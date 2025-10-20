Úroda a uskladňovanie koreňovej zeleniny v tomto mesiaci. Ako uchovať mrkvu, zeler aj petržlen až do jari?

Október je pre záhradkárov časom zberu koreňovej zeleniny. S týmto obdobím však prichádza aj dôležitá otázka – ako úrodu správne uložiť, aby vydržala čo najdlhšie? Ak sa o zber a skladovanie postaráte rozumne, čerstvá mrkva, zeler aj petržlen vám môžu vydržať až do jari, a to bez straty chuti či obsahu vitamínov.
Po mesiacoch starostlivosti o záhony prichádza chvíľa, keď sa vaše úsilie konečne zúročí. Teraz je potrebné úrodu nielen pozbierať, ale aj vhodne roztriediť a pripraviť na dlhodobé uskladnenie. Ak ste si tento rok dopestovali väčšie množstvo koreňovej zeleniny, oplatí sa vedieť, ako s ňou naložiť tak, aby bola v skvelej forme aj o niekoľko mesiacov. Uloženie zeleniny na zimu nie je žiadna veda, stačí dodržať pár pravidiel a nebáť sa spojiť osvedčené tradičné metódy s tými modernými.
Kedy a ako zeleninu zberať?
S mrkvou či petržlenom sa netreba ponáhľať – pokiaľ nehrozia silné mrazy, môžu v záhone pokojne zostať aj do novembra. Najlepšie je zberať za suchého dňa a s opatrnosťou, aby sa korene nepoškodili. Ideálnym pomocníkom sú záhradné vidly, ktoré sú k pôde aj zelenine šetrnejšie než rýľ.
Ak niektoré kúsky pri vyberaní poškodíte, neskladujte ich – spotrebujte ich hneď alebo ich pokojne nastrúhajte a zamrazte. Platí jednoduché pravidlo: všetko, čo je narušené, nahnité alebo prasknuté, do pivnice nepatrí.
Po zbere odrežte vňať, ale nekrúťte ju rukami – tak by ste mohli poraniť samotný koreň. Použite ostrý nôž a odrežte vňať približne centimeter nad srdiečkom. Potom nechajte zeleninu pár hodín preschnúť na vzduchu, no dajte pozor, aby úplne nevyschla.
Ako pripraviť zeleninu na zimné uskladnenie?
Na skladovanie sa osvedčili prepravky alebo drevené debničky naplnené vlhkým pieskom. Ak piesok nemáte, môžete použiť aj piliny, rašelinu či perlit – dôležité je, aby materiál udržiaval primeranú vlhkosť. Každý druh zeleniny však uskladnite zvlášť – mrkva, zeler aj petržlen si totiž vyžadujú svoje vlastné podmienky.
Koreňovú zeleninu ukladajte vo zvislej polohe, koreňom nadol, tak aby sa jednotlivé kusy nedotýkali. Každú vrstvu vždy zasypte pieskom alebo iným zvoleným materiálom. Vrchnú časť môžete nechať mierne odkrytú, aby sa predišlo zahnívaniu.
Čo robiť, ak nemáte pivnicu?
Nie každý má k dispozícii klasickú chladnú pivnicu s ideálnou teplotou okolo 2–5 °C a vlhkosťou približne 80 %. V takom prípade môžete využiť aj skleník alebo staré parenisko. Zeleninu jednoducho založte do pôdy či piesku, prikryte ju netkanou textíliou a keď sa objavia prvé mrazy, pridajte izolačnú vrstvu – napríklad slamu, fóliu alebo starú deku.
Ďalšou možnosťou je uložiť menšie množstvo zeleniny do mikroténových vreciek. Tie by mali byť uzatvorené, ale s drobnými otvormi, aby mohla zelenina dýchať. Takto uskladnené korene vydržia čerstvé niekoľko týždňov, čo je ideálne, ak ich chcete postupne spotrebovať.
Ako uchovať úrodu aj na dlhšie obdobie?
Ak máte zeleniny viac než stihnete spotrebovať, nebojte sa použiť metódy konzervovania. Mrkvu, zeler či petržlen môžete nastrúhať, krátko blanšírovať a zamraziť. Alebo ich nakrájajte na kúsky a zavarte v slanom či kyslom náleve. Skvelou alternatívou je aj mliečne kvasenie – napríklad zmes nakladanej koreňovej zeleniny dodá telu množstvo vitamínov počas celej zimy a podporí aj črevnú mikroflóru.
Niekoľko posledných rád na záver
Ak chcete, aby vám zelenina vydržala čo najdlhšie, kontrolujte ju pravidelne. Odstraňujte všetky kusy, ktoré začnú mäknúť, plesnivieť alebo hniť – zabránite tak šíreniu skazy.
Či už máte veľkú pivnicu, malý skleník alebo len chuť experimentovať, vedzte, že čerstvá úroda zo záhrady môže zostať vaším spoločníkom počas celej zimy. Ak dodržíte tieto jednoduché zásady, vaša mrkva bude aj vo februári sladká, petržlen voňavý a zeler stále šťavnatý – presne tak, ako v deň, keď ste ich vytiahli zo zeme.