.

„Naša každá ventilačná jednotka je označená výrobcom štítkom a špecifickým číslom, ktoré je možné overiť na našich stránkach. Na vybraných dieloch máme aj embosované logo, ktoré nie je možné napodobniť,“ informuje produktový manažér tejto firmy.

Ako sa hovorí, „Dôveruj, ale preveruj!“ A preto je dnes dôležité, aby každý zákazník vedel, ako si overiť pravosť výrobku, aby sa vyhol nepríjemným prekvapeniam. Mnohé renomované firmy dnes umožňujú svojim zákazníkom ľahko overiť pravosť produktov, čím zabezpečia, že za svoje peniaze dostanú to, čo si skutočne zaslúžia.